તેજસ ક્રેશમાં શહીદ પાયલટ 'નમન સ્યાલ' કોણ હતા? પત્ની પણ વાયુસેનામાં, પિતા નિવૃત્ત સૈનિક
દુબઈ એર શોમાં તેજસ ફાઈટર જેટ ક્રેશ થયું, જેમાં પાયલટનું મોત થયું. પાયલોટ કોણ હતો તે જાણવા માટે આગળ વાંચો...
Published : November 22, 2025 at 8:22 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 1:30 PM IST
હિમાચલ પ્રદેશ : શુક્રવારે બપોરે દુબઈમાં એર શો દરમિયાન તેજસ ફાઈટર જેટ ક્રેશ થયું હતું. આ ફાઈટર જેટને કાંગરા જિલ્લાના નાગરોટા બાગવાન વિધાનસભા મતવિસ્તારના પદ્યાલકડ ગામના રહેવાસી નમન સ્યાલ ઉડાવી રહ્યા હતા. હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ નમનની શહીદી પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.
કોણ છે શહીદ નમન સ્યાલ?
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025
IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.
A court of inquiry is being…
ફાઇટર જેટ દુર્ઘટનામાં નમનના મૃત્યુના સમાચાર તેમના વતન ગામમાં પહોંચતાની સાથે જ શોક ફેલાઈ ગયો. ગામલોકો અને તેમના સંબંધીઓ આ સમાચારથી ચોંકી ગયા. 37 વર્ષીય નમન સ્યાલ હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા જિલ્લાના નાગરોટા બાગવાન સબડિવિઝનના રહેવાસી હતા. એર શોમાં તેજસ ફાઈટર પ્લેન દુર્ઘટનામાં નમન સ્યાલના મૃત્યુના સમાચાર બાદ તેમના ગામ, પદ્યાલકડમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
પિતા નિવૃત્ત સૈનિક, પત્ની પણ વાયુસેનામાં
નમનના પિતા, જગન્નાથ સ્યાલ પણ આર્મીમાં હતા. આર્મીમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી, તેઓ હવે શાળાના આચાર્ય તરીકે પણ નિવૃત્ત થયા છે. નાગરોટા બગવાંના SDM મુનિષ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, નમન સ્યાલ તેમના પરિવારમાં એકમાત્ર પુત્ર હતો, અને તેમની પત્ની પણ વાયુસેનામાં સેવા આપે છે. નમનને એક 6 વર્ષની પુત્રી પણ છે અને તેની બહેન હિમાચલ પ્રદેશના હમીરપુરમાં રહે છે. નમન હાલમાં હૈદરાબાદમાં તેના પરિવાર સાથે રહેતો હતો અને તાજેતરમાં જ દુબઈ એર શોમાં ભાગ લેવા ગયો હતો.
"પાયલટ પુત્રના મૃત્યુના સમાચાર બાદ વતનમાં શોકમાં છે. માત્ર નગરોટા જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશે બહાદુર પુત્ર ગુમાવ્યો છે. મેં તેમના પિતા સાથે વાત કરી છે, અને પરિવાર હાલમાં હૈદરાબાદમાં છે. નમનનો પાર્થિવદેહ રવિવાર સુધીમાં નગરોટા પહોંચી શકે છે." -- મુનીષ શર્મા (SDM, નાગરોટા બગવાં)
સપૂતની શહાદત બાદ ગામમાં શોક
નમન સ્યાલ શુક્રવારે દુબઈ એર શોમાં તેજસ ફાઈટર પ્લેન ઉડાવી રહ્યા હતા. બપોરે 2 વાગ્યે પ્રદર્શન ફ્લાઇટ દરમિયાન તે ક્રેશ થયું હતું, જેમાં તેમનો જીવ ગયો હતો. અકસ્માતની જાણ થતાં, રહેવાસીઓ અને સંબંધીઓ પદ્યાલકડ ગામમાં પહોંચવા લાગ્યા. તેમના બહાદુર પુત્રના મૃત્યુ પર સંબંધીઓ અને ગ્રામજનો આંસુમાં ડૂબી ગયા છે.
दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 21, 2025
देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है।
शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
वीर सपूत… pic.twitter.com/lfX1yinf4Q
વીર સપૂતને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ
મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ તેમના એક્સ હેન્ડલ પર નમન સ્યાલનો ફોટો શેર કરતા લખ્યું, "દુબઈ એર શોમાં તેજસ વિમાન દુર્ઘટનામાં હિમાચલ પ્રદેશના કાંગરા જિલ્લાના બહાદુર પુત્ર નમન સ્યાલના મૃત્યુના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક છે. દેશે એક બહાદુર, સમર્પિત અને હિંમતવાન પાઇલટ ગુમાવ્યો છે. હું શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. બહાદુર પુત્ર, નમન સ્યાલના રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના અદમ્ય સાહસ, સમર્પણ અને સમર્પણને અમારી હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ.
दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में वीरभूमि हिमाचल के कांगड़ा जिला के नमंश स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत कष्टदाई है। नमन जी के निधन से माँ भारती ने एक जांबाज, व कर्तव्यपरायण वीर सपूत खो दिया है।— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 21, 2025
मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर नमन जी की… pic.twitter.com/mFqR3AuAA8
હિમાચલ પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી જયરામ ઠાકુરે પણ શોક વ્યક્ત કરતા પોસ્ટમાં લખ્યું કે, "દુબઈ એર શોમાં ભારતીય વાયુસેનાના વિમાન દુર્ઘટનામાં હિમાચલ પ્રદેશના કાંગરા જિલ્લાના નાગરોટા બાગવાનના બહાદુર પુત્ર નમન સ્યાલનું મૃત્યુ ખૂબ જ દુઃખદ અને પીડાદાયક છે. શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના. આ અકસ્માતમાં, અમે એક બહાદુર, આશાસ્પદ અને હિંમતવાન પાઇલટ ગુમાવ્યો છે. અમને તમારા બલિદાન પર ગર્વ છે. આખો દેશ તમારી સેવાનો ઋણી છે."
