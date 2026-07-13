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તમિલનાડુમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત, મદુરાઈમાં હાઇવે પર બે બસો અથડાઈ, 6 લોકોના મોત, 41 ઘાયલ

તમિલનાડુમાં હાઇવે પર એક સરકારી બસ અને એક ખાનગી બસની ભયાનક અથડામણ થઈ, જેમાં પાંચ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

તમિલનાડુમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
તમિલનાડુમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 12:32 PM IST

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મદુરાઈ: સોમવારે તમિલનાડુના મદુરાઈમાં કોટ્ટમપટ્ટી નજીક એક ખાનગી બસ અને તમિલનાડુ રાજ્યની સરકારી બસ વચ્ચે સામસામે ભીષણ ટક્કર થઈ હતી, જેમાં એક મહિલા સહિત છ લોકોના મોત થયાં છે અને 41 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

આજે સવારે મદુરાઈ જિલ્લાના કોટ્ટમપટ્ટી નજીક વંચીનાગરમ ચાર-માર્ગીય રોડ પર એક ખાનગી બસ, ચેન્નાઈથી માર્તડમ જઈ રહી હતી. દરમિયાન ડ્રાઇવરે અચાનક સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો અને રોડ બ્લોક ઓળંગીને અવળી દિશામાં રોડ પર પહોંચી ગઈ.

આ અકસ્માત ત્યારે સર્જાયો જ્યારે એક ખાનગી ઓમની બસ તિરૂચિરાપલ્લી તરફ જઈ રહેલી એક સરકારી બસ સાથે અથડાઈ. હાઇવે પેટ્રોલ પોલીસે પુષ્ટિ આપી છે કે, બંને બસોમાં મુસાફરી કરી રહેલા પાંચ પુરુષો અને એક મહિલા સહિત છ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા છે.

ખાનગી બસ વંચીનાગરમ ગામમાં બસ સ્ટોપની ડાબી બાજુએ આવેલા બસ સ્ટોપ સાથે અથડાઈ હતી. તે દરમિયાન ત્યાં સૂઈ રહેલો એક વ્યક્તિ પણ બસની અડફેટે આવી ગયો અને ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત નીપજ્યું.

આ અકસ્માતમાં લગભગ 41 લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમને મેલૂર સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. કેટલાક મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે અને તેમને વધુ સારવાર માટે સરકારી રાજાજી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા.

નાયબ પોલીસ મહાનિર્દેશક (ડીઆઈજી) અભિનવ કુમાર અને પોલીસ અધિક્ષક દેવનાથને ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે. તેઓ મૃતકો વિશે પણ માહિતી એકત્રિત કરી રહ્યા છે. કોટ્ટમપટ્ટી પોલીસ સ્ટેશનના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારી બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા ત્રણ લોકો, ઓમની બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા બે લોકો અને બસ સ્ટોપ પર સૂઈ રહેલા એક વ્યક્તિનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું. મૃતકોની ઓળખ સિરિયાપુસ્પમ, આનંદરાજ, સૂર્યા, મોહમ્મદ યાસીન અને અબ્રાહમ તરીકે થઈ છે. મદુરાઈ જિલ્લા કલેક્ટર નિશાંત કૃષ્ણાએ મેલુર સરકારી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમને આપવામાં આવતી સારવાર વિશે પૂછપરછ કરી હતી.

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BUS ACCIDENT IN TAMILNADU
BUS COLLIDES
MADURAI BUS ACCIDENT
અકસ્માત
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