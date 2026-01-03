તામિલનાડુ: શ્રીલંકાથી દાણચોરી કરીને લાવેલા ₹8 કરોડના સોનાના બિસ્કિટ જપ્ત
તામિલનાડુમાં સોનાની દાણચોરીના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસ તેના મુખ્ય સૂત્રધારને શોધી રહી છે.
Published : January 3, 2026 at 2:46 PM IST
નાગપટ્ટીનમ: તામિલનાડુના નાગપટ્ટીનમ જિલ્લામાં સોનાની દાણચોરીનો એક મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. પોલીસે ₹8 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના 6 કિલોગ્રામ સોનાના બિસ્કિટ જપ્ત કર્યા છે. પોલીસ આ ગેંગના સભ્યોની તપાસ કરી રહી છે.
તામિલનાડુના નાગપટ્ટીનમ જિલ્લામાં વેદારણ્યમ નજીક પોલીસે ₹8 કરોડની કિંમતના છ કિલોગ્રામ સોનાના બિસ્કિટ જપ્ત કર્યા. શ્રીલંકાથી બોટ દ્વારા સોનાના બિસ્કિટની દાણચોરી કરીને ટુ-વ્હીલર પર લઈ જવામાં આવી રહી હતી. ક્યૂ બ્રાન્ચ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે શ્રીલંકાથી બોટ દ્વારા નાગપટ્ટીનમ જિલ્લાના વેદારણ્યમ નજીકના વિલુન્ડમ્માવાડી વિસ્તારમાં સોનાના બિસ્કિટની દાણચોરી કરવામાં આવી રહી છે.
આ માહિતીના આધારે, ક્યૂ બ્રાન્ચ પોલીસ ટીમે કાર્યવાહી કરી અને સમગ્ર વિલુંડમવાડી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારની સઘન તપાસ હાથ ધરી. શોધખોળ દરમિયાન, તેમને વિલુંડમવાડી મેઈન રોડ પર ટુ-વ્હીલર પર એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ જોવા મળ્યો. તે ગભરાયેલો દેખાતો હતો. તે વ્યક્તિને રોકવામાં આવ્યો હતો. તેની તપાસ કરતાં, તેમને તેના ટુ-વ્હીલરની ડિક્કીમાં છુપાયેલા સોનાના બિસ્કિટ મળી આવ્યા.
પોલીસે સોનાના બિસ્કિટ જપ્ત કર્યા અને દાણચોરની કડક પૂછપરછ કરી. ઝડપાયેલા ઈસમનું નામ શિવકુમાર છે અને તેની ઉંમર આશરે 42 વર્ષ છે. જે નાગપટ્ટીનમનો માછીમાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જપ્ત કરાયેલા સોનાના બિસ્કિટનું વજન 6 કિલોગ્રામ હતું, જેની વર્તમાન બજાર કિંમત આશરે ₹8 કરોડ રૂપિયા થાય છે. ત્યારબાદ શિવકુમારને તાત્કાલિક વધુ તપાસ માટે થોપ્પુથુરાઈ કસ્ટમ્સ ઓફિસમાં લઈ જવામાં આવ્યો, તેની સાથે જપ્ત કરાયેલા સોનાના બિસ્કિટ અને દાણચોરીમાં વપરાયેલ ટુ-વ્હીલર પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
સોનાના લગડીઓની દાણચોરી કરતા પકડાયેલો શિવકુમાર વેલંકન્ની નજીકના વનવનમહાદેવી ગામનો રહેવાસી છે અને છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી નાગપટ્ટીનમમાં રહેતો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેથી, ક્યૂ બ્રાન્ચ પોલીસ અને કસ્ટમ અધિકારીઓ શિવકુમારની વિવિધ દ્રષ્ટિકોણથી તપાસ કરી રહ્યા છે, જેમાં શ્રીલંકાથી તમિલનાડુમાં કોના માટે સોનાના બિસ્કિટની દાણચોરી કરવામાં આવી રહી હતી અને તેને આવું કરવા માટે કોણે કહ્યું હતું તે જાણવા પોલીસ મથામણ કરી રહી છે. બીજી તરફ 8 કરોડ રૂપિયાના સોનાની દાણચોરીને લઈને કરાયેલી આ શખ્સની ધરપકડથી વિલુંડમાવડી વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે.