તમિલનાડુ વિધાનસભામાં 'વિજય સરકારે' જીત્યો વિશ્વાસમત, DMKનું વૉકઆઉટ
DMKના વોકઆઉટ વચ્ચે વિજય સરકારને 144 મતોનો ટેકો, AIDMKના બે જૂથો વચ્ચે ફૂટ, 24 ધારાસભ્યોએ વિજય સરકારને આપ્યો ટેકો.
Published : May 13, 2026 at 12:31 PM IST
ચેન્નઈ: તમિલનાડુ વિધાનસભામાં વિજય લેડ તામિલગા વેટ્રી કઝગમ (TVK) સરકારે મંગળવારે વિશ્વાસમત જીતી લીધો છે. વિપક્ષના નેતા ઉધયનિધિ સ્ટાલિનના નેતૃત્વમાં DMKના સભ્યોએ વોકઆઉટ કર્યું, જેથી તેઓ મતદાનમાં ભાગ લીધા વિના સભામાંથી બહાર નીકળી ગયા.
233 સભ્યોની વિધાનસભામાં 144 સભ્યોએ TVKના પક્ષમાં મત આપ્યો, જ્યારે 22 સભ્યોએ વિરોધમાં મત આપ્યો. AIDMKના 22 ધારાસભ્યો પણ આ મતદાનમાં સરકારને ટેકો આપનારાઓમાં જોડાયા હતા.
તાજેતરમાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં TVK 108 બેઠકો જીતીને સૌથી મોટી પાર્ટી બની હતી. જોકે, બહુમતી માટે 118 બેઠકો જરૂરી હોવાથી, TVKના વડા વિજયે ગવર્નર રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને સંખ્યાબળ સાબિત કરવા માટે સમય માંગ્યો હતો. ગવર્નરે શરૂઆતમાં ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે સરકાર રચવા માટે પહેલા બહુમતી સાબિત કરવી પડશે. ત્યારબાદ TVKને કોંગ્રેસ, કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી, VCK અને IUMLનું સમર્થન મળ્યું, જેના કારણે વિજયે 10 મેના રોજ ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે શપથ લીધા હતા.
17મી તમિલનાડુ વિધાનસભાનું પ્રથમ સત્ર 11 મેના રોજ શરૂ થયું હતું, જેમાં નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોએ શપથ લીધા હતા. બીજા દિવસે સ્પીકર અને ડેપ્યુટી સ્પીકરની ચૂંટણી થઈ હતી. વિશ્વાસમત પહેલા મંગળવારે વિજયે પાર્ટી મુખ્યાલય પનૈયુર ખાતે ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરી હતી, જેમાં કેબિનેટ વિસ્તરણની પણ ચર્ચા થઈ હતી.
બીજી તરફ, ચૂંટણીમાં હાર બાદ AIDMKમાં આંતરિક સંઘર્ષ થતા પાર્ટી બે જૂથોમાં વહેંચાઈ ગઈ છે. પ્રથમ સત્ર દરમિયાન એડપ્પાડી કે. પલાનીસ્વામી જૂથ અને એસપી વેલુમણિ જૂથ અલગ-અલગ આવ્યા હતા. જ્યારે, સીવી શણમુગમ શપથ લીધા વિના સભા છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા. આ ઉપરાંત, સીવી શણમુગમ અને એસપી વેલુમણિના નેતૃત્વમાં 24 AIDMK ધારાસભ્યોએ મંગળવારે વિજય સરકારને ટેકો આપવાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, ઇપીએસની આગેવાનીવાળા જૂથે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે વિશ્વાસમતને ટેકો નહીં આપે.
વિશ્વાસમત કેવી રીતે થાય?
ગવર્નર આર્લેકરે ચીફ મિનિસ્ટર વિજયને 13 મે સુધી વિધાનસભામાં બહુમતી સાબિત કરવાનો સમય આપ્યો હતો. 233 સભ્યોની વિધાનસભામાં સરકારને હાજર અને મતદાન કરનારા અડધાથી વધુ સભ્યોનો ટેકો મેળવવો જરૂરી છે. વિશ્વાસમત પ્રસ્તાવ પહેલા સત્તાધારી પાર્ટીના એક સભ્ય દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ ચીફ મિનિસ્ટર વિજય ભાષણ આપશે. વિપક્ષના સભ્યો પણ ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકે છે. શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવને મતદાન વિના અવાજથી મંજૂર કરવામાં આવશે. જો વિપક્ષ સભ્યો વિભાજન મતદાન (ડિવિઝન વોટ)ની માંગ કરે, તો સ્પીકરે તેને મંજૂરી આપવી પડશે.
વિભાજન મતદાન દરમિયાન ઘંટડી ત્રણ વાર વગાડવામાં આવશે, જેથી બધા ધારાસભ્યો સભામાં આવી શકે. એકવાર સભ્યો અંદર આવ્યા બાદ, વિધાનસભાના દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવશે. સચિવ દ્વારા 6 વિભાગોમાં મતદાન કરવામાં આવશે. પ્રસ્તાવને ટેકો આપનારા, વિરોધ કરનારા કે તટસ્થ રહેનારા સભ્યોને અલગ-અલગ ઊભા રહેવા કહેવામાં આવશે અને મતોની ગણતરી કરવામાં આવશે. સ્પીકર પછી પરિણામની જાહેરાત કરશે. જો પ્રસ્તાવ પસાર થશે, તો સરકાર ચાલુ રહેશે. જો તે નિષ્ફળ જશે, તો પરિણામ ગવર્નરને જણાવવામાં આવશે અને સરકારને વિખેરી શકાય છે.
