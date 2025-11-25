ETV Bharat / bharat

યુવતીને ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારનાર શખ્સને કોર્ટે ફટકારી 15 વર્ષની જેલની સજા,

આરોપીએ યુવતીને છરી બતાવીને ધમકાવી હતી અને તેનો મોબાઈલ ફોન છીનવી લીધો હતો અને ત્યાર બાદ તેને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો હતો.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 3:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

વેલ્લોર, તામિલનાડુ : અહીંની એક અદાલતે એક શખ્સને તેના જઘન્ય કૃત્ય બદલ કડક સજા ફટકારી છે. ચેન્નાઈથી ટ્રેનમાં આવેલી એક યુવતીને ચાકુ બતાવીને દોષીએ ધમકાવી હતી અને તેનો મોબાઈલ ફોન છીનવી લીધો અને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો હતો.

કોર્ટે તેને 1.10 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે. આરોપીને બીજા એક કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે જેમાં તેણે એક ગર્ભવતી મહિલાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો હતો.

આરોપી, હેમરાજ (25), વેલ્લોર જિલ્લાના કુડિયાથમ વિસ્તારનો રહેવાસી છે. 2022માં, તેણે ચેન્નાઈથી ટ્રેનમાં આવેલી 24 વર્ષીય એક યુવતીને ચાકુ બતાવીને ધમકાવી હતી અને તેનો સેલ ફોન છીનવી લીધો. ત્યારબાદ તેણે વેલ્લોર ટાઉન રેલ્વે સ્ટેશન અને કાટપાડી વચ્ચે જબરાપેટ નજીક તેને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો. હેમરાજને ગર્ભવતી મહિલાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારવાના બીજા એક કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

આ કેસ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વેલ્લોર મહિલા અદાલતમાં પેન્ડિંગ હતો, અને ગઈકાલે (24 નવેમ્બર) ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો. વેલ્લોર મહિલા ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટના ન્યાયાધીશે હેમરાજને 15 વર્ષની જેલ અને ₹1.10 લાખ દંડની સજા ફટકારી હતી. કાટપાડી રેલ્વે પોલીસે કેસ નોંધ્યો હતો અને ઘટનાની તપાસ કરી રહી હતી.

આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં, આંધ્રપ્રદેશના ચિત્તૂરની ચાર મહિનાની ગર્ભવતી મહિલા તિરુપુરથી કોઈમ્બતુર જતી ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહી હતી. તે જ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહેલા હેમરાજે વેલ્લોરના કે.વી. કુપ્પમ નજીક તેના પર જાતીય હુમલો કર્યો અને તેને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારી દીધો. ગર્ભવતી મહિલાના હાથ અને પગ તૂટી ગયા હતા અને માથામાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી.

આ ઘટનામાં જોલારપેટ રેલ્વે પોલીસે આઠ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. હેમરાજની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને વેલ્લોર સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદ કરવામાં આવ્યો હતો. તિરુપત્તુર જિલ્લા અદાલતે કેસની સુનાવણી કરી અને હેમરાજને વિવિધ આરોપો હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યો, તેને આજીવન કેદ અને ₹60,000 નો દંડ ફટકાર્યો.

  1. સુરત સેશન્સ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો, POCSOમાં ફસાયેલા યુવકને નિર્દોષ કર્યો જાહેર
  2. ખેડાઃ કપડવંજ કોર્ટે ‘4-MEC’ ડ્રગ્સ કેસમાં બે આરોપીઓને 14 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી; ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો પ્રથમ ચુકાદો

TAGGED:

TAMILNADU VELLORE COURT
VELLORE COURT SENTENCE
PERSON PUSHED WOMAN OFF TRAIN
TAMIL NADU COURT
COURT VERDICT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.