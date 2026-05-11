તમિલનાડુના મંત્રી કીર્થના પ્રમાણપત્રના અભાવે શપથ ન લઈ શક્યા, હવે તેઓ આ દિવસે શપથ લઈ શકે છે
તમિલનાડુના મંત્રી કીર્થના વિધાનસભામાં પોતાનું ચૂંટણી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી શક્યા નહીં, તેથી તેઓ શપથ લઈ શક્યા નહીં.
Published : May 11, 2026 at 2:50 PM IST
ચેન્નાઈ : તમિલનાડુના મંત્રી એસ. કીર્થના સોમવારે રાજ્ય વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય તરીકે શપથ લઈ શક્યા નહીં કારણ કે તેઓ ફરજિયાત 'ચૂંટણી પ્રમાણપત્ર' રજૂ કરવામાં અસમર્થ હતા, એમ એક સત્તાવાર સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.
વિધાનસભાની કાર્યવાહીના લાઈવ પ્રસારણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે વિધાનસભાના મુખ્ય સચિવ કે. શ્રીનિવાસને માઇક્રોફોન પર કીર્થનાનું નામ બોલાવ્યું, ત્યારે તેઓ મુખ્યમંત્રીની ખુરશીની સામેના મંચ તરફ આગળ વધ્યા. વિધાનસભાની પરંપરા મુજબ, શપથ ગ્રહણ કરનારા ધારાસભ્યો પ્રોટેમ સ્પીકરની સામે ઉભા રહે છે.
કીર્થના સ્ટેજ પાસે આવતાં જ સેક્રેટરી શ્રીનિવાસને હાથ ઉંચો કર્યો અને તેમનું ચૂંટણી પ્રમાણપત્ર માંગ્યું. જોકે, તેઓ તે રજૂ કરી શક્યા નહીં. તેમણે શ્રીનિવાસનને શું જવાબ આપ્યો તે સ્પષ્ટ નથી.
તાજેતરની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, વિજયની તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK) 108 બેઠકો જીતીને સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી. બાદમાં, અન્ય પક્ષોનો ટેકો મેળવીને, તેમણે વિધાનસભા બહુમતી સાથે સરકાર બનાવી. આ પછી, TVK નેતા વિજયે ગઈકાલે (10 મે) ચેન્નાઈના નેહરુ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે એક ભવ્ય શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
આ પછી, પાર્ટીના નવ ધારાસભ્યો, જેમાં એન. આનંદ, સી.ટી.આર. નિર્મલ કુમાર, વેંકટરામન અને કીર્થનાનો સમાવેશ થાય છે, તેમણે મંત્રી તરીકે શપથ લીધા. ટીવીકેના નેતૃત્વમાં 17મી તમિલનાડુ વિધાનસભાનું પ્રથમ સત્ર આજે શરૂ થયું. આ સત્ર દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી વિજયે પેરામ્બુર મતવિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે શપથ લીધા. આ પછી, તમામ રાજકીય પક્ષોના નવા ધારાસભ્યોએ પદના શપથ લીધા.
કીર્થના પોતાનું વિજય પ્રમાણપત્ર બતાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ
બાદમાં, મંત્રીઓની હરોળમાં, ટીવીકેના કીર્થનાને સૌથી છેલ્લે બોલાવવામાં આવ્યા. વિધાનસભા સચિવ શ્રીનિવાસને તેમનું નામ બોલાવ્યું. તેમનું નામ સાંભળીને, કીર્થનાએ ધારાસભ્ય તરીકે શપથ લેવાનું શરૂ કર્યું. તે જ ક્ષણે, વિધાનસભા સચિવ શ્રીનિવાસને તેમને વિધાનસભા ચૂંટણી જીતવા બદલ મળેલ વિજયનું પ્રમાણપત્ર બતાવવા કહ્યું.
જવાબમાં, કીર્થનાએ કહ્યું કે તેણી પોતાનું પ્રમાણપત્ર પોતાની સાથે લાવી નથી. તેથી, વિધાનસભા સચિવે તેણીને શપથ લેવાની મંજૂરી આપી નહીં. ત્યારબાદ તેણી પોતાની જગ્યાએ પાછી ફરી. એવું લાગે છે કે તેણી આવતીકાલે (12 મે) પોતાનું વિજય પ્રમાણપત્ર લાવશે અને ધારાસભ્ય તરીકે શપથ લેશે.
ધારાસભ્ય તરીકે શપથ લેવા માટે, પોતાના મતવિસ્તારમાંથી વિજયનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું જરૂરી છે. આ પ્રક્રિયા અંગેની સૂચનાઓ સામાન્ય રીતે નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોને વિધાનસભા સત્ર શરૂ થાય તેના એક દિવસ પહેલા આપવામાં આવે છે. તેમ છતાં, ટીવીકે મંત્રી કીર્થના તેમના વિજયનું પ્રમાણપત્ર લાવવામાં નિષ્ફળ ગયા તે હકીકત વ્યાપક ચર્ચાનો વિષય બની છે.
મંત્રી કીર્થના
કીર્થનાએ ટીવીકે ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી અને શિવકાશી વિધાનસભા મતવિસ્તાર જીતી. 1996માં જન્મેલી કીર્થના 30 વર્ષની છે. કીર્થના ટીવીકે કેબિનેટમાં સૌથી નાની ઉંમરના મંત્રી હોવાનો દરજ્જો ધરાવે છે. રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા, તેમણે રાજકીય સલાહકાર તરીકેનો અનુભવ મેળવ્યો. તેમણે પડદા પાછળ કામ કર્યું, વિવિધ રાજકીય પક્ષો માટે ચૂંટણી વ્યૂહરચના વિકસાવી.
