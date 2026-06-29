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યુટ્યુબના વીડિયો જોઈ ઘરે પ્રસૂતિ કરાવનાર મહિલાનું મોત, સિઝેરિયનના ડરથી હોસ્પિટલ જવાનું ટાળ્યું

ઘરે કુદરતી પ્રસૂતિ કરાવવા યુટ્યુબ ટ્યુટોરિયલ્સ પર વિશ્વાસ કરનારી સસિકલાને પ્રસૂતિ બાદ ગંભીર રક્તસ્રાવ, ICUમાં નિધન.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 3:02 PM IST

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તિરુપ્પુર : તમિલનાડુના તિરુપ્પુર જિલ્લામાં એક દુઃખદ ઘટના બની છે. સિઝેરિયન ડિલિવરીથી ડરીને યુટ્યુબના વીડિયોના આધારે ઘરે કુદરતી પ્રસૂતિ કરાવનાર 32 વર્ષીય સગર્ભા મહિલાનું પ્રસૂતિ બાદ ગંભીર રક્તસ્રાવને કારણે મોત થયું છે.

પુંજાઈ થલાવાઈપાલયમ ગામની સસિકલાએ 24 જૂનની સવારે ઘરે બીજી દીકરીને જન્મ આપ્યો. જન્મના થોડી જ મિનિટો બાદ તેને ભારે રક્તસ્રાવ થવા લાગ્યો. તે તરત જ કોમામાં સરી પડી. પરિવારજનો તેને પેરુંદુરાઈ સરકારી મેડિકલ કૉલેજ હોસ્પિટલ લઈ જાયા, જ્યાંથી તેને કોઈમ્બતુરની રોયલ કેર પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં વધુ સારવાર માટે રિફર કરવામાં આવી. ICUમાં દાખલ કરાયેલી સસિકલાનું 28 જૂનના રોજ સવારે 10 વાગ્યે નિધન થયું.

સસિકલાના પતિ કુઝંતાઈસામીએ જણાવ્યું કે, તેમનાં લગ્ન 2019માં થયાં હતાં અને 2020માં સિઝેરિયન ડિલિવરી દ્વારા પ્રથમ દીકરીનો જન્મ થયો હતો. તે સમયે પ્રસૂતિ બાદ પીઠમાં તીવ્ર દુખાવો અને અન્ય સમસ્યાઓ ઊભી થઈ હતી, જેના કારણે સસિકલાએ આ વખતે કોઈ પણ પ્રિનેટલ ચેક-અપ માટે હોસ્પિટલ જવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. પતિએ ઘણી વખત સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેણે એક પણ ડૉક્ટરને મળવાનું માન્યું નહીં. તેના બદલે તેણે યુટ્યુબ પરના વીડિયોની મદદથી ઘરે જ કુદરતી રીતે પ્રસૂતિ કરવાનું નક્કી કર્યું.

23 જૂનની રાત્રે સસિકલાને અચાનક પ્રસૂતિની પીડા શરૂ થઈ, અને 24 જૂનની સવારે 5:42 વાગ્યે તેમણે બીજી દીકરીને જન્મ આપ્યો. થોડીવાર પછી તેમને અતિશય રક્તસ્રાવ થવા લાગ્યો અને તેઓ બેભાન થઈ ગયા. ત્યારબાદ તેમને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા.

આ ઘટનાની જાણ થતાં કુન્નાથુરના રિજનલ મેડિકલ ઓફિસર નિથિયાએ ઉથુકુલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી, જેમાં જણાવ્યું કે યુટ્યુબ વીડિયો જોઈને ઘરે પ્રસૂતિ કરાવવાથી મહિલાની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની છે. પોલીસે કેસ નોંધી સ્ત્રીરોગવિજ્ઞાનીની મદદથી ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી. ICUમાં સારવાર લઈ રહેલી સાસિકલાનું 28 જૂને નિધન થયું, જે બાદ પોલીસે કેસને મૃત્યુ તપાસમાં રૂપાંતરિત કર્યો છે. હાલ ઘરે પ્રસૂતિ કરાવવામાં સંકળાયેલા તમામ લોકોની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે.

આ ઘટના ફરી એક વાર સાબિત કરે છે કે યુટ્યુબ વીડિયોના આધારે ઘરે પ્રસૂતિ કરાવવી અત્યંત જોખમી છે, ખાસ કરીને જ્યારે અગાઉ સિઝેરિયન ડિલિવરી થઈ ચૂકી હોય. તબીબી નિષ્ણાતો હંમેશાં સગર્ભા સ્ત્રીઓને નિયમિત ચેક-અપ અને હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવાની સલાહ આપે છે.

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