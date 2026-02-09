ETV Bharat / bharat

તાજમહેલ10 ફેબ્રુઆરીએ 150 મિનિટ સુધી બંધ રહેશે, સામાન્ય પ્રવાસીઓને "No Entry" જાણો કેમ ?

મંગળવારે થાઈલેન્ડની રાજકુમારી સિરિવન્નાવરી નારીરાત્ના તાજમહેલની મુલાકાત લેશે. સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. પેટ્રિક હર્મિની તેમની પત્ની વેરોનિક્યૂ હર્મિની સાથે તાજમહેલની મુલાકાત લેશે.

તાજ મહેલ, આગ્રા
તાજ મહેલ, આગ્રા (Etv Bharat)
Published : February 9, 2026 at 9:42 AM IST

આગ્રા: પ્રેમના પ્રતીક તાજમહેલની મુલાકાત લેનારા પ્રવાસીઓ માટે થોડા માઠા સમાચાર છે. આગામી 10 ફેબ્રુઆરીએ અઢી કલાક સુધી પ્રવાસીઓને તાજમહેલમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.

ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) અનુસાર, સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. પેટ્રિક હર્મિની અને તેમની પત્ની વેરોનિક્યૂ હર્મિની તાજમહેલની મુલાકાતે આવતા હોવાના કારણે એક આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. આ કારણે, સામાન્ય પ્રવાસીઓને સવારે 9 થી 11.30 વાગ્યા સુધી તાજમહેલમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. મંગળવાર અને બુધવારે આગ્રા આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારી અને શાહી આતિથ્યનું કેન્દ્ર બનશે.

નોંધનીય છે કે થાઈલેન્ડની રાજકુમારી સિરિવન્નાવરી નારીરત્ના પણ મંગળવારે આગ્રાની મુલાકાત લેશે અને બુધવારે સવારે તાજમહેલની મુલાકાત લેશે. આગ્રામાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને ASI એ બંને દેશોના VVIP મહેમાનોની તાજમહેલની મુલાકાત માટે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. બંને દેશોની એડવાન્સ ટીમો પણ આગ્રામાં કેમ્પિંગ કરી રહી છે.

નોંધનીય છે કે સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રિક હર્મિની 5 ફેબ્રુઆરીએ ભારત આવ્યા હતા. તેઓ 10 ફેબ્રુઆરી સુધી ભારતમાં રહેશે. પેટ્રિક હર્મિનીએ ઓક્ટોબર 2025માં સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી આ તેમની પહેલી ભારત મુલાકાત છે. આ માહિતી તાજેતરમાં વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી હતી. સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રિક હર્મિનીના ભારત પ્રવાસમાં આગ્રા પણ સામેલ છે.

રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રિક હર્મિનીની ભારત મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોની 50મી વર્ષગાંઠ સાથે સુસંગત છે, અને પરસ્પર હિતના દ્વિપક્ષીય, પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ રહી છે.

અઢી કલાક માટે તાજમહેલમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ

એડીએમ પ્રોટોકોલ પ્રશાંત તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે વીવીઆઈપી મહેમાનો 10 અને 11 ફેબ્રુઆરીએ આગ્રા આવી રહ્યા છે. વીવીઆઈપી મહેમાનો માટે સુરક્ષા, પરિવહન અને સ્વાગત વ્યવસ્થા અંગે ચર્ચા કરવા માટે સંબંધિત વિભાગો સાથે બેઠકો યોજાઈ છે. વીવીઆઈપી મુલાકાત દરમિયાન સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે તાજમહેલમાં પ્રવાસીઓનો પ્રવેશ પ્રતિબંધિત રહેશે.

સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. પેટ્રિક હર્મિની અને તેમની પત્ની વેરોનિક હર્મિની સહિત પ્રતિનિધિમંડળની મુલાકાતના સંદર્ભમાં, એએસઆઈ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ પુરાતત્વવિદ સ્મિતા એસ. કુમારે મંગળવારે સવારે 9 વાગ્યાથી સવારે 11:30 વાગ્યા સુધી તાજમહેલ સામાન્ય મુલાકાતીઓ માટે બંધ રાખવાનો આદેશ જારી કર્યો છે.

આ સમય દરમિયાન, સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. પેટ્રિક હર્મિની તેમની પત્ની વેરોનિક હર્મિની સાથે તાજમહેલની મુલાકાત લેશે. આ મુલાકાત પહેલા અને પછી જ સ્થાનિક અને વિદેશી પ્રવાસીઓને તાજમહેલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. તેથી, જો પ્રવાસીઓ મંગળવાર સવારને બદલે બપોરે આવશે, તો તેઓ કોઈપણ અસુવિધા ટાળી શકશે.

બેંગકોક ટીમો શાહી મહેમાનની સુરક્ષા કરશે

ADM પ્રોટોકોલ પ્રશાંત તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે થાઈલેન્ડની રાજકુમારી સિરિવન્નાવરી નારિરત્ના 10 ફેબ્રુઆરીની સાંજે ખાસ ફ્લાઇટમાં આગ્રા પહોંચશે. તેઓ એક હોટલમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે. રાજકુમારી સિરિવન્નાવરી નારિરત્ના આગ્રામાં ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના રાજ્ય મહેમાન છે. રાજકુમારી સિરિવન્નાવરી નારિરત્ના 11 ફેબ્રુઆરીની સવારે તાજમહેલની મુલાકાત લેશે.

રાજકુમારી સિરિવન્નાવરી નારિરત્નાની મુલાકાત અને તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે થાઈલેન્ડની સુરક્ષા એજન્સીઓ આગ્રામાં છે. પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓની ટીમો સુરક્ષા યોજનાઓ વિકસાવવા માટે થાઈ સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરી રહી છે. બંને દેશોના પ્રોટોકોલ અનુસાર VVIP મહેમાનો માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

TAJ MAHAL
ASI ON TAJ MAHAL
SEYCHELLES PREZ PATRICK HERMINIE
PRINCESS SIRIVANNAVARI NARIRATANA
TAJ MAHAL VISIT

