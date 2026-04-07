એર ઇન્ડિયાના સીઈઓ કેમ્પબેલ વિલ્સનનું રાજીનામું
Published : April 7, 2026 at 3:20 PM IST
મુંબઈ: ટાટા ગ્રુપની માલિકીની એર ઈન્ડિયાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર કેમ્પબેલ વિલ્સને તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે, અને એરલાઈને તેમના અનુગામીની ઓળખ કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરી છે. ન્યુઝીલેન્ડના વતની, વિલ્સનને જુલાઈ 2022 માં એર ઈન્ડિયાના સીઈઓ અને એમડી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ નિમણૂક ટર્કિશ એરલાઈન્સના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ઇલ્કર આયસીએ માર્ચ 2022 માં વિવાદો વચ્ચે આ ટોચનું પદ ન સંભાળવાના નિર્ણયને અનુસરીને કરવામાં આવી હતી.
ટાટા ગ્રુપે જાન્યુઆરી 2022 માં સરકાર પાસેથી એર ઈન્ડિયા હસ્તગત કરી હતી. એક નિવેદનમાં, એરલાઈને જણાવ્યું હતું કે, "વિલ્સને 2024 માં એર ઈન્ડિયાના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરનને 2026 માં પદ છોડવાનો પોતાનો ઈરાદો વ્યક્ત કર્યો હતો, અને ત્યારથી, તેઓ ખાતરી કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે કે સંસ્થા અને નેતૃત્વ ટીમ આ સંક્રમણને પાર પાડવા માટે મજબૂત સ્થિતિમાં છે."
વિલ્સન તેમના અનુગામીની જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી સીઈઓ અને એમડી તરીકે સેવા આપવાનું ચાલુ રાખશે. નિવેદનમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે એર ઈન્ડિયા બોર્ડે આગામી મહિનાઓમાં અનુગામીની શોધ કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરી છે.
એર ઇન્ડિયાની ઓછી કિંમતની પેટાકંપની, એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ, પણ આ વર્ષના 19 માર્ચથી પ્રમુખ વિનાની છે. તત્કાલીન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, આલોક સિંહે રાજીનામું આપીને પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા પછી એરલાઇન છોડી દીધી તે પછી આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ.
ગયા વર્ષે 12 જૂનથી વિલ્સન ટીકાનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ ઘટના ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે લંડન જતી એરલાઇનની ફ્લાઇટ અમદાવાદ એરપોર્ટથી ઉડાન ભર્યાના થોડા સમય પછી ક્રેશ થઈ ગઈ. આ અકસ્માતમાં બોઇંગ 787-8 વિમાનમાં સવાર 242 લોકોમાંથી 241 લોકોના મોત થયા હતા.
