તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: કોલાથુર બેઠક પર DMKના વડા અને મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિનનો પરાજય

તમિલનાડુના મુખ્ય પ્રધાન એમકે સ્ટાલિનને કોલાથુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

એમકે સ્ટાલિનનો ફાઇલ ફોટો (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 4:37 PM IST

ચેન્નાઈ: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) અનુસાર, તમિલનાડુના મુખ્ય પ્રધાન અને ડીએમકેના વડા એમકે સ્ટાલિનને કોલાથુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ બેઠક પર કુલ 182,882 મત પડ્યા હતા, જ્યારે 20 રાઉન્ડના ટેબ્યુલેશન પછી 177,756 મતોની ગણતરી કરવામાં આવી હતી. સ્ટાલિન લગભગ 9,000 મતોના માર્જિનથી ચૂંટણી હારી ગયા હતા.

ચૂંટણીમાં તમિલનાડુના વર્તમાન મુખ્યમંત્રીને હરાવીને ટીવીકે ઉમેદવાર વીએસ બાબુ 'જાયન્ટ-કિલર' તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા. મતગણતરી સવારે 8:00 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, જેમાં પહેલા પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી કરવામાં આવી હતી. કોલાથુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર તમિલનાડુની રાજધાની ચેન્નાઈમાં આવે છે. ગણતરીના 12મા રાઉન્ડ પછી, ટીવીકે ઉમેદવાર વીએસ બાબુએ લીડ સ્થાપિત કરી હતી. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી અને ડીએમકેના વડા એમકે સ્ટાલિન આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા અને ફરીથી ચૂંટણી જીતવાની આશા રાખતા હતા.

આ ચોથી વખત હતું જ્યારે તમિલનાડુના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને દિગ્ગજ ડીએમકે નેતા સ્વર્ગસ્થ એમ. કરુણાનિધિના પુત્ર સ્ટાલિન આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. આ બેઠકની રચના 2011 માં વિલ્લીવક્કમ મતવિસ્તારમાંથી એક નવી બેઠક તરીકે કરવામાં આવી હતી. તેની શરૂઆતથી, એમકે સ્ટાલિન સતત આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 2021 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, સ્ટાલિને AIADMK ઉમેદવાર આદિરાજરામને હરાવીને આ બેઠક જીતી હતી. 2016 ની ચૂંટણીમાં પણ સ્ટાલિન આ બેઠક પરથી વિજયી બન્યા હતા. 2016 ની ચૂંટણીમાં, સ્ટાલિનનો AIADMK ના JCD પ્રભાકરન સામે મુકાબલો થયો હતો. તે ચૂંટણીમાં, સ્ટાલિનને 91,303 મત મળ્યા હતા, જ્યારે પ્રભાકર ફક્ત 53,573 મત મેળવી શક્યા હતા.

2011ની ચૂંટણીમાં, સ્ટાલિને એઆઈએડીએમકેના સૈદાઈ સા. દુરાઈસામીને 3000 થી ઓછા મતોથી હરાવીને વિજય મેળવ્યો હતો. 234 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન 23 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ એક જ તબક્કામાં થયું હતું, જેમાં રેકોર્ડ સંખ્યામાં મતદારોએ ભાગ લીધો હતો.

