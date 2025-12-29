ટાટા-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં લાગી ભીષણ આગ, બે કોચ બળીને રાખ, 1 મુસાફરનું મોત
આ દુર્ઘટના ત્યારે સર્જાઈ જ્યારે ટ્રેન આંધ્રપ્રદેશના યલમંચિલીથી જઈ રહી હતી, જાનહાનિની માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. यलमंचिली में ट्रेन हादसा
Published : December 29, 2025 at 8:51 AM IST
વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ): રવિવારે મોડી રાત્રે આંધ્રપ્રદેશના યલમંચિલીમાં એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સામે આવી છે. અહેવાલો અનુસાર, ટાટા-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં આગ લાગી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હોવાના અહેવાલ છે. આગ લાગતાની સાથે જ ટ્રેનમાં અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી.
આગ લાગવાની માહિતી મળતા જ લોકો પાઇલટે ટ્રેનને રોકી દીધી. ત્યારબાદ રેલ્વે અને પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. ટ્રેન ઝારખંડના સ્ટીલની નગરી ટાટાનગરથી કેરળના એર્નાકુલમ જઈ રહી હતી ત્યારે આંધ્રપ્રદેશમાં આ દુર્ઘટના સર્જાઈ.
Andhra Pradesh: One dead as two bogies of Tata-Ernakulam Express catch fire— ANI Digital (@ani_digital) December 29, 2025
Read @ANI Story l https://t.co/Sr4grMYAVG#AndhraPradesh #FireIncident #IndianRailways pic.twitter.com/J2xB0PLt3d
અહેવાલો અનુસાર, ટાટા-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસના કોચ B-1 અને M-2 માં આગ લાગી ગઈ. બધા મુસાફરોને સમયસર સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા. બંને કોચ ગંભીર રીતે સળગી ગયા હતા. અકસ્માતની જાણ થતાં જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. રેલ્વે અધિકારીઓએ રાત્રે લગભગ 12:45 વાગ્યે ઘટનાની જાણ કરી. અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ટાટા-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં આગ લાગી ત્યારે એક કોચમાં 82 મુસાફરો અને બીજામાં 76 મુસાફરો હતા. કમનસીબે, કોચ B1 માંથી એક મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, એમ અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું. મૃતકની ઓળખ ચંદ્રશેખર સુંદરમ તરીકે થઈ છે.
#UPDATE | Anakapalli, Andhra Pradesh | One passenger died in the fire incident: Anakapalli SP Tuhin Sinha https://t.co/dvsWIlDf8B— ANI (@ANI) December 29, 2025
બચાવ કામગીરી બાદ, ટાટા-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસના બે ક્ષતિગ્રસ્ત કોચને અલગ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ક્ષતિગ્રસ્ત કોચમાં રહેલા મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આગનું કારણ જાણવા માટે બે ફોરેન્સિક ટીમો કામ કરી રહી છે. ઘટનાસ્થળે હાજર એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આગ ખૂબ જ ગંભીર હતી. જાનહાનિ અંગે ચોક્કસ માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.