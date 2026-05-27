તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજય દિલ્હીની તેમની પ્રથમ સત્તાવાર મુલાકાતમાં વડા પ્રધાન મોદીને મળ્યા
Published : May 27, 2026 at 6:48 PM IST
નવી દિલ્હી: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજય બુધવારે નવી દિલ્હીના સેવા તીર્થ ખાતે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા. આ મહિનાની શરૂઆતમાં પદ સંભાળ્યા પછી આ તેમની પહેલી સત્તાવાર મુલાકાત હતી. તેમની મુલાકાત દરમિયાન વિજય દિલ્હીમાં તમિલનાડુ હાઉસની પણ મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્યમંત્રી વિજય ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણને પણ મળે તેવી અપેક્ષા છે.
તેઓ 10, જનપથ ખાતે સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિત કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓને પણ મળશે. રાહુલ ગાંધી અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા વિજય દર્શાવતું પોસ્ટર 10, જનપથની બહાર જોવા મળ્યું હતું. દિલ્હીમાં ડાબેરી પક્ષો અને ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગના ઘણા નેતાઓ તમિલનાડુ હાઉસ ખાતે સૌજન્ય મુલાકાત તરીકે સીએમ જોસેફ વિજયને મળે તેવી અપેક્ષા છે.
13 મેના રોજ કોંગ્રેસ, સીપીઆઈ, સીપીઆઈ(એમ), વીસીકે અને ઈન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (આઈયુએમએલ) ના ધારાસભ્યોના સમર્થનથી વિશ્વાસ મત જીત્યા પછી રાષ્ટ્રીય રાજધાનીની આ તેમની પહેલી સત્તાવાર મુલાકાત છે. વિજયની તમિલગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 108 બેઠકો જીતીને સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી. વિધાનસભામાં વિશ્વાસ મત દરમિયાન, વિજયે 13 મેના રોજ વિધાનસભામાં ફ્લોર ટેસ્ટ 144 મતો સાથે પાસ કર્યો.
તેમના સાથી પક્ષો સાથે, ટીવીકે પાસે ગૃહમાં 119 ધારાસભ્યો હતા. 22 ધારાસભ્યોએ ટીવીકે વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું, અને પાંચ ધારાસભ્યો ગેરહાજર રહ્યા. અમ્મા મક્કલ મુનેત્ર કઝગમ (એએમએમકે) માંથી હાંકી કાઢવામાં આવેલા ધારાસભ્ય કામરાજે પણ તેમને ટેકો આપ્યો. ઘટનામાં ટ્વીસ્ટ લેતા, એઆઈએડીએમકેના 25 ધારાસભ્યોએ પણ બળવો કર્યો અને ગૃહમાં વિજયના સમર્થનમાં મતદાન કર્યું.