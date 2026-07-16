સાવધાન! રંગબેરંગી પાપડ ખાવાથી થઈ શકે છે કેન્સર જેવી ખતરનાક બીમારી, આ રાજ્યમાં મૂકાયો પ્રતિબંધ
તમિલનાડુ ફૂડ સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને વધુ પડતી માત્રામાં રંગ ભેળવીને પાપડ વેચવા સામે ચેતવણી જારી કરી છે.
Published : July 16, 2026 at 8:25 PM IST
ચેન્નાઈ: ખાદ્ય સુરક્ષા વિભાગે તમિલનાડુમાં વધુ પડતા રંગોનો ઉપયોગ કરીને વેચાતા રંગબેરંગી પાપડના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. તમિલનાડુના ખાદ્ય સુરક્ષા વિભાગે બજારો, પર્યટન સ્થળો અને પ્રદર્શનો જેવા સ્થળોએ રંગબેરંગી પાપડ વેચવા અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને વધુ પડતા રંગો ભેળવીને પાપડ વેચવા સામે ચેતવણી જારી કરી છે.
તમિલનાડુની રાંધણ સંસ્કૃતિમાં પાપડ (અપ્પલમ) મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. અહીંના મોટાભાગના રેસ્ટોરાન્ટ તેમના રોજિંદા ભોજનમાં પાપડને મુખ્ય વાનગી તરીકે પીરસે છે. બજારમાં પાપડની ઘણી જાતો ઉપલબ્ધ છે. તે વિવિધ ડિઝાઇન અને રંગોમાં વેચાય છે, ખાસ કરીને બાળકોને આકર્ષિત કરવા માટે.
વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે વધુ પડતા રંગોથી બનેલા આ પાપડ ખાવાથી પાચન સમસ્યાઓ, કિડનીને નુકસાન અને કેન્સરનું જોખમ વધી શકે છે, જે જીવલેણ હોઈ શકે છે. ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે એમ પણ કહ્યું છે કે જે બાળકો આ રંગબેરંગી પાપડ ખાય છે તેમને એલર્જી અને એકાગ્રતાનો અભાવ જેવી સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે.
વિભાગે લોકોને પરંપરાગત રીતે અડદની દાળ અને ચોખામાંથી બનેલા પાપડમ ખરીદવા અને ખાવાની સલાહ આપી છે. એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ફક્ત નિર્ધારિત માત્રામાં રંગ ધરાવતા પાપડમ જ ખાઈ શકાય છે. ખાદ્ય સુરક્ષા વિભાગે માતાપિતાને બાળકો માટે આકર્ષક રંગના પાપડમ ન ખરીદવાની સલાહ આપી છે.
નોંધનીય છે કે તમિલનાડુ ફૂડ સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટે તાજેતરમાં કોટન કેન્ડી અને ગોબી મંચુરિયન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આનું કારણ રોડામાઇન-બી (Rhodamine-B) નામનું રસાયણ હતું, જે તેમને આકર્ષક રંગ આપવા માટે ઉમેરવામાં આવે છે અને તેનાથી કેન્સર થવાની સંભાવના રહે છે.
આ પણ વાંચો...