બિહારમાં બે જૂથો વચ્ચે અંધાધુંધ ફાયરિંગ: એક કિશોરનું મોત, બે ઘાયલ
પટનામાં અંધાધૂંધ ગોળીબારમાં એક કિશોરનું મોત થયું છે. તેના મોટા ભાઈનું એક વર્ષ પહેલા અવસાન થયું હતું.
Published : June 8, 2026 at 4:07 PM IST
પટના : બિહારની રાજધાની પટના જિલ્લાના દાનાપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવેલા તારાચક વિસ્તારમાં રવિવાર સાંજે ગોળીબારથી આખો વિસ્તાર હચમચી ગયો. પરસ્પર દુશ્મનીને લઈને બે જૂથો વચ્ચે થયેલી મારામારી અને ગોળીબારમાં 16 વર્ષીય કિશોરનું મોત થયું, જ્યારે બે અન્ય લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા.
પટનામાં લોહિયાળ સંઘર્ષ
આ ઘટનાના બાદ આખા વિસ્તારમાં દહેશતનો માહોલ છે. માહિતી મુજબ, રવિવારે સવારે જ બંને પક્ષો વચ્ચે કોઈ બાબતે વિવાદ અને મારામારી થઈ હતી. સાંજ પડતાં આ વિવાદ લોહિયાળ સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ ગયો. બંને જૂથ સામસામે આવી ગયા અને જોતજોતામાં ફાયરિંગ શરૂ થઈ ગયું.
1 કિશોરનું મોત, 2 ઘાયલ
ગોળીબારી દરમિયાન ત્રણ લોકોને ગોળી લાગી હતી, જેમાં એક કિશોરનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું. મૃતકની ઓળખ બિહટા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મુસ્તફાપુર નિવાસી સ્વ. વિદ્યા રાયના 16 વર્ષીય પુત્ર નિતિન કુમાર તરીકે થઈ છે. નિતિન પોતાની માતા પરમિતા દેવી સાથે ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો.
1 વર્ષ પહેલા મોટા ભાઈનું પણ મોત થયું હતું
મૃતકના મામા શિવ કુમારે જણાવ્યું કે, સાંજે લગભગ સાડા સાત વાગ્યે તેમને માહિતી મળી કે નિતિનને ઘરથી થોડે દૂર બદમાશોએ ગોળી મારી દીધી છે. જ્યારે તેઓ સ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે નિતિનનું મોત થઈ ચૂક્યું હતું. પુત્રના મોતની ખબર મળતાં જ માતા પરમિતા દેવી આક્રંદ કરવા લાગ્યા.
"આક્રંદ કરતી માતા વારંવાર એ જ કહી રહી હતી કે તેમના દીકરાની કોઈ સાથે કોઈ દુશ્મની નહોતી. એક વર્ષ પહેલા માર્ગ અકસ્માતમાં તેમના મોટા દીકરાનું પણ મોત થઈ ગયું હતું અને નિતિન જ તેમનો એકમાત્ર સહારો હતો. ગુનેગારોએ તેની હત્યા કરીને તેમના ઘરના છેલ્લાં દીવાને પણ બુઝાવી દીધો." - શિવ કુમાર, મૃતકના મામા
વિજયને હાથમાં ગોળી લાગી: ઘટનામાં આનંદ બજાર નિવાસી વિજય કુમાર (68 વર્ષ) પણ ગોળી વાગવાથી ઘાયલ થયા છે. તેમને અનુમંડલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા, જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે PMCH રિફર કરવામાં આવ્યા છે. વિજય કુમારના હાથમાં ગોળી લાગી છે.
પોલીસ તપાસ ચાલુ
સન્ની કુમાર પણ ગોળી વાગવાથી ઘાયલ થયા છે અને તેમની સારવાર સગુના મોર સ્થિત એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. ઘટનાની જાણ થતા જ દાનાપુર પોલીસ, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં પોલીસ દળ સ્થળે પહોંચ્યું. પોલીસે ઘટનાસ્થળને ઘેરીને તપાસ શરૂ કરી છે.
8 ખોખા, દારૂની બોટલ મળી
સ્થળ પરથી પોલીસે આઠ ખોખા, દારૂની બોટલો, લાકડીઓ અને લોખંડની રૉડ જપ્ત કરી છે, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે બંને પક્ષો પહેલેથી જ ઘર્ષણ માટે તૈયાર હતા. સિટી એસપી પશ્ચિમ ભાનુ પ્રતિાપ સિંહે જણાવ્યું કે, સવારે પણ બંને જૂથો વચ્ચે મારામારી થઈ હતી.
"સાંજે વિવાદે હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ગોળીબારમાં એક કિશોરનું મોત અને બે લોકો ઘાયલ થયા. મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને SITની રચના કરવામાં આવી છે. સાથે જ FSL ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી છે, જે ઘટનાસ્થળેથી વૈજ્ઞાનિક પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે." - ભાનુ પ્રતિાપ સિંહ, સિટી એસપી, પટના વેસ્ટ
અપરાધીઓની ધરપકડ માટે તપાસ ચાલુ
પોલીસે અપરાધીઓની ઓળખ અને ધરપકડ માટે સતત તપાસ શરૂ રાખી છે. આ ઘટના બાદ તારાચક અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તણાવનો માહોલ છે. પોલીસ સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં સમગ્ર મામલો ખુલાસો કરશે.
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