તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી: મતદાન પહેલા ₹1200 કરોડ જપ્ત, ચૂંટણી અધિકારીઓએ કાર્યવાહી ઝડપી બનાવી

અધિકારીઓએ મોટી સંખ્યામાં દારૂ, પ્રતિબંધિત પદાર્થ જપ્ત કર્યા છે. મતદારોને ગેરકાયદેસર રીતે પ્રભાવિત કરવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 11:23 AM IST

ચેન્નાઇ: તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 23 એપ્રિલના રોજ મતદાનમાં હવે ગણતરીના દિવસ જ બાકી છે, એવામાં ચૂંટણી અધિકારીઓએ તકેદારી વધારી દીધી છે, જેના પરિણામે રાજ્યભરમાં મોટી માત્રામાં રોકડ, સોનું, નશીલા પદાર્થ, દારુ ્ને અન્ય પ્રલોભન સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ચાલુ કાર્યવાહીના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં ₹1,200 કરોડથી વધુની રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે. જેમાં ચૂંટણી દેખરેખ ટીમો દ્વારા સીધી જપ્ત કરાયેલી ₹500 કરોડથી વધુની રોકડ અને કિંમતી સામાન સામેલ છે, જ્યારે આવકવેરા વિભાગ અને પરોક્ષ કર અધિકારીઓ જેવી તપાસ એજન્સીઓએ પણ તેમના સ્વતંત્ર અભિયાન દ્વારા આ કૂલ રકમમાં ઘણુ યોગદાન આપ્યું છે.

રોકડ સિવાય, અધિકારીઓએ મોટી સંખ્યામાં દારુ અને પ્રતિબંધિત પદાર્થ પણ જપ્ત કર્યો છે, જે આ સંકેત આપે છે કે મતદારોને ગેરકાયદેસર રીતે પ્રભાવિત કરવાના સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. કેટલાક વિસ્તાર, ખાસ કરીને શહેરી અને નાના-નાના વિસ્તારમાંથી કૂપન અને ફ્રીબીજ સહિત લાલચ આપવાના સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ટીમોએ મળીને કાર્યવાહી કરી છે જેના પરિણામે મોડલ કોડ ઓફ કંડક્ટ અને બીજા ચૂંટણી કાયદાના ઉલ્લંઘન સાથે જોડાયેલા આશરે 100 કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે.

તિરૂવલ્લૂર જિલ્લામાં સૌથી વધુ જપ્તની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તે બાદ ચેન્નાઇનો નંબર આવે છે, જે બતાવે છે કે તે ખાસ બેઠકો પર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે જ્યાં ચૂંટણી મુકાબલો ઘણો વધારે છે. તૈયારીઓ વિશે અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રાજ્યભરમાં 95 ટકા કરતા વધુ મતદાર ઇન્ફર્મેશન સ્લિપ પહેલા જ વેચવામાં આવી છે.

કેટલાક વિસ્તારમાં ઓળખાયેલી ખામીઓને દૂર કરવાના પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે અને મતદાનના દિવસ પહેલા લગભગ સંપૂર્ણ કવરેજ સુનિશ્ચિત કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે. કૂલ 234 વિધાનસભા વિસ્તારમાંથી 105ને 'વ્યય-સંવેદનશીલ' શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં નજર રાખવાની વધારે જરૂર છે. આ સિવાય 5,938 મતદાન કેન્દ્રને અતિ સંવેદનશિલના રૂપમાં નોંધવામાં આવ્યા છે, જ્યાં સરળ અને નિષ્પક્ષ મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરક્ષા કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

બે લાખ કરતા વધારે મતદારો જેમાં 85 વર્ષ કરતા વધુ ઉંમરના સીનિયર નાગરિક અને દિવ્યાંગજન સામેલ છે, પોસ્ટલ બેલેટ સિસ્ટમના માધ્યમથી પહેલા જ પોતાના મતાધિકારનો પ્રયોગ કર્યો છે.

ચૂંટણી પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખવા માટે અધિકારીઓએ મોટી સંખ્યામાં નિરીક્ષકો તૈનાત કર્યા છે, જેમાં ખર્ચ, સામાન્ય આચરણ અને કાયદો અને વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરનારા નિરીક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર જિલ્લામાં કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPF)ની તૈનાતી સાથે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, તમિલનાડુમાં સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક ચૂંટણીઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

