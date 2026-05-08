TCS જાતીય સતામણી અને ધર્માંતરણ કેસ: આરોપી નિદા ખાનને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી

નાસિકમાં મળતી નેશનલ કંપની ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) માં કથિત જાતીય સતામણી અને ધર્માંતરણ કેસની મુખ્ય આરોપી નિદા ખાનને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી છે.

Published : May 8, 2026 at 8:29 AM IST

નાસિક: મહારાષ્ટ્ર પોલીસે નાસિક ટીસીએસ કેસના મુખ્ય આરોપીઓમાંના એક નિદા ખાનને છત્રપતિ સંભાજીનગરથી કસ્ટડીમાં લીધી છે. પોલીસે ગુરુવારે આ માહિતી જાહેર કરી. તેના પર જાતીય સતામણી અને ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાવવાના આરોપો હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

આગળની કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, સ્થાનિક કોર્ટે નિદા ખાનની આગોતરા જામીન માટેની અરજી ફગાવી દીધી હતી. એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) પણ કોર્ટમાં હાજર રહી હતી અને બેન્ચ સમક્ષ કેસને લગતી વિગતો રજૂ કરી હતી. આરોપોની ગંભીરતાને ટાંકીને, ફરિયાદ પક્ષે આગોતરા જામીન આપવાનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. આ પહેલા, 20 એપ્રિલના રોજ, કોર્ટે ખાનને વચગાળાનું રક્ષણ આપવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો.

અગાઉ, પાંચ અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ મામલામાં કુલ નવ કેસ નોંધાયા છે: એક દેવલાલી કેમ્પ પોલીસ સ્ટેશનમાં અને આઠ અન્ય મુંબઈ નાકા પોલીસ સ્ટેશનમાં. સફી શેખ અને રઝા મેમણ આ કેસમાં બે મુખ્ય આરોપી છે.

આ કેસમાં બળજબરીથી ધર્મ પરિવર્તન અને જાતીય સતામણીના આરોપોની તપાસ માટે ચાર સભ્યોની તથ્ય શોધ સમિતિની પણ રચના કરવામાં આવી હતી. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે TCS સુવિધામાં બનેલી ઘટનાને "ખૂબ જ ગંભીર બાબત" ગણાવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે સરકાર આ મુદ્દાની તપાસ કરી રહી છે.

ANI સાથે વાત કરતા, ફડણવીસે પુષ્ટિ આપી હતી કે રાજ્યના અધિકારીઓ ટેક હબને ઘેરી લેનારા વિવાદના મૂળ શોધવા માટે વિગતવાર તપાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "નાસિક TCSમાં બનેલી ઘટના ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે. હું TCSનો આ મુદ્દા પર ધ્યાન આપવા બદલ આભાર માનું છું. TCSના વડાએ આ ઘટનાની નિંદા કરી છે, અને તેઓ પોલીસને સહકાર આપી રહ્યા છે. અમે ઘટનાના મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે આ મામલાની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. જો તે 'કોર્પોરેટ જેહાદ'નો કેસ હોવાનું બહાર આવશે, તો અમે તેના મૂળ શોધી કાઢીશું."

