યુવતીને ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારનાર શખ્સને કોર્ટે ફટકારી 15 વર્ષની જેલની સજા,
આરોપીએ યુવતીને છરી બતાવીને ધમકાવી હતી અને તેનો મોબાઈલ ફોન છીનવી લીધો હતો અને ત્યાર બાદ તેને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો હતો.
Published : November 25, 2025 at 3:29 PM IST
વેલ્લોર, તામિલનાડુ : અહીંની એક અદાલતે એક શખ્સને તેના જઘન્ય કૃત્ય બદલ કડક સજા ફટકારી છે. ચેન્નાઈથી ટ્રેનમાં આવેલી એક યુવતીને ચાકુ બતાવીને દોષીએ ધમકાવી હતી અને તેનો મોબાઈલ ફોન છીનવી લીધો અને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો હતો.
કોર્ટે તેને 1.10 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે. આરોપીને બીજા એક કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે જેમાં તેણે એક ગર્ભવતી મહિલાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો હતો.
આરોપી, હેમરાજ (25), વેલ્લોર જિલ્લાના કુડિયાથમ વિસ્તારનો રહેવાસી છે. 2022માં, તેણે ચેન્નાઈથી ટ્રેનમાં આવેલી 24 વર્ષીય એક યુવતીને ચાકુ બતાવીને ધમકાવી હતી અને તેનો સેલ ફોન છીનવી લીધો. ત્યારબાદ તેણે વેલ્લોર ટાઉન રેલ્વે સ્ટેશન અને કાટપાડી વચ્ચે જબરાપેટ નજીક તેને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો. હેમરાજને ગર્ભવતી મહિલાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારવાના બીજા એક કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
આ કેસ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વેલ્લોર મહિલા અદાલતમાં પેન્ડિંગ હતો, અને ગઈકાલે (24 નવેમ્બર) ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો. વેલ્લોર મહિલા ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટના ન્યાયાધીશે હેમરાજને 15 વર્ષની જેલ અને ₹1.10 લાખ દંડની સજા ફટકારી હતી. કાટપાડી રેલ્વે પોલીસે કેસ નોંધ્યો હતો અને ઘટનાની તપાસ કરી રહી હતી.
આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં, આંધ્રપ્રદેશના ચિત્તૂરની ચાર મહિનાની ગર્ભવતી મહિલા તિરુપુરથી કોઈમ્બતુર જતી ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહી હતી. તે જ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહેલા હેમરાજે વેલ્લોરના કે.વી. કુપ્પમ નજીક તેના પર જાતીય હુમલો કર્યો અને તેને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારી દીધો. ગર્ભવતી મહિલાના હાથ અને પગ તૂટી ગયા હતા અને માથામાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી.
આ ઘટનામાં જોલારપેટ રેલ્વે પોલીસે આઠ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. હેમરાજની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને વેલ્લોર સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદ કરવામાં આવ્યો હતો. તિરુપત્તુર જિલ્લા અદાલતે કેસની સુનાવણી કરી અને હેમરાજને વિવિધ આરોપો હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યો, તેને આજીવન કેદ અને ₹60,000 નો દંડ ફટકાર્યો.