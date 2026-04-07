ETV Bharat / bharat

LPG ભરેલું ટેન્કર ઝડપાયું, ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગનું નેટવર્ક આવ્યું સામે, નેપાળ સાથે જોડાયા તાર

મુઝફ્ફરપુરમાં LPGની અછત વચ્ચે, પોલીસે દરોડા પાડીને ગેરકાયદેસર ગેસ રિફિલિંગ કરતી એક ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુઝફ્ફરપુર: LPG ગેસની તીવ્ર અછત વચ્ચે બિહારના મુઝફ્ફરપુર જિલ્લામાં પોલીસે એક સંગઠિત કાળાબજારી કરતા એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ગુપ્ત માહિતીના આધારે, મોતીપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના નરિયાર વિસ્તારમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગ નેટવર્ક સામે આવ્યું હતું. આ કામગીરી દરમિયાન નેપાળ-રજિસ્ટર્ડ LPG ટેન્કર સહિત અનેક વાહનો અને સાધનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસનો અડધી રાતે દરોડો: મુઝફ્ફરપુર પશ્ચિમના ડીએસપી સુચિત્રા કુમારીના નેતૃત્વમાં આ કામગીરી કરવામાં આવી હી. કાંટી અને મોતીપુર પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ટીમો સાથે રાત્રે અચાનક દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસને જોતા જ આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા, પરંતુ જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓના આધારે તેમની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે. ડીએસપીએ જણાવ્યું હતું કે મોતીપુર વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રિફિલિંગની બાતમી પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

નેપાળ-રજિસ્ટર્ડ ટેન્કર અને અનેક વાહનો જપ્ત: દરોડા દરમિયાન, પોલીસે નેપાળ રજીસ્ટર્ડ નંબર પ્લેટવાળુ અને LPGથી સંપૂર્ણ ભરાયેલુ ટેન્કર જપ્ત કર્યું. આ ઉપરાંત સિલિન્ડરોથી ભરેલી એક બોલેરો પિકઅપ વાન, ડિલિવરી માટે વપરાતી એક વાહન અને રિફિલિંગ સાધનો પણ જપ્ત કર્યા છે. ઘટનાસ્થળેથી મોટી સંખ્યામાં ભરેલા અને ખાલી ગેસ સિલિન્ડર પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

અતંરિયાળ વિસ્તારોમાં ખતરનાક રિફિલિંગની પ્રક્રિયા: પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ગેંગ, ગેસ કટોકટીનો લાભ ઉઠાવીને સુમસાન વિસ્તારોમાં ટેન્કરમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે નાના સિલિન્ડર રિફિલ કરતા હતા. આ પ્રક્રિયા અત્યંત ખતરનાક માનવામાં આવે છે, કારણ કે ગેસ અનિયંત્રિત રીતે ભરવામાં આવી રહ્યો હતો. સ્થાનિક બજારમાં LPGની અછતનો લાભ લઈને, આ વ્યક્તિઓ કાળાબજાર ચલાવી રહ્યા હતા.

નેપાળ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય લિંક્સની આશંકા: પોલીસને શંકા છે કે આ ગેરકાયદેસર નેટવર્ક નેપાળ સાથે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય લિંક્સ ધરાવે છે. ટેન્કરની નેપાળની નોંધણી આની પુષ્ટિ કરે છે. સમગ્ર સિન્ડિકેટની ઉંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે, અને એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આરોપીની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે. મોતીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે અને વધુ કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

  1. સંકટ વચ્ચે કોમર્શિયલ LPGની સપ્લાય 70% સુધી પૂર્વવત થઈ, ઘરેલુ આપૂર્તિ સામાન્ય: ઈન્ડિયન ઓઈલ
  2. હોર્મુઝને લઈને ચિંતાઓ વચ્ચે સરકારે એલપીજીની સપ્લાય વધારી

TAGGED:

BIHAR NEWS
NEPAL TANKER SEIZED IN MUZAFFARPUR
ILLEGAL GAS REFILLING
GAS REFILLING IN MUZAFFARPUR
LPG CRISIS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.