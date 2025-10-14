ગંદા શૌચાલયનો ફોટો ક્લિક કરી મોકલો અને ₹1000 નું ઇનામ જીતો, NHAI દ્વારા એક નવી પહેલ

ETV Bharat / bharat

NHAI એ ટોલ પ્લાઝા પર ગંદા શૌચાલયનો ફોટો સબમિટ કરવા બદલ ₹1,000 નું ઇનામ જાહેર કર્યું છે. આ યોજના 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી માન્ય છે.

સાંકેતિક ફોટો (X- @FASTag_NETC)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર મુસાફરી કરનારાઓ માટે સારા સમાચાર છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ મુસાફરોને વધુ સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડવા અને હાઇવે શૌચાલયોની સ્વચ્છતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક અનોખી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. આ ઝુંબેશ હેઠળ, હવે કોઈપણ મુસાફર ટોલ પ્લાઝા પર ગંદા શૌચાલયનો ફોટો સબમિટ કરીને ₹1,000 સુધીનું ઇનામ જીતી શકે છે.

FASTag ના રૂપમાં ₹1,000 નું ઇનામ

NHAI દ્વારા શરૂ કરાયેલ આ ઝુંબેશનો હેતુ સ્વચ્છ ભારત મિશનને મજબૂત બનાવવાનો છે. ટોલ પ્લાઝા પર ગંદા અથવા અસ્વચ્છ શૌચાલયનો ફોટો સબમિટ કરનારા મુસાફરોને ₹1,000 નું ઇનામ મળશે. આ પુરસ્કાર FASTag રિચાર્જના રૂપમાં વાહન નોંધણી નંબર સાથે જોડાયેલા FASTag એકાઉન્ટમાં સીધો મોકલવામાં આવશે. આ યોજના 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી માન્ય રહેશે.

ભાગ કેવી રીતે લેવો

આ અભિયાનમાં ભાગ લેવા માટે, પ્રવાસીઓએ NHAI ની 'રાજમાર્ગયાત્રા' મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. ફોટા સબમિટ કરતી વખતે નીચેની માહિતીની જરૂર પડશે:

  • વપરાશકર્તા નામ
  • સ્થાન
  • વાહન નોંધણી નંબર
  • મોબાઇલ નંબર
  • જિયો-ટેગ કરેલ અને સમય-સ્ટેમ્પ કરેલ ફોટો (સ્થાન અને સમય ચકાસવા માટે)

ઓથોરિટીએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ અભિયાન ફક્ત NHAI ની માલિકીના શૌચાલયોને લાગુ પડે છે. પેટ્રોલ પંપ, ઢાબા અથવા અન્ય ખાનગી સ્થળોએ સ્થિત શૌચાલયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી.

પુરસ્કારની શરતો

  • સમગ્ર અભિયાન દરમિયાન વાહન નોંધણી નંબરને ફક્ત એક જ વાર પુરસ્કાર મળશે.
  • એક જ શૌચાલય સ્થાનને દિવસમાં ફક્ત એક જ વાર પુરસ્કાર મળશે - ભલે બહુવિધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થાય.
  • હાઇવે યાત્રા એપ્લિકેશન દ્વારા સબમિટ કરાયેલા ફક્ત સ્પષ્ટ, જિયો-ટેગ કરેલ અને સમય-સ્ટેમ્પ કરેલ ફોટા માન્ય રહેશે.
  • છેડછાડ કરેલા, ડુપ્લિકેટ કરેલા અથવા અગાઉ રિપોર્ટ કરેલા ફોટા નકારવામાં આવશે.
  • માન્ય રિપોર્ટ સબમિટ કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિને જ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.

હેતુ શું છે?

આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર પ્રવાસીઓને સ્વચ્છ અને સુવિધાજનક જાહેર શૌચાલય પૂરા પાડવાનો છે. NHAI માને છે કે આવી જનભાગીદારી સ્વચ્છતા ઝુંબેશને વેગ આપે છે અને જનજાગૃતિમાં વધારો કરે છે.

NHAI એ એમ પણ જણાવ્યું છે કે તે પ્રવાસીઓના પ્રતિસાદના આધારે શૌચાલયની સફાઈ અને જાળવણીમાં સુધારો કરશે. આ પહેલ ફક્ત પ્રવાસી અનુભવને સુધારવા માટે જ નહીં પરંતુ સ્વચ્છ ભારત મિશન 2.0 ને નવી દિશા પણ પ્રદાન કરશે. તેથી, આગલી વખતે જ્યારે તમે ગંદા શૌચાલય પાસેથી પસાર થાઓ, ત્યારે તેને અવગણશો નહીં - ફોટો પર ક્લિક કરો, તેને એપ્લિકેશન પર મોકલો અને ₹1,000 કમાઓ!

