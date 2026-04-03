તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી: ભાજપે જાહેર કરી 27 ઉમેદવારોની યાદી, અન્નામલાઈનું નામ ગાયબ

તમિલનાડુમાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 23 એપ્રિલે એક જ ચરણમાં વોટિંગ થશે. જ્યારે મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 7:59 PM IST

ચેન્નાઈ: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ આગામી તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 27 ઉમેદવારોની યાદી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી છે. નોંધનીય છે કે, પાર્ટીના ભૂતપૂર્વ રાજ્ય પ્રમુખ કે. અન્નામલાઈનું નામ યાદીમાંથી ગાયબ છે. અન્નામલાઈએ તેના સાથી પક્ષ, AIADMK દ્વારા પાર્ટીને ફાળવવામાં આવેલા મતવિસ્તારો પ્રત્યે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યા બાદ ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો હોવાના અહેવાલ છે.

અનુભવી નેતાઓએ લીડ મેળવી
અન્નામલાઈને બાકાત રાખવા છતાં, ભાજપે મુખ્ય વિસ્તારોમાં તેના પ્રચારનું નેતૃત્વ કરવા માટે ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ અને ભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.

સૌથી પ્રખ્યાત નામોમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. એલ. મુરુગનનો સમાવેશ થાય છે, તેમને અવનાશી મતવિસ્તારમાંથી ઉમેદવાર બનાવાયા છે. જે પાર્ટીના અગ્રણી દલિત ચહેરાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. ભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલ ડૉ. તમિલિસાઈ સુંદરરાજનને માયલાપોરથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.

વર્તમાન ધારાસભ્ય અને મહિલા મોરચાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ, વનાથી શ્રીનિવાસન, તેમની અગાઉની કોઈમ્બતુર દક્ષિણ બેઠકને બદલે કોઈમ્બતુર (ઉત્તર)થી ચૂંટણી લડશે.

યાદીમાં સામેલ અન્ય ઉમેદવારોના નામ નીચે મુજબ છે.

6 અવડી – એમ. રાજાસિમ્હા મહિન્દ્રા (એમ. અશ્વિનકુમાર)

25 માયલાપુર – ડૉ. તમિલિસાઈ સુંદરરાજન

56 થલ્લી – ડો. નાગેશ કુમાર

63 તિરુવન્નામલાઈ – સી. એલુમલાઈ

92 રાસિપુરમ (SC) – ડૉ. એસ. ડી. પ્રેમકુમાર

100 મોદકુરિચી – કીર્તિકા શિવકુમાર

108 ઉધગમંડલમ – ભોજરાજન

114 તિરુપુર (દક્ષિણ) – એસ. થંગરાજ

168 તિરુવારુર - ગોવી ચંદ્રુ

174 તંજાવુર – એમ. મુરુગાનંદમ

178 ગાંધારવકોટ્ટાઈ (SC) – સી. ઉદયકુમાર

180 પુડુકોટ્ટાઈ – એન. રામચંદ્રન

183 અરંથંગી – કવિતા શ્રીકાંત

185 તિરુપત્તુર - કે.સી. તિરુમારન

187 મનમદુરાઈ (SC) – પોન વી. બાલગણપતિ

192 મદુરાઈ દક્ષિણ – પ્રો. પી. રામ શ્રીનિવાસન

204 સત્તુર – નૈનાર નાગેન્દ્રન

211 રામનાથપુરમ - GBS કે. નાગેન્દ્રન

215 તિરુચેન્દુર - કે.આર.એમ. રાધાકૃષ્ણન

220 વાસુદેવનાલ્લુર (SC) – અનંતન અય્યાસામી

228 રાધાપુરમ – એસ.પી. બાલકૃષ્ણન

230 નાગરકોઈલ – એમ.આર. ગાંધી

231 કોલાચેલ – ટી. શિવકુમાર

232 પદ્મનાભપુરમ – પી. રમેશ

233 વિલાવનકોડ – એસ. વિજયધારાણી

રાજ્ય ભાજપના અધ્યક્ષ નૈનાર નાગેન્દ્રન પ્રથમ વખત સત્તુર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. યાદી એ પણ પુષ્ટિ કરે છે કે એસ. વિજયધારાણી, જેઓ તાજેતરમાં કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે, તેઓ તેમના ગઢ વિલાવનકોડથી ચૂંટણી લડશે. તમિલનાડુમાં ચૂંટણી ગુરુવાર, 23 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ યોજાશે અને ચૂંટણી પરિણામો 4 મે, 2026 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.

પક્ષે મને પ્રચાર કરવાની જવાબદારી સોંપી છે: અન્નામલાઈ
બીજી બાજુ, કેરળના કન્નુરમાં, ભાજપ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીના સભ્ય કે. અન્નામલાઈએ કહ્યું, "...આ ચૂંટણીમાં, મારી ભૂમિકા સમગ્ર તમિલનાડુમાં ઉમેદવારો માટે પ્રચાર કરવાની છે. હાલમાં, પાર્ટીએ મને 7 તારીખ સુધી પોંડિચેરી અને કેરળમાં પ્રચાર કરવાની જવાબદારી સોંપી છે. 7 થી 23 તારીખ સુધી, મારે તમિલનાડુમાં બધા ભાજપ અને NDA ઉમેદવારો માટે પ્રચાર કરવાનો છે. આ જવાબદારી પાર્ટીએ મને સોંપી છે. હું તે જવાબદારી પૂરી કરીશ."

