તમિલનાડુમાં એક જ તબક્કામાં ચૂંટણી કરાવવાની માંગ: નેતાઓ સાથે CECએ યોજી બેઠક

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે ગુરુવારે ચેન્નાઈના MRC નગરમાં એક ખાનગી હોટલમાં માન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો સાથે બેઠક યોજી હતી.

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ એક જ તબક્કામાં યોજવી જોઈએ. વિવિધ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓએ ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને આ વિનંતી કરી છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે ગુરુવાર, 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ ચેન્નાઈના એમઆરસી નગરમાં એક ખાનગી હોટલમાં માન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો સાથે બેઠક યોજી હતી.

આ બેઠકમાં રાજ્ય સ્તરના પક્ષો DMK, AIADMK, DMDK, નામ તમિલર અને વિદુથલાઈ થિરુથાઈગલ તેમજ રાષ્ટ્રીય પક્ષો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ, ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટી, બહુજન સમાજ પાર્ટી, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માર્ક્સવાદી) અને નેશનલ પીપલ્સ પાર્ટીએ હાજરી આપી હતી. બેઠકમાં, રાજકીય પક્ષના નેતાઓએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સમક્ષ વિવિધ માંગણીઓ રજૂ કરી, જેમાં અંતિમ મતદાર યાદીમાંથી બહાર રહેલા મતદારોનો સમાવેશ અને એક જ તબક્કામાં ચૂંટણી યોજવાનો સમાવેશ થાય છે.

બેઠક બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) (સીપીઆઈએમ) ના રાજ્ય સચિવ પી. શનમુગમે જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણીઓ એક જ તબક્કામાં થવી જોઈએ. તહેવારો દરમિયાન ચૂંટણીઓ ન થવી જોઈએ. ચૂંટણીઓ સંપૂર્ણપણે પ્રામાણિક અને ન્યાયી રીતે થવી જોઈએ. ડીએમકે અને એઆઈએડીએમકે જેવા મુખ્ય પક્ષો મતદારોને ભેટો વહેંચી રહ્યા છે, જેને બંધ કરવી જોઈએ."

તમિલનાડુ કોંગ્રેસ સમિતિના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ થંગાબાલુએ જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ રીતે હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ. અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત થયા પછી પણ, ઘણા લાયક મતદારોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા રાખવામાં આવેલી મતદાર યાદી માન્ય પક્ષોને ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ. મતદાન ટકાવારીમાં વિસંગતતાઓ જોવા મળી રહી છે, અને અમે આગ્રહ રાખ્યો છે કે આવું ન થવું જોઈએ. અમે ચૂંટણીઓ એક જ સમયે અને એક જ તબક્કામાં યોજવાની માંગ કરી છે."

ભૂતપૂર્વ મંત્રી જયકુમારે કહ્યું, "અમે ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને અમારા વિચારો જણાવ્યા છે. અમે બધા મતદાન મથકો પર સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાની માંગ કરી છે. મતદાન દરમિયાન કોઈ પણ વ્યક્તિને મતદાન મથકથી 100 મીટરની અંદર જવા દેવી જોઈએ નહીં."

ભૂતપૂર્વ મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, "મતદાન મથકો પર અસામાજિક તત્વો દ્વારા ખલેલ પહોંચાડવાની અથવા છેતરપિંડી કરવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને, આવા તત્વો સામે અગાઉથી નિવારક પગલાં લેવા જોઈએ. ચૂંટણી અધિકારીઓ સંપૂર્ણપણે નિષ્પક્ષ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા પગલાં લેવા જોઈએ. વધુમાં, ચૂંટણી પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ."

