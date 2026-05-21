તમિલનાડુ મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ: 23 મંત્રીઓએ શપથ લીધા; કોંગ્રેસના બે ધારાસભ્યો મંત્રી બન્યા

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયે તેમના મંત્રીમંડળમાં 23 નવા મંત્રીઓનો સમાવેશ કર્યો છે, જેમાં કોંગ્રેસના ક્વોટાના મંત્રીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 1:26 PM IST

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયે ગુરુવારે તેમના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કર્યું. રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર આર્લેકરે લોકભવન ખાતે આયોજિત સમારોહમાં 23 મંત્રીઓને પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા.

કોંગ્રેસ પક્ષના બે ધારાસભ્યો - રાજેશ કુમાર એસ. અને પી. વિશ્વનાથન - એ મંત્રી તરીકે શપથ લીધા. શરૂઆતમાં શપથ લેનારા ટીવીકે ધારાસભ્યોમાં શ્રીનાથ, એસ. કમલી, સી. વિજયલક્ષ્મી અને આર.વી. રંજીતકુમારનો સમાવેશ થાય છે.

નવા મંત્રીઓની યાદી

  • શ્રીનાથ
  • કમાલી એસ.
  • સી. વિજયલક્ષ્મી
  • આર.વી. રંજીતકુમાર
  • વિનોથ
  • રાજીવ
  • બી. રાજકુમાર
  • વી. ગાંધીરાજ
  • મથન રાજા પી
  • જેગડેશ્વરી કે
  • રાજેશ કુમાર એસ (કોંગ્રેસ પાર્ટી)
  • એમ. વિજય બાલાજી
  • લોગેશ તમિલસેલવન ડી
  • વિજય તમિલન પાર્થિબન એ
  • રમેશ
  • પી. વિશ્વનાથન (કોંગ્રેસ પાર્ટી)
  • કુમાર આર
  • થેન્નારાસુ કે
  • વી. સંપથ કુમાર
  • મોહમ્મદ ફરવાસ જે
  • ડી. સરથકુમાર
  • એન. મેરી વિલ્સન
  • વિગ્નેશ કે

કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય શપથ ગ્રહણ દરમિયાન પાર્ટી નેતાઓની પ્રશંસા કરી

રાજ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેતી વખતે, કિલ્લીયુર મતવિસ્તારના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રાજેશ કુમારે અચાનક કોંગ્રેસ નેતાઓ કામરાજ, રાજીવ ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીની પ્રશંસા કરવાનું શરૂ કર્યું. રાજ્યપાલે તેમને અટકાવ્યા અને કહ્યું, "આ તમારા શપથનો ભાગ નથી." રાજ્યપાલે તેમને કહ્યું કે તેઓ તેમના લેખિત શપથ સુધી જ મર્યાદિત રહે. ત્યારબાદ એક અધિકારીએ કુમારનો સંપર્ક કર્યો અને તેમની સામે મૂકવામાં આવેલા લેખિત નિવેદન તરફ ઈશારો કર્યો. આ પછી, તેમણે શપથ ગ્રહણ પૂર્ણ કર્યું.

થોડીવાર પછી, સેલેમ દક્ષિણના ટીવીકે ધારાસભ્ય, એ. વિજય તમિલન પાર્થિબને, મંત્રી પદના શપથ લીધા પછી, સ્ટેજ પર હાજર પાર્ટીના નેતા અને મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, "વૈઝ્ગા થલાઈવર, વલારગા તમિલ" (નેતા લાંબા સમય સુધી જીવે, તમિલો સમૃદ્ધ થાય).

શ્રીપેરુમ્બુદુરના ટીવીકે ધારાસભ્ય, થેનારાસુએ, પાર્ટીના નેતા અને પાર્ટી પ્રત્યે વફાદાર રહેવાનું કહીને પોતાનો શપથ પૂર્ણ કર્યો.

સરકારમાં કોંગ્રેસની વાપસી

કંગ્રેસ દાયકાઓ પછી તમિલનાડુમાં સત્તામાં પાછી ફરી છે. અગાઉ, કોંગ્રેસ વિવિધ સમયે ડીએમકે અને એઆઈએડીએમકે સાથે ગઠબંધનમાં રહી હતી, પરંતુ કોઈપણ પક્ષે ક્યારેય તેના સાથી પક્ષોને કેબિનેટ પદ આપ્યા ન હતા.

સ્વતંત્રતા પછી ભારતમાં પ્રથમ બિન-કોંગ્રેસી સરકાર 1967 માં દ્રવિડિયન નેતા અને ડીએમકેના સ્થાપક સી.એન. અન્નાદુરાઈ દ્વારા રચાઈ હતી, જ્યારે તેમણે તત્કાલીન શાસક કોંગ્રેસ સામે તેમના પક્ષને જંગી વિજય અપાવ્યો હતો.

કોંગ્રેસ મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલે બુધવારે કહ્યું હતું કે ગુરુવારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો એસ. રાજેશ કુમાર અને પી. વિશ્વનાથન મંત્રી તરીકે શપથ લેશે.

ટીવીકેના ટોચના નેતા અને જાહેર બાંધકામ અને રમતગમત વિકાસ મંત્રી આધવ અર્જુને બુધવારે કોંગ્રેસ, વીસીકે અને આઈયુએમએલને સરકારમાં જોડાવા અપીલ કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે તે મુખ્યમંત્રી વિજયની ઇચ્છા છે.

વિશ્વનાથન મેલુર (મદુરાઈ) અને રાજેશ કુમાર કિલ્લિયુર સેગમેન્ટ (કન્યાકુમારી) થી જીત્યા હતા.

