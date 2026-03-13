ETV Bharat / bharat

સરહદ પારથી ઘૂસણખોરી, ડ્રગ્સની દાણચોરી, ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પર ફેન્સીંગ કરવુ કેટલુ મહત્વપૂર્ણ છે?

ભાજપ સાંસદે ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પર વાડ કરવાના મુદ્દા અંગે કેન્દ્ર સમક્ષ અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા.

ભારત-મ્યાનમાર સરહદ
ભારત-મ્યાનમાર સરહદ (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 9:47 AM IST

નવી દિલ્હી : મણિપુર ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના સાંસદે ગુરુવારે કેન્દ્ર સરકારને ભારત-મ્યાનમાર ફેન્સીંગ પ્રોજેક્ટને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરી, અને ફેન્સીંગના કામ દરમિયાન થયેલી અનેક ગેરરીતિઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું.

ભાજપના સાંસદ મહારાજા સનાજાઓબા લીશેમ્બાના મતે, વાડના કામની ધીમી ગતિનું મુખ્ય કારણ મણિપુર સેક્ટરમાં સરહદ પર ફેન્સીંગના મુદ્દાઓ છે. મણિપુરના રાજ્યસભા સાંસદ લીશેમ્બાએ જણાવ્યું હતું કે સરહદ પર ફેન્સીંગનું કામ મુખ્ય પડકારો છે.

ગૃહ મંત્રાલયે 6 ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે તે ડ્રગ્સની હેરફેર, બળવાખોરોના ધસારો અને ગેરકાયદેસર હથિયારોના વેપારને રોકવા માટે ભારત-મ્યાનમાર સરહદના સમગ્ર 1,643 કિલોમીટરના પટ પર ફેન્સીંગ કરાશે, પરંતુ અત્યાર સુધીમાં ફક્ત 30 કિલોમીટર સરહદ પર ફેન્સીંગ કરવાનું કામ પૂર્ણ થયું છે.

બુધવારે રાજ્યસભામાં પણ લીશેમ્બાએ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. લીશેમ્બાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "મેં મણિપુર સેક્ટરમાં ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પર ફેન્સિંગમાં વારંવાર થતી ખામીઓનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને કેન્દ્ર સરકારને યોગ્ય પગલાં લેવા અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સરહદ પર ફેન્સિંગનું કામ પૂર્ણ કરવા અપીલ કરી હતી."

લીશેમ્બાના મતે, બળવાખોર પ્રવૃત્તિઓ, સરહદ પારથી ઘૂસણખોરી, ડ્રગ્સની દાણચોરી અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થવાને કારણે, ભારત સરકારે યુદ્ધના ધોરણે સરહદ પર ફેન્સીંગ બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું છે.

"જોકે, મણિપુર સેક્ટરમાં સૌથી વધુ સરહદી ફેન્સીંગના ઉલ્લંઘનના અહેવાલો મળી રહ્યા છે. લીશેમ્બાએ જણાવ્યું હતું કે, ડિસેમ્બર 2025માં, મણિપુરના ચંદેલ જિલ્લામાં સરહદ પર લોખંડના વાડના થાંભલા બે વાર કાપવામાં આવ્યા હતા. ઓગસ્ટ 2025માં, મણિપુરના તેંગનુપાલ જિલ્લામાં સરહદ પર આવી જ ઘટનાઓ નોંધાઈ હતી, અને વાડની સામગ્રી પણ ચોરાઈ ગઈ હતી."

તેમણે કહ્યું કે જાન્યુઆરી 2026માં, ચંદેલ જિલ્લામાં આશરે 150 મીટર સરહદ ફેન્સિંગને આવરી લેતા 47 લોખંડના થાંભલા ક્ષતિગ્રસ્ત મળી આવ્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું, "વધુમાં, ફેબ્રુઆરી 2026ના અંત સુધીમાં, મણિપુરના ટેંગનોપાલ જિલ્લામાં ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પર 11 IED શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા અને તેને નિષ્ક્રિય કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાઓ ઇરાદાપૂર્વક કરવામાં આવેલી તોડફોડ છે જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ગંભીર પડકારો ઉભા કરે છે."

લીશેમ્બાએ વડા પ્રધાન કાર્યાલયને પણ આ બાબતની તપાસ કરવા અપીલ કરી છે. ભારત મ્યાનમાર સાથે 1,643 કિમી લાંબી સરહદ ધરાવે છે, જે ચાર ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યો: અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર અને મિઝોરમમાંથી પસાર થાય છે, જેમાં એકલા મણિપુરનો વિસ્તાર મ્યાનમાર સાથે આશરે 398 કિમી જેટલો છે.

ફેન્સીંગ કેમ શરૂ થઈ અને મુક્ત અવરજવર શા માટે નાબૂદ કરવામાં આવી?

મે 2023માં મણિપુરમાં વંશીય સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી, કેન્દ્ર સરકારની ઘણી કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓએ ગૃહ મંત્રાલયને અહેવાલ આપ્યો છે કે અસામાજિક તત્વો અને બળવાખોર જૂથોના સભ્યો ખુલ્લી સરહદનો લાભ લઈને સરહદ પાર કરી રહ્યા છે.

હકીકતમાં, અનેક નાગરિક સમાજ સંગઠનોએ પણ ગૃહ મંત્રાલયને સરહદ પર વાડ બનાવવાનું કામ શરૂ કરવા અપીલ કરી હતી, અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભારતની સુરક્ષા માટે જોખમી દળો ખુલ્લી સરહદનો ઉપયોગ સંઘર્ષ ઉશ્કેરવા માટે કરી રહ્યા છે.

આખરે, 6 ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ, મંત્રાલયે સારી દેખરેખ માટે સમગ્ર 1,643 કિલોમીટર લાંબી ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પર ફેન્સીંગ બનાવવાની જાહેરાત કરી. ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે સરહદ પર પેટ્રોલ ટ્રેક પણ બનાવવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી મ્યાનમાર સાથે 1950થી ચાલી આવતી મુક્ત ચળવળ શાસન (FMR)નો પણ અંત આવ્યો. FMR ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સની હિલચાલ અને શસ્ત્રો અને ડ્રગ્સની દાણચોરીને સરળ બનાવવા માટે જવાબદાર માનવામાં આવતું હતું.

જોકે, FMR નાબૂદ કરવાના વાંધાઓ બાદ, ગૃહ મંત્રાલયે પાછળથી જણાવ્યું હતું કે આદિવાસી સમુદાયો સરહદ પાર 10 કિમી સુધી મુસાફરી કરી શકે છે, જે અગાઉના 16 કિમીથી ઘટાડીને કરવામાં આવી હતી. મહત્તમ સાત દિવસના રોકાણ માટે Q-કોડેડ બોર્ડર પાસ જારી કરવા માટે નિયમો પણ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.

આ પહેલને ઉત્તરપૂર્વમાં આદિવાસી સમુદાયો માટે અમલદારશાહી અવરોધો ઘટાડવાની વ્યૂહરચના તરીકે જોવામાં આવી હતી, જેનાથી તેઓ સરહદ પાર તેમના સંબંધીઓને વધુ સરળતાથી મળી શકે. મણિપુર ઇન્ટિગ્રિટી પર સંકલન સમિતિ (COCOMI) એ ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પર વાડ કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયની પ્રશંસા કરી હતી.

મણિપુર અખંડિતતા પર સંકલન સમિતિના પ્રવક્તા ખુરૈજામ અથૌબાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "બળવાખોર જૂથો હંમેશા ખુલ્લી સરહદનો લાભ લઈને ભારતમાં પ્રવેશ કરે છે અને મુશ્કેલી ઉભી કરે છે. હકીકતમાં, મણિપુર સંઘર્ષમાં સામેલ નાર્કો-આતંકવાદ સરહદ પારથી આવ્યો હતો."

મ્યાનમાર સાથે સરહદો ધરાવતા ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યો

ચાર રાજ્યો - અરુણાચલ પ્રદેશ (520 કિમી), નાગાલેન્ડ (215 કિમી), મણિપુર (398 કિમી) અને મિઝોરમ (510 કિમી) - મ્યાનમાર સાથે તેમની સરહદો ધરાવે છે. જોકે, ઘણા વિસ્તારો એવા છે જ્યાં સીમાંકન પૂર્ણ થયું નથી.

ગૃહ મંત્રાલયના અહેવાલ મુજબ, 1,643 કિમી સરહદમાંથી 1,472 કિમી પર સીમાંકન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ગૃહ મંત્રાલયના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, "અરુણાચલ પ્રદેશ અને મણિપુરમાં એક-એક કિમી, હાઇબ્રિડ સર્વેલન્સ સિસ્ટમ્સના બે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ્સ પર બાંધકામ કાર્ય આસામ રાઇફલ્સને સોંપવામાં આવ્યું છે અને કાર્ય ચાલુ છે."

સુરક્ષા અંગેની કેબિનેટ સમિતિએ ભારત અને મ્યાનમાર વચ્ચે આશરે રુ.31,000 કરોડના ખર્ચે 1,643 કિલોમીટર લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર સરહદ વાડ અને રસ્તાના બાંધકામને પણ મંજૂરી આપી છે. મનોહર પારિકર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડિફેન્સ સ્ટડીઝ એન્ડ એનાલિસિસના અહેવાલ મુજબ, આ ક્ષેત્રમાં મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશ સરહદ વાડ માટે એક મોટો પડકાર ઉભો કરે છે.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઊંચા પર્વતો, ઊંડી નદી નાળા અને ખીણો સરહદી પ્રદેશની લાક્ષણિકતા છે. આવા મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશ પરિવહન અને સંદેશાવ્યવહાર માળખાના વિકાસમાં અવરોધ ઉભો કરે છે, જેના કારણે સરહદી પ્રદેશમાં વસ્તી ઓછી અને આર્થિક અવિકસિતતા જોવા મળે છે. નબળા સંદેશાવ્યવહાર નેટવર્ક અને જરૂરી સરહદી માળખાનો અભાવ સરહદ પર સરહદ સુરક્ષા દળોની ઝડપી અને કાર્યક્ષમ હિલચાલમાં અવરોધ ઉભો કરે છે."

