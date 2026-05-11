તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજય સ્ટાલિનને મળ્યા; મુલાકાતને "સૌજન્ય મુલાકાત" ગણાવી
વિજય અને સ્ટાલિન વચ્ચેની આ મુલાકાત ટીવીકે અને ડીએમકે વચ્ચે શાસન અને દેવા અંગે રાજકીય વક્તવ્યના ઉગ્ર આદાનપ્રદાનના થોડા દિવસો પછી થઈ હતી.
Published : May 11, 2026 at 6:58 PM IST
ચેન્નાઈ: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી અને તમિલગા વેટ્ટી કઝગમ (ટીવીકે)ના વડા સી. જોસેફ વિજયે સોમવારે ચેન્નાઈના અલવરપેટ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ડીએમકે પ્રમુખ એમ.કે. સ્ટાલિન સાથે મુલાકાત કરી. વિધાનસભામાં વિશ્વાસ મત પહેલાં આ એક રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ છે.
વિજયે અગાઉની દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (ડીએમકે) સરકારની આકરી ટીકા કર્યાના એક દિવસ પછી જ આ મુલાકાત થઈ. વિજયે રાજ્યના ₹10 લાખ કરોડના કથિત દેવાના બોજ અંગે ડીએમકે સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું અને પાછલી સરકારમાં અસ્તિત્વમાં રહેલા "બહુવિધ શક્તિ કેન્દ્રો"ની પણ આડકતરી રીતે ટીકા કરી હતી.
વિજયે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ટીવીકે સરકારમાં તેઓ એકમાત્ર સત્તા કેન્દ્ર રહેશે. બાદમાં સ્ટાલિને દેવાના મુદ્દા પર વિજયની ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપ્યો.
તાજેતરના રાજકીય તણાવ છતાં, સોમવારની બેઠક ખૂબ જ સૌહાર્દપૂર્ણ અને મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણમાં યોજાઈ હતી. સ્ટાલિન અને તેમના પુત્ર ઉદયનિધિ સ્ટાલિને નિવાસસ્થાને વિજયનું સ્વાગત કર્યું.
ઉદયનિધિએ મુખ્યમંત્રીનું હાથ મિલાવીને અને ગાલે મળ્યા અને સ્વાગત કર્યું, જ્યારે સ્ટાલિને પણ વિજયને ભેટી પડ્યા અને તેમને અંદર લઈ ગયા.
રાજકીય દુશ્મનાવટ છતાં સૌહાર્દપૂર્ણ મુલાકાત
મીટિંગ દરમિયાન, નેતાઓએ એકબીજાને રેશમી શાલ અને ફૂલોના ગુલદસ્તા ભેટમાં આપ્યા. ઉદયનિધિએ વિજયને "કલાથિન નિરમ કરપ્પુ શિવપ્પુ, ડીએમકે 75" નામનું પુસ્તક પણ ભેટમાં આપ્યું, જેમાં પાર્ટીની રાજકીય સફરની વિગતો આપવામાં આવી છે. સરકારી સૂત્રોએ વિજયની મુલાકાતને "સૌજન્ય મુલાકાત" ગણાવી હતી, પરંતુ આ બેઠકે રાજકીય ધ્યાન ખેંચ્યું છે કારણ કે તે 13 મેના રોજ તમિલનાડુ વિધાનસભામાં નિર્ણાયક ફ્લોર ટેસ્ટના થોડા દિવસો પહેલા જ આવી છે.
તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ટીવીકે 234 સભ્યોના ગૃહમાં 108 બેઠકો જીતીને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો. જો કે, પાર્ટી બહુમતીથી ઓછી રહી અને બાદમાં કોંગ્રેસ, સીપીઆઈ, સીપીઆઈ(એમ), વિદુથલાઈ ચિરુથૈગલ કાચી (વીસીકે) અને ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (આઈયુએમએલ) તરફથી બહારથી ટેકો મળ્યો.
કોંગ્રેસ, જે અગાઉ ડીએમકેની આગેવાની હેઠળના ગઠબંધનનો ભાગ હતી, તેણે ડાબેરી પક્ષો અને વીસીકે સાથે વિજયની સરકારને ટેકો આપ્યો. આ પક્ષોના સમર્થનથી, ટીવીકેએ સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી બહુમતીનો આંકડો પાર કરી લીધો. હાલમાં, તિરુચિરાપલ્લી પૂર્વ બેઠક પરથી વિજયના રાજીનામા પછી, ટીવીકે પાસે 107 ધારાસભ્યો છે, જ્યારે સમર્થક પક્ષો પાસે કુલ 13 ધારાસભ્યો છે.
વિજય વૈકોને પણ મળ્યા
સ્ટાલિનને મળ્યા બાદ, વિજયે પાછળથી MDMK ના સ્થાપક વૈકોના નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લીધી. આ મુલાકાત દરમિયાન, વૈકોના પુત્ર, દુરાઈ વૈકોએ મુખ્યમંત્રીનું સ્વાગત કર્યું. આ મુલાકાતોને મુખ્યમંત્રી દ્વારા પદ સંભાળ્યા પછી તમામ રાજકીય પક્ષો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો જાળવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
ચૂંટણીમાં TVK ના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ, વિજયે 10 મેના રોજ ચેન્નાઈમાં તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. પદ સંભાળ્યા પછી તરત જ, તેમણે જાહેર કલ્યાણકારી પગલાં, મહિલા સુરક્ષા સંબંધિત પહેલ અને માદક દ્રવ્યો સામે કડક કાર્યવાહી માટેની યોજનાઓ સંબંધિત ફાઇલો પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
તેમણે શાસન પ્રાથમિકતાઓ અંગે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે બેઠકો પણ યોજી અને બાદમાં પેરિયાર સ્મારકની મુલાકાત લઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. વધુમાં, વિજયે દ્રવિડર કઝગમના પ્રમુખ કે. વીરમણિ સાથે મુલાકાત કરી અને તેમના આશીર્વાદ માંગ્યા. દરમિયાન, નવી ચૂંટાયેલી વિધાનસભાનું પ્રથમ સત્ર સોમવારે શરૂ થયું, અને તમામ રાજકીય નજર હવે આ અઠવાડિયાના અંતમાં યોજાનાર વિશ્વાસ મત પર ટકેલી છે.
વિજય અને સ્ટાલિન વચ્ચેની મુલાકાત પર પ્રતિક્રિયા આપતા, કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે તેને "સંસ્કારી અને પરિપક્વ રાજકીય પગલું" ગણાવ્યું. X પરની એક પોસ્ટમાં, ટાગોરે જણાવ્યું હતું કે આ મુલાકાત "હરીફાઈથી આગળ આદર" અને "સત્તાથી આગળ ગૌરવ" નું ઉદાહરણ આપે છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે તમિલનાડુ લોકશાહી રાજકીય સંસ્કૃતિ કેવી રીતે કાર્ય કરવી જોઈએ તે દ