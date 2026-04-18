ટૂરિસ્ટ વેન ખીણમાં ખાબકતા 9 લોકોના મોત, તામિલનાડુના કોઈમ્બતુરમાં મોટી દુર્ઘટના
કેરળના પેરિનથલમન્નાથી 13 પ્રવાસીઓના એક ગ્રુપને લઈને જતી ટુરિસ્ટ વાન વલપરાઈમાં ફરીને પરત નીચે ઉતરતી વખતે આ દુર્ઘટનાનો ભોગ બની હતી.
By ANI
Published : April 18, 2026 at 7:22 AM IST
કોઈમ્બતુર, તમિલનાડુ: તમિલનાડુના કોઈમ્બતુર જિલ્લામાં વાલપરાઈ પહાડીઓ પર એક પ્રવાસી વાન હેયરપિન વળાંક પરથી ખીણમાં ખાબકતા 9 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
વલપરાઈ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ દુઘટના ત્યારે બની જ્યારે એક વાહન 13માં હેરપિન વળાંક પર અનિયંત્રિત થઈ ગયું, અને નીચે 9માં હેરપિન વળાંક તરફ ખીણમાં પડી ગયું.
કેરળના પેરિનથલમન્નાથી 13 પ્રવાસીઓના એક ગ્રુપને લઈને જતી ટુરિસ્ટ વાન વલપરાઈમાં ફરીને પરત નીચે ઉતરતી વખતે આ દુર્ઘટનાનો ભોગ બની. પોલીસ પ્રેસ નોટ અનુસાર, મોહમ્મદ ફસીથ (21) દ્વારા ચલાવવામાં આવતું આ વાહને 13માં હેરપિન વળાંક પર વળાંક લેતી વખતે કાબુ ગુમાવ્યો હતો. પરિણામે, વાહન રસ્તા પરથી લપસી ગયું અને નીચે 9મા હેરપિન વળાંક તરફ ખીણમાં ખાબકી ગયું.
#WATCH तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में वलपराई पहाड़ियों पर एक टूरिस्ट वैन के एक हेयरपिन मोड़ से खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2026
દુર્ઘટનાની માહિતી મળતાં જ, વલપરાઈ સબ-ડિવિઝનના ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (DSP) અને વલપરાઈના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને બચાવ અને રાહત કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. દુર્ઘટનાને પગલે યુદ્ધના ધોરણે મોટાપાયે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 16 એમ્બ્યુલન્સ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને 13 એમ્બ્યુલન્સ ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને લઈને પોલ્લાચી સરકારી હોસ્પિટલમાં પરત ફરી હતી.
તમામ ઘાયલોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અકસ્માતના કારણની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે, અને વધુ વિગતો યોગ્ય સમયે અપડેટ કરવામાં આવશે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દુર્ઘટના પર વ્યક્ત કર્યો શોક
વડા પ્રધાન કાર્યાલય (PMO) એ એક એક્સ પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, "તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરમાં થયેલા અકસ્માત વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. આ અકસ્માતમાં જેમણે પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે, તેમના પ્રત્યે હું ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું."