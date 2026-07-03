તમિલનાડુ: કરુર ભાગદોડમાં મૃત્યુ પામેલા 41 લોકોના પરિવારને સરકારી નોકરી આપવાનો નિર્ણય
સપ્ટેમ્બર 2025માં ટીવીકેના વડા વિજયના નેતૃત્વમાં એક રેલી દરમિયાન કરુરમાં થયેલી ભાગદોડમાં 41 લોકોના મોત થયા હતા.
Published : July 3, 2026 at 7:47 AM IST
કરુર: તમિલનાડુ સરકારે કરુરમાં ટીવીકે નેતા વિજયના પ્રચાર દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં મૃત્યુ પામેલા 41 લોકોના પરિવારજનોને સરકારી નોકરી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. સૂત્રોએ ગુરુવારે આ માહિતી શેર કરી.
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી જોસેફ વિજય 10 અને 11 જુલાઈના રોજ કરુરની મુલાકાત લેવાના છે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ સરકારી કલ્યાણ યોજના વિતરણ સમારોહમાં ભાગ લેશે. વિજય ગયા સપ્ટેમ્બરમાં કરુરમાં ટીવીકે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં જીવ ગુમાવનારા 41 વ્યક્તિઓના પરિવારજનોને મળવા અને તેમને સાંત્વના આપવાની પણ યોજના ધરાવે છે.
વધુમાં, એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે તેઓ 41 અસરગ્રસ્ત પરિવારોમાંથી દરેકના એક સભ્યને લાયકાતના આધારે સરકારી નોકરીઓ આપવા માટે દસ્તાવેજો જારી કરશે. મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી વિજયની આ કરુરની પહેલી મુલાકાત છે; પરિણામે, તેને રાજકીય અને વહીવટી બંને દ્રષ્ટિકોણથી એક મહત્વપૂર્ણ પગલું તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
ગયા વર્ષે 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરુરમાં ટીવીકે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં 41 લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર તમિલનાડુમાં શોક ફેલાવ્યો હતો. આ ઘટના પછી, ટીવીકેના નેતા તરીકે વિજયે મૃતકોના પરિવારજનોને ચેન્નાઈ આવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું જેથી તેઓ તેમને વ્યક્તિગત રીતે મળી શકે અને તેમની સંવેદના વ્યક્ત કરી શકે.
જોકે, કરુરની મુલાકાત લેવાને બદલે ભોગ બનેલા પરિવારના સભ્યોને ચેન્નાઈ બોલાવવાના વિજયના નિર્ણયની રાજકીય વર્તુળોમાં ટીકા થઈ હતી. એ પણ નોંધનીય છે કે કરુરમાં થયેલી ભાગદોડ બાદ, રાજકીય કાર્યક્રમો અને જાહેર સભાઓના સંચાલન અંગે ઘણા ફેરફારો લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા.