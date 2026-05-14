NEET નાબૂદ કરો, રાજ્યોને ધો.12ના માર્ક્સના આધારે રાજ્ય ક્વોટામાં બેઠકો ભરવાની મંજૂરી આપો: CM વિજય

તમિલનાડુના CMએ કહ્યું કે, પરીક્ષા રદ થવાથી દેશભરના લાખો મેડિકલ ઉમેદવારોની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે.

தமிழ்நாடு CM விஜயின் ஃபைல் படம் (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 8:10 AM IST

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયે કેન્દ્રને NEET પરીક્ષા સંપૂર્ણપણે રદ કરવા વિનંતી કરી છે. આ બાબતે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, વિજયે જણાવ્યું હતું કે, "નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી દ્વારા આયોજિત નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (NEET UG 2026), 3 મેના રોજ 5,432 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર યોજાઈ હતી. એકલા તમિલનાડુમાં, આ પરીક્ષા 31 શહેરોમાં લેવામાં આવી હતી. કુલ 2,205,035 ઉમેદવારોએ પરીક્ષામાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં તમિલનાડુના આશરે 1.4 લાખ અરજદારોનો સમાવેશ થાય છે."

વિજયે કહ્યું, "પેપર લીકના આરોપો અંગે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસના આધારે અને ભારત સરકારની મંજૂરીથી, રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સીએ તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી NEET પરીક્ષા રદ કરી છે. વધુમાં, આ મામલો વધુ તપાસ માટે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. પરીક્ષા રદ કરવાના નિર્ણયથી દેશભરના લાખો મેડિકલ ઉમેદવારોની આશાઓ પર પાણી ફરી ગયું છે."

તેમણે કહ્યું કે, આ પહેલી ઘટના નથી જ્યાં NEET પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા હોય.

તેમણે આગળ કહ્યું, "2024 માં પણ પેપર લીક થયું હતું. તે ઘટનાના સંદર્ભમાં, છ રાજ્યોમાં FIR નોંધવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ CBI ને કેસ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો પર કાર્ય કરતા, કેન્દ્ર સરકારે ISRO ના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ ડૉ. કે. રાધાકૃષ્ણનની આગેવાની હેઠળ એક ઉચ્ચ-સ્તરીય નિષ્ણાત સમિતિની રચના કરી હતી. તે સમિતિએ સુધારા માટે 95 વ્યાપક ભલામણો રજૂ કરી હતી. આ બધા પગલાં લીધા હોવા છતાં, ફક્ત બે વર્ષના સમયગાળામાં, બીજું પેપર લીક થયું છે, જેના પરિણામે NEET પરીક્ષા સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવી છે. આ રાષ્ટ્રીય સ્તરની પરીક્ષામાં રહેલી ત્રુટીઓ અને માળખાકીય ખામીઓનો આ મોટો પુરાવો છે."

CM વિજયે આગળ કહ્યું કે, "NEET પરીક્ષાની શરૂઆતથી જ, તમિલનાડુ સરકારે સતત અને સર્વાનુમતે તેનો વિરોધ કર્યો છે. NEET ની રજૂઆતના પરિણામે, ગ્રામીણ વિસ્તારો, સરકારી શાળાઓ, તમિલ-માધ્યમ શૈક્ષણિક બેકગ્રાઉન્ડ અને સામાજિક-આર્થિક રીતે વંચિત પરિવારોના વિદ્યાર્થીઓ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયા છે. તેથી, તમિલનાડુ સરકારની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગ, એટલે કે પરીક્ષા...".

તેમણે ઉમેર્યું, "અમે કેન્દ્ર સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે તે સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરે અને રાજ્યોને ધોરણ 12ના માર્ક્સના આધારે MBBS, BDS અને આયુષ અભ્યાસક્રમો માટે રાજ્ય ક્વોટા હેઠળની બધી બેઠકો ભરવાની મંજૂરી આપે."

