સ્વદેશી ફાઈટર પ્લેને તેજસે ભરી ઉડાણ, રાજનાથ સિંહે નાસિકમાં HALના નવા ઉત્પાદન યુનિટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

રાજનાથ સિંહની હાજરીમાં નાસિકથી સ્વદેશી બનાવટના તેજસ MK-1A ફાઇટર એરક્રાફ્ટે તેની પહેલી ઉડાન ભરી ત્યારે ભારતીય આકાશમાં ઇતિહાસ રચાયો.

દેશની સંરક્ષણ શક્તિનું પ્રતીક, સ્વદેશી રીતે નિર્મિત તેજસ MK-1A ફાઇટર એરક્રાફ્ટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
નાશિક: દેશની સંરક્ષણ શક્તિનું પ્રતીક, સ્વદેશી રીતે નિર્મિત તેજસ MK-1A ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, ભારતીય વાયુસેનામાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. તેજસ MK-1A ફાઇટર એરક્રાફ્ટની પ્રોડક્શન લાઇનનું ઉદ્ઘાટન શુક્રવારે, 17 ઓક્ટોબરના રોજ નાસિકમાં હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) ઉત્પાદન સુવિધા ખાતે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહની હાજરીમાં કરવામાં આવ્યું હતું.

આત્મનિર્ભરતાનું પ્રતીક: આ પ્રસંગે રાજનાથ સિંહ સમક્ષ તેજસ MK-1Aનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે તેજસ MK-1Aનું લોન્ચિંગ ભારતની આત્મનિર્ભરતાનું પ્રતીક છે. તેમણે આ સિદ્ધિ માટે સમગ્ર ટીમને અભિનંદન આપ્યા.

રાજનાથ સિંહે કહ્યું, "આજે, HAL ખાતે તેજસ Mk-1A ની ત્રીજી પ્રોડક્શન લાઇન અને HTT-40 એરક્રાફ્ટની બીજી પ્રોડક્શન લાઇનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. મને આ બે પ્રોજેક્ટ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવાનો ખૂબ આનંદ છે. નાસિકની પવિત્ર ભૂમિ પર આ પ્રસંગે હાજર રહીને મને આનંદ થાય છે. HAL ખાતે ઉત્પાદિત સુખોઈ 30 અને HTT-40 ના પ્રદર્શનનો સાક્ષી બનવાનો મને ગર્વ છે. આ છલાંગ ભારતની આત્મનિર્ભરતાનું પ્રતીક છે."

HAL ની ભવ્યતા પુનઃસ્થાપિત: HAL નો શિલાન્યાસ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી યશવંતરાવ ચૌહાણની હાજરીમાં નાસિકના ઓઝરમાં કરવામાં આવ્યો હતો. ભારત અને રશિયા વચ્ચેના કરાર મુજબ, 1964 થી 1995 દરમિયાન HAL ખાતે 667 MiG-21 ફાઇટર એરક્રાફ્ટનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું હતું. હવે, તેજસ અને ત્યારબાદ HTT-40 નું ઉત્પાદન શરૂ થતાં, HAL તેનું ભૂતપૂર્વ ગૌરવ પાછું મેળવવા માટે તૈયાર છે.

HAL માટે મહત્વપૂર્ણ: નાશિક HAL એ 1966 માં રશિયન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને MiG-21 વિમાન બનાવવા માટેનો પ્રથમ કરાર કર્યો હતો. ત્યારથી, HAL એ ઘણા મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નો જોયા છે, જેમાં MiG-21 વિમાનનું ઉત્પાદન અને જાળવણી, સુખોઈનું ઉત્પાદન અને ગયા વર્ષે HTT-40 વિમાનના ઉત્પાદનનો કરારનો સમાવેશ થાય છે.

હવે, તેજસ Mk-1A ના ઉત્પાદન સાથે, તે નાસિક સ્થિત HAL માટે એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક હશે. વધુમાં, ભવિષ્યમાં, HAL તેજસ લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ અને એડવાન્સ્ડ લાઇટ હેલિકોપ્ટર ધ્રુવ પ્રોજેક્ટ દ્વારા અદ્યતન વિમાન વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

MiG-21 નું મહત્વપૂર્ણ પ્રદર્શન: MiG-21 ફાઇટર એરક્રાફ્ટે 1971 ના પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. MiG-21 એ કારગિલ યુદ્ધમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેની સુપરસોનિક ગતિ અને શક્તિશાળી એન્જિનને કારણે, MiG-21 દુશ્મનોને હરાવવામાં સફળ રહ્યું હતું.

