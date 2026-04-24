ETV Bharat / bharat

તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી: રાજકીય પક્ષો EVM સંગ્રહિત કરતા સ્ટ્રોંગ રૂમ પર નજર રાખશે

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ચેન્નાઈ : 23 એપ્રિલના રોજ મતદાન બાદ ચૂંટણી પંચે EVMને સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રાખ્યા હોવાથી, શાસક DMK અને AIADMK સહિત રાજકીય પક્ષોએ નિયુક્ત કેન્દ્રો પર 24/7 શિફ્ટ-આધારિત દેખરેખ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

4 મેના રોજ મતદાન થયેલા મતોની ગણતરી પહેલા, ચૂંટણી પંચે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનો (EVM) અને મતદાર-ચકાસણીયોગ્ય પેપર ઓડિટ ટ્રેલ (VVPAT)ને સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રાખ્યા છે. કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળ અને તમિલનાડુની વિશેષ પોલીસ ટીમો સહિત અનેક સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી હોવા છતાં, રાજકીય પક્ષોએ EVM ની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમના કાર્યકરોને તૈનાત કર્યા છે.

AIADMK લીગલ વિંગના સંયુક્ત સચિવ આરએમ બાબુ મુરુગવેલે પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં EVM અને VVPAT સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યા છે, ત્યાં અમારા કાર્યકર્તાઓ કેમ્પસમાં ચોવીસ કલાક શિફ્ટ મુજબ હાજર રહેશે, તમામ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્થળો પર સંપૂર્ણ દેખરેખ રાખવામાં આવશે તેમ જણાવતાં તેમણે કહ્યું કે 4 મેના રોજ મતગણતરી શરૂ થાય ત્યાં સુધી સ્ટ્રોંગ રૂમની સુરક્ષા કરવામાં આવશે. EVM અને VVPATની દેખરેખ રાખનાર અમારા કાર્યકરોને શુદ્ધ પીવાના પાણીની અને જમવાની સુવિધા પણ પુરી પાડીશું."

ચેન્નાઈના પલ્લવરમ મતવિસ્તારના DMK કાર્યકારી જી વેંકટેશનએ જણાવ્યું કે, "સ્ટ્રોંગ રૂમની નજીક "ડ્યુટી પર" રહેલા પક્ષના કાર્યકરોને ID કાર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા. "અમે અમારા કાર્યકરોને અન્ય રાજકીય પક્ષોના કાર્યકરો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ રહેવાની પણ સૂચના આપી છે, જેથી દેખરેખ પ્રવૃત્તિઓ સરળ બને."

ચૂંટણી પંચ (EC)ના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ અને ચૂંટણી નિરીક્ષકોની હાજરીમાં જરૂરી દસ્તાવેજો અને વિડીયો રેકોર્ડિંગ સાથે સ્ટ્રોંગ રૂમ સીલ કરવામાં આવ્યા છે. સશસ્ત્ર દળો તૈનાત કરવા ઉપરાંત, રાજ્યભરના તમામ સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેનું ચોવીસ કલાક નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.

એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓએ રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓને EVM સંગ્રહિત કરેલા સ્ટ્રોંગ રૂમ પર નજર રાખવા માટે ચોક્કસ નિયમો અને શરતો સાથે મંજૂરી આપી છે."

ગુરુવારે તમિલનાડુમાં 234 વિધાનસભા ક્ષેત્રોની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. સેક્યુલર પ્રોગ્રેસિવ એલાયન્સનું નેતૃત્વ કરતી ડીએમકે સત્તા પક્ષ અને કોંગ્રેસ, ડાબેરી પક્ષો અને વીસીકે સહિત બહુપક્ષીય ગઠબંધનનું નેતૃત્વ કરી રહી છે. બીજી તરફ, એઆઈએડીએમકે, સાથે અન્ય પક્ષો ભાજપ, એએમએમકે અને પીએમકે સહિત અન્ય પક્ષો છે. અભિનેતા વિજયની આગેવાની હેઠળની ટીવીકે ડીએમકે અને એઆઈએડીએમકેની દાયકાઓ જૂની પરંપરાને તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

TAGGED:

DMK
AIADMK
ASSEMBLY ELECTIOS 2026
TAMIL NADU ELECTIOS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY POLLS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.