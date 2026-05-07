તમિલનાડુ: વિજય સામેની આવક સંબંધિત અરજી પર ટૂંક સમયમાં સુનાવણી થવાની શક્યતા
મદ્રાસ હાઈકોર્ટ વિજય સામે કથિત આવક અંગે ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવાની માંગ કરતી અરજી પર વહેલી સુનાવણી કરે તેવી શક્યતા છે.
Published : May 7, 2026 at 12:48 PM IST
ચેન્નાઈ: મદ્રાસ હાઈકોર્ટ ટૂંક સમયમાં અભિનેતા વિજય સામે આવક છુપાવવાના આરોપસર ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરે તેવી શક્યતા છે. અરજી અનુસાર, 2015 માં વિજયના નિવાસસ્થાને કરાયેલા આવકવેરા દરોડા દરમિયાન, અધિકારીઓએ કથિત રીતે શોધી કાઢ્યું હતું કે ફિલ્મ પુલી માટે મળેલી ₹15 કરોડની આવક તેમના ટેક્સ રિટર્નમાં જાહેર કરવામાં આવી નથી. ત્યારબાદ, આવકવેરા વિભાગે અભિનેતા પર ₹1.5 કરોડનો દંડ લાદ્યો હતો.
વિજયે મદ્રાસ હાઈકોર્ટમાં આ દંડના આદેશને પડકાર્યો હતો. જોકે, 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ, હાઈકોર્ટે તેમની અરજી ફગાવી દીધી હતી. અહેવાલો સૂચવે છે કે તે આદેશ સામે એક અલગ અપીલ દાખલ કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, કોડુંગૈયુરના એમ. રાજકુમારે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.
અરજીમાં શોધ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો, વિજયના નિવેદનો, આકારણી કાર્યવાહી અને ₹1.5 કરોડનો દંડ લાદવાના દંડના આદેશના આધારે વિજય સામે આવકવેરા કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવાના નિર્દેશોની માંગ કરવામાં આવી છે.
અરજદારે આવક છુપાવવાના આરોપસર છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરાના આરોપસર વિજય સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની જોગવાઈઓ હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવાની પણ માંગ કરી હતી. વધુમાં, અરજીમાં કોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તે સંબંધિત દસ્તાવેજો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને મોકલે જેથી નક્કી કરી શકાય કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે પ્રથમદર્શી સામગ્રી છે કે નહીં.
હાઈકોર્ટ રજિસ્ટ્રીએ અરજીને નંબર આપવાનું લાંબા સમય સુધી રોકી રાખ્યું હતું; તેના બદલે, તેણે અરજી જાળવી શકાય છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે મુખ્ય ન્યાયાધીશ એસ.એ. ધર્માધિકારી અને ન્યાયાધીશ જી. અરુલ મુરુગનની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ મામલો રજૂ કર્યો. આ મામલાની સુનાવણી કરતી વખતે, બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે એકવાર અરજી દાખલ થઈ જાય, પછી રજિસ્ટ્રી તેને સુનાવણી માટે યોગ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કર્યા વિના તેને નંબર આપવામાં અનિશ્ચિત સમય માટે વિલંબ કરી શકતી નથી. ત્યારબાદ, બેન્ચે રજિસ્ટ્રીને વિજય સામેની અરજીને નંબર આપવા અને તેને જાળવણીની શ્રેણી હેઠળ યોગ્ય ન્યાયાધીશ સમક્ષ મૂકવાનો નિર્દેશ આપ્યો. મુખ્ય ન્યાયાધીશની બેન્ચના નિર્દેશોને પગલે, અરજીને હવે સત્તાવાર રીતે એક નંબર સોંપવામાં આવ્યો છે, જેનાથી તેને ટૂંક સમયમાં સુનાવણી માટે લિસ્ટ કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.