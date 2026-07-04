ભારતની પહેલી 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' સેમિકન્ડક્ટર ચિપનું ઐતિહાસિક લોન્ચિંગ, ઝારખંડની દીકરી પીએમ મોદી સાથે કરશે સંવાદ
જમશેદપુરની પુત્રી તનિષા ગૌતમ મેડ ઇન ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર ચિપના લોન્ચિંગના દિવસે ગુજરાતમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીત કરશે.
Published : July 4, 2026 at 9:16 AM IST
જમશેદપુર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 4 જુલાઈના રોજ ભારતની પ્રથમ મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર ચિપ લોન્ચ કરશે. આ દરમિયાન, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઝારખંડની પુત્રી તનિષા ગૌતમ સાથે સીધો સંવાદ કરશે. તનિષાના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી તનિષાના કાર્ય અનુભવ વિશે પૂછપરછ કરશે, જે તેમના માટે ગર્વની વાત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું "મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા" મિશન દેશને એક નવી ઓળખ આપશે.
પ્રથમ મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા CG સેમિકોન OSATનું ઉદ્ઘાટન થશે
વડાપ્રધાન ગુજરાતના સાણંદમાં ભારતના પ્રથમ મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા CG સેમી OSAT પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગ જાપાનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રાહકને ભારતના પ્રથમ મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા કોમર્શિયલ સેમિકન્ડક્ટર ચિપના પ્રથમ બેચના હસ્તાંતરણની સત્તાવાર શરૂઆત કરશે. ઝારખંડના જમશેદપુરની પુત્રી તનિષા ગૌતમને આ વૈશ્વિક કાર્યક્રમમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે સીધો સંવાદ કરવાની ખાસ તક મળી છે.
તનિષાનો પરિવાર આ સુવર્ણ તક પર ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તનિષા આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે વડા પ્રધાન સાથે વાતચીત કરશે અને પોતાના કાર્ય અનુભવ શેર કરશે. ઉદ્ઘાટન દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કંપનીના ઇજનેરો, ટેકનિશિયનો અને યુવાન કર્મચારીઓ સાથે સીધી વાતચીત પણ કરશે.
પરિવારના સભ્યો આ સિદ્ધિથી ખુશ
તનિષા જમશેદપુરના રહેવાસી ત્રિપુરારી ગૌતમની પુત્રી છે. એક સામાન્ય પરિવારની પુત્રીની આ સિદ્ધિથી પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છે. 2022માં જમશેદપુર કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી, તનિષાએ 2025માં NTTF ટાટા સ્ટીલ ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા મેળવ્યો. આ સમય દરમિયાન, તેણીએ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ફાયર સેફ્ટી મેનેજમેન્ટનો પાર્ટ-ટાઇમ ઓનલાઇન અભ્યાસ કર્યો અને ઝારખંડ ટોપર બની.
તનિષાએ 2025માં હૈદરાબાદમાં ડૉ. રેડ્ડીઝ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં મશીન ઓપરેશન સિસ્ટમ્સમાં તાલીમ મેળવી. એપ્રિલ 2026 થી, તે CG સેમીમાં ડિપ્લોમા એન્જિનિયર ટ્રેની તરીકે કામ કરી રહી છે, જ્યાં તે ભારતના સૌથી મહત્વાકાંક્ષી વાણિજ્યિક સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. તનિષાના પિતા, ત્રિપુરારી ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે કંપનીના વિવિધ ક્ષેત્રોના અનેક વ્યક્તિઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમાં તેમની પુત્રીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે તનિષા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે તેમના કાર્ય અનુભવ અને જમશેદપુરથી સીજી સેમી સુધીની તેમની સફર શેર કરશે. ત્રિપુરારી ગૌતમે તેમની પુત્રી પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો. 18 વર્ષની ઉંમરે, તેણીને અભ્યાસ માટે બહાર જવું પડ્યું, જેનાથી તે નર્વસ થઈ ગયો, પરંતુ તેની સફળતાએ તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધાર્યો છે. તનિષાએ 4 જુલાઈને દેશ માટે સુવર્ણ દિવસ ગણાવ્યો, પ્રધાનમંત્રી સાથે વાતચીત કરવા અંગે થોડી ગભરાટ પણ ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો.
વિશ્વ-સ્તરીય ઉત્પાદક બનવું: વૈશ્વિક બજારમાં ભારતની પ્રથમ વાણિજ્યિક સેમિકન્ડક્ટર ચિપનું લોન્ચિંગ એ સ્પષ્ટ સંકેત છે કે દેશ હવે ફક્ત ટેકનોલોજીનો ગ્રાહક નથી, પરંતુ વિશ્વ-સ્તરીય ટેકનોલોજીનો મુખ્ય ઉત્પાદક પણ બની રહ્યો છે. અત્યાર સુધી, ભારત અન્ય દેશોમાંથી ચિપ્સ આયાત કરતું હતું, જે મોંઘુ પણ હતું. જો કે, મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા ચિપ્સ આર્થિક બચત પ્રદાન કરશે અને દેશને પોષણક્ષમ ભાવે ચિપ્સની ઍક્સેસ પ્રદાન કરશે. આ નવી સિદ્ધિ સાથે, આત્મનિર્ભર ભારતનું સ્વપ્ન પણ સાકાર થશે.