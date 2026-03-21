BLOનું કામ કરી રહેલા ટીચરનો નદીમાં કુદીને આપઘાત, પરિવારે કામના દબાણને ગણાવ્યું જવાબદાર

કેરળના કાસરગોડમાં એક શિક્ષક જે BLOનું કામ પણ કરી રહ્યા હતા તેમણે પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધું

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 3:19 PM IST

કાસરગોડ (કેરળ): કેરળના કાસરગોડમાં, એક સરકારી શાળાના શિક્ષક, જે બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) તરીકે પણ સેવા આપી રહ્યા હતા, તેમણે નદીમાં કૂદીને આત્મહત્યા કરી લીધી. તેમના પરિવારના સભ્યોએ આ દુ:ખદ પગલાં પાછળ કામના ભારણને જવાબદાર ગણાવ્યું.

મૃતકની ઓળખ સવાદ તરીકે થઈ છે, જે મોગરલ પુથુરના રહેવાસી હતા અને ચેરકાલા સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.

નદીમાં કૂદતા પહેલા, સવાદે મોગરલ પુલ પર પોતાની મોટરસાયકલ પાર્ક કરી હતી. અહેવાલો જણાવે છે કે કૂદ્યા પછી તરત જ, શિક્ષકને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને ગંભીર હાલતમાં કાસરગોડ જનરલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા; જોકે, ઘણા પ્રયાસો છતાં, તેમનો જીવ બચાવી શકાયો ન હતો. વર્ગખંડમાં અને ચૂંટણી ફરજો દરમિયાન તેમની શાનદાર કામગીરી માટે જાણીતા સવાદના મૃત્યુથી સ્થાનિકો અને સાથીદારો બંને ઊંડા આઘાતમાં છે.

ઘટનાસ્થળેથી મળેલા એક પત્રમાં આ આત્યંતિક પગલાં પાછળના કારણ તરીકે વ્યક્તિગત મુશ્કેલીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, રિટર્નિંગ ઓફિસર બિનુ જોસેફે જણાવ્યું હતું કે, પત્રમાં કામ સંબંધિત તણાવનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી કે જિલ્લા કલેક્ટરને પરિસ્થિતિની જાણ કરવામાં આવી છે અને તેમણે ખાતરી આપી છે કે શિક્ષક કોઈ વ્યાવસાયિક દબાણ હેઠળ હતા કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે તપાસ કરવામાં આવશે.

હાલમાં, પોલીસ અને ચૂંટણી પંચ બંને આ મામલાની વ્યાપક તપાસ કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, અધિકારીઓએ પરિવારને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવાનું વચન આપ્યું છે. જોકે, સવાદના પરિવારે સત્તાવાર નિવેદનનો સખત વિરોધ કર્યો છે, અને આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમનું મૃત્યુ માત્ર આત્મહત્યા નથી, પરંતુ સંસ્થાકીય નિષ્ફળતાનો કેસ છે.

તેમનો દાવો છે કે BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર) તરીકે તેમને સોંપવામાં આવેલી વધારાની જવાબદારીઓએ તેમના પર ભારે માનસિક બોજ નાખ્યો હતો. સંબંધીઓનું કહેવું છે કે ચૂંટણી પંચની કડક સમયમર્યાદા સાથે અઘરી શૈક્ષણિક ફરજો નિભાવવાના દબાણે તેમના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર કરી હતી.

પરિવાર હવે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા કથિત રીતે લાદવામાં આવતા સતત દબાણની વ્યાપક તપાસની માંગ કરી રહ્યો છે. દરમિયાન, જિલ્લા કલેક્ટર સીધી વાતચીત માટે ન આવે ત્યાં સુધી સંબંધીઓ અને સ્થાનિકોએ હોસ્પિટલમાંથી મૃતદેહ લેવાનો ઇનકાર કરતાં તણાવ વધ્યો હતો. તેઓ શોકગ્રસ્ત પરિવાર માટે યોગ્ય સરકારી વળતરની પણ માંગ કરી રહ્યા હતા. સ્થાનિક પોલીસે અકુદરતી મૃત્યુનો કેસ નોંધ્યો છે અને કહ્યું છે કે પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ પછી ચોક્કસ કારણ જાણી શકાશે.

આ ઘટનાએ રાજ્યમાં સરકારી શાળાના શિક્ષકો પર લાદવામાં આવેલા વધુ પડતા કાર્યભાર અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાને ફરીથી વેગ આપ્યો છે. શિક્ષકોને તેમની નિયમિત શૈક્ષણિક જવાબદારીઓ ઉપરાંત ચૂંટણી સંબંધિત જટિલ ફરજો - જેમ કે મતદાર યાદીઓ અપડેટ કરવા માટે વારંવાર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. સવાદના અકાળ અવસાનથી કામ સંબંધિત તણાવનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે, જેના કારણે શિક્ષકો પરના વહીવટી બોજને ઓછો કરવા માટે તાત્કાલિક સરકારી હસ્તક્ષેપની માંગણીઓ વધી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

