તમિલનાડુ: AIADMKના ષનમુગમ જૂથ વિજયના TVKને સમર્થન આપવાની ઘોષણા
તમિલનાડુમાં ફ્લોર ટેસ્ટ પહેલા વિજયને એક મોટી સફળતા મેળવી છે. AIADMKના એક જૂથે TVKને ટેકો આપવાની જાહેરાત કરી છે
Published : May 12, 2026 at 10:58 AM IST
ચેન્નાઈ: તમિલનાડુના રાજકારણમાં હાલ ખૂબ ચહલપહલજોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવેલી TVK માટે આ સારા સમાચાર છે, જે છે. ટીવીકેના વડા વિજયના શપથ ગ્રહણ પછી અને ફ્લોર ટેસ્ટ પહેલા - પાર્ટીને એક મોટી સફળતા મળી છે: AIDMKના એક જૂથે તેમને ટેકો આપવાની જાહેરાત કરી છે.
AIDMKના વરિષ્ઠ નેતા સી.વી. શનમુગમે જાહેરાત કરી છે કે, 2026 ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં લોકોના જનાદેશને માન આપીને, પાર્ટી તમિઝગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ને ટેકો આપશે. 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, AIDMK ત્રીજા સ્થાને સરકી ગઈ હતી. 234 માંથી 169 બેઠકો પર ચૂંટણી લડીને પાર્ટી ફક્ત 47 બેઠકો જીતી શકી.
ભૂતપૂર્વ મંત્રી ડી. જયકુમાર સહિત ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓએ ચૂંટણીમાં તેમની ડિપોઝિટ પણ જપ્ત કરી હતી. પાર્ટીને 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણી અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, બંને ચૂંટણીઓમાં એક પણ બેઠક જીતી શકી ન હતી. આ પરાજય પછી, AIADMKના વરિષ્ઠ નેતાઓએ સતત હાર માટે પાર્ટીના મહાસચિવ એડાપ્પડી કે. પલાનીસ્વામીને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા.
એવા અહેવાલો પણ આવ્યા હતા કે પાર્ટી આંતરિક રીતે તૂટી ગઈ છે. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, સંગઠન સચિવ સી.વી. શનમુગમના નેતૃત્વમાં, AIADMKના વરિષ્ઠ નેતાઓ આજે (12 મે) ચેન્નાઈના MRC નગરમાં મીડિયા સાથે મુલાકાત કરી. પત્રકારોને સંબોધતા, સી.વી. શનમુગમએ જણાવ્યું હતું કે, "એડાપ્પડી કે. પલાનીસ્વામીએ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અમે આ ચુકાદાને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારીએ છીએ. ચૂંટણીમાં હાર બાદ, EDAPADMKના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધનને કેટલાક પ્રસ્તાવો રજૂ કર્યા જેનાથી અમને આઘાત લાગ્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે DMK તેમને મુખ્યમંત્રી તરીકે ટેકો આપવા તૈયાર છે. આ અમારા માટે એક મોટું આશ્ચર્ય હતું."
અમે આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો. જોકે, તેમણે અમારી સલાહ સાંભળવાનો ઇનકાર કર્યો. AIADMK ની સ્થાપના DMK ના વિરોધમાં થઈ હતી, અને અમે છેલ્લા 53 વર્ષથી તે જ વિચારધારાને સમર્થન આપ્યું છે. જો AIADMK DMK સાથે જોડાણ કરે, તો પક્ષનું અસ્તિત્વ અસરકારક રીતે ખતમ થઈ જશે. હવે આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં છીએ જ્યાં AIADMK ને બચાવવું અને પુનર્જીવિત કરવું પડશે.
ત્યારબાદ, AIADMKના મોટાભાગના ધારાસભ્યોએ એડાપ્પડી પલાનીસ્વામી દ્વારા લેવામાં આવેલા વલણનો વિરોધ કરતો ઠરાવ બોલાવ્યો અને પસાર કર્યો. લોકોએ TVK નેતા વિજયની તરફેણમાં પોતાનો મત આપ્યો છે. લોકોના ચુકાદાનો આદર કરીને, અમે TVK નેતા વિજયને અમારો ટેકો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.
અમે એવી પણ વિનંતી કરી છે કે અંતર્ગત મુદ્દાઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરવા માટે પાર્ટીની જનરલ કાઉન્સિલ બોલાવવામાં આવે. ઉદ્દેશ્ય પાર્ટીની સતત ચૂંટણીમાં થતી હાર પાછળના કારણો ઓળખવાનો અને પાર્ટીને વિકાસના આગલા સ્તર તરફ દોરી જવાનો છે. અમને વિશ્વાસ છે કે મહાસચિવ એડાપ્પડી કે. પલાનીસ્વામી ટૂંક સમયમાં જનરલ કાઉન્સિલની બેઠક બોલાવશે.
"બધા નેતાઓએ ભેગા થવું જોઈએ, હારના કારણોનું વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી જયલલિતાના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારને ફરીથી સ્થાપિત કરવા માટે નિર્ણયો લેવા જોઈએ. AIADMK હાલમાં કોઈપણ ગઠબંધનનો ભાગ નથી. પાર્ટીએ હવે નવો માર્ગ નક્કી કરવો જોઈએ અને તેની સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.
તેમણે વધુમાં AIADMK વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ભૂતપૂર્વ મંત્રી એસ.પી. વેલુમાનીને, પાર્ટી વ્હીપ તરીકે ભૂતપૂર્વ મંત્રી સી. વિજયભાસ્કરને, વિધાનસભામાં ઉપનેતા તરીકે ધારાસભ્ય હરિને અને સચિવ તરીકે ભૂતપૂર્વ મંત્રી કામરાજને નિયુક્ત કરવાની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નિમણૂકો અંગેનો સત્તાવાર પત્ર પ્રો-ટેમ સ્પીકરને સુપરત કરવામાં આવ્યો છે. શનમુગમ સાથે બોલતા, ભૂતપૂર્વ મંત્રી એસ.પી. વેલુમાનીએ કહ્યું, 'પ્રચાર ફેલાવવામાં આવી રહ્યો છે જે સૂચવે છે કે અમે AIADMK ને બે જૂથોમાં વિભાજીત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અમારો આવો કોઈ ઈરાદો નથી. આ પાર્ટીની સ્થાપના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમજીઆર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સતત ચૂંટણીમાં થયેલી હારથી પાર્ટીમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આજે આ બાબતો પર સંપૂર્ણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. અમને વિશ્વાસ છે કે મહાસચિવ યોગ્ય નિર્ણય લેશે.'"
