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રાજધાની ફરી લજવાઈ: દિલ્હીમાં 3 નરાધમોએ નકલી પોલીસ બની સગીરા સાથે સામુહિક દુષ્કર્મ આચર્યું

સોમવારે રાત્રે કાલકાજી મંદિર પાસે ત્રણ લોકોએ 17 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કૃત્ય કર્યું

સોમવારે રાત્રે કાલકાજી મંદિર પાસે ત્રણ લોકોએ 17 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કૃત્ય કર્યું
સોમવારે રાત્રે કાલકાજી મંદિર પાસે ત્રણ લોકોએ 17 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કૃત્ય કર્યું (Concept Photo)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 9:36 AM IST

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નવી દિલ્હી: ગત મહિને રાજધાનીમાં ચાલતી બસમાં 17 વર્ષીય વિદ્યાર્થિની પર થયેલા સામૂહિક બળાત્કારની ઘટના હજુ દેશ ભૂલ્યો પણ નથી ત્યાં જ સોમવારે રાત્રે દક્ષિણ દિલ્હીમાં આવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. કાલકાજી મંદિર નજીક પોલીસકર્મી હોવાનો ઢોંગ કરનારા ત્રણ શખ્સોએ કથિત રીતે 17 વર્ષીય યુવતી પર સામૂહિક બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. પોલીસે સોમવારે આ માહિતી આપી હતી. એક આરોપીને અથડામણ (એન્કાઉન્ટર) બાદ પકડી લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે અન્ય બેની શોધખોળ ચાલુ છે.

દક્ષિણ-પૂર્વના ડીસીપી વિનીત કુમારે જણાવ્યું હતું કે રાત્રે 8.45 વાગ્યે એક પીસીઆર કોલ (ડીડી નંબર 93) મળ્યો હતો, જેમાં કાલકાજી અને ઇસ્કોન મંદિર નજીક કથિત સામૂહિક બળાત્કારની ઘટનાની જાણકારી આપવામાં આવી હતી. 17 વર્ષીય પીડિતાએ જણાવ્યું હતું કે તે સાંજે 7:00 વાગ્યે તેની 17 વર્ષીય બહેનપણી સાથે કાલકાજી મંદિર ગઈ હતી. મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કર્યા બાદ બંને 'આસ્થા કુંજ પાર્ક'માં ગયાં હતાં. સાંજે લગભગ 7:30 વાગ્યે, 25 થી 30 વર્ષની વયના ત્રણ પુરુષો તેમની પાસે આવ્યા, પોતાને પોલીસ અધિકારી હોવાનું જણાવી તેમને ડરાવ્યા-ધમકાવ્યા. તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમાંથી એક શખ્સે તેની સખીને પકડી લીધી અને ત્યારબાદ ત્રણેયે મળીને તેના પર સામૂહિક બળાત્કાર ગુજાર્યો.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ તે બંનેને ધમકાવ્યા હતા અને તેમાંથી એકે સગીરાની બહેનપણીને પકડી લીધી, ત્યારબાદ ત્રણેય પુરુષોએ સગીરા પર કથિત રીતે બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. કાલકાજી મંદિર અને ઇસ્કોન મંદિર નજીક બનેલી આ કથિત બળાત્કારની ઘટના અંગે રાત્રે લગભગ 8.45 વાગ્યે માહિતી મળતાં પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીની રહેવાસી તે યુવતીને તબીબી તપાસ માટે લઈ જવામાં આવી હતી અને તેના નિવેદનના આધારે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસકર્તાઓ આરોપીઓની ઓળખ કરવા અને ઘટનાક્રમની ખરાઈ કરવા માટે પાર્ક અને આસપાસના વિસ્તારોના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી રહ્યા છે. કાયદાની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને આરોપીઓની ઓળખ કરી તેમને પકડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. પોલીસે હવે એક એન્કાઉન્ટર બાદ આરોપીઓમાંથી એકની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે અન્ય શંકાસ્પદોની શોધખોળ ચાલુ છે.

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MINOR GIRL MISBEHAVE IN DELHI
દિલ્હીમાં સામુહિક દુષ્કર્મ
TEENAGE GIRL MISBEHAVE DELHI

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