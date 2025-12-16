સિડની હુમલો: શૂટર સાજીદ અકરમ હૈદરાબાદનો રહેવાસી હતો, તેલંગાણા પોલીસે કરી પુષ્ટિ
તેલંગાણા પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સિડનીના બોંડી બીચ પર ગોળીબાર કરનાર આતંકવાદી સાજીદ અકરમ 1998માં ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો.
Published : December 16, 2025 at 6:30 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીના બોંડી બીચ પર ગોળીબાર કરનાર શૂટર સાજીદ અકરમ મૂળ તેલંગાણાના હૈદરાબાદનો રહેવાસી હતો. તેલંગાણા પોલીસે મંગળવારે આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી. પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સાજીદ અકરમ 1998માં ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો.
તેલંગાણા ડીજીપીની એક પ્રેસ નોટમાં જણાવાયું છે કે, સાજીદ અને તેના પુત્ર નવીદ અકરમના કટ્ટરપંથી બનવા પાછળના કારણો ભારત કે તેલંગાણામાં કોઈ સ્થાનિક પ્રભાવ સાથે જોડાયેલા નથી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે 1998માં ઓસ્ટ્રેલિયા જતા પહેલા ભારતમાં રહેતા સાજીદ અકરમનો કોઈ ગુનાહિત રેકોર્ડ નહોતો. પોલીસે કહ્યું કે તે 27 વર્ષમાં માત્ર છ વાર ભારત આવ્યો હતો.
તેલંગાણા પોલીસનું નિવેદન
- રવિવાર, 14 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, સિડનીના બોન્ડી બીચ પર હનુક્કાહ ઉજવણી દરમિયાન બે હુમલાખોરોએ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં 15 પીડિતો અને બે હુમલાખોરોમાંથી એકનું મોત થયું હોવાના અહેવાલ છે. ઓસ્ટ્રેલિયન પોલીસ/સરકાર આ ઘટનાને આતંકવાદી હુમલો ગણાવી રહી છે. હુમલાખોરોની ઓળખ સાજિદ અકરમ (50) અને તેમના પુત્ર, નવીદ અકરમ (24) તરીકે કરવામાં આવી છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે બંને ISIS વિચારધારાથી પ્રેરિત હતા. ઓસ્ટ્રેલિયન અધિકારીઓ વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે.
- સાજિદ અકરમ મૂળ ભારતના હૈદરાબાદના રહેવાસી હતો. તેણે હૈદરાબાદથી બી.કોમ.ની ડિગ્રી પૂર્ણ કરી હતી અને રોજગારની શોધમાં લગભગ 27 વર્ષ પહેલાં નવેમ્બર 1998 માં ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા હતા. બાદમાં તેણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં કાયમી સ્થાયી થતાં પહેલાં યુરોપિયન મૂળની મહિલા વેનેરા ગ્રોસો સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેને એક પુત્ર, નવીદ (બે હુમલાખોરોમાંથી એક) અને એક પુત્રી છે. સાજિદ અકરમ હજુ પણ ભારતીય પાસપોર્ટ ધરાવે છે, અને તેનો પુત્ર, નવીદ અકરમ અને તેમની પુત્રી ઓસ્ટ્રેલિયામાં જન્મેલા હતા અને ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક છે.
- ભારતમાં રહેતા તેના સંબંધીઓ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, સાજિદ અકરમનો છેલ્લા 27 વર્ષોમાં હૈદરાબાદમાં તેમના પરિવાર સાથે બહુ ઓછો સંપર્ક રહ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા પછી, તે છ વખત ભારત આવ્યો. મુખ્યત્વે મિલકતના મામલાઓ અને તેમના વૃદ્ધ માતાપિતાને મળવા જેવા કૌટુંબિક કારણોસર. એવું માનવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના પિતાના મૃત્યુ સમયે પણ ભારત આવ્યા ન હતા.
- પરિવારના સભ્યોએ તેમના કટ્ટરપંથી વિચારો અથવા પ્રવૃત્તિઓ, અથવા તેમના કટ્ટરપંથી બનવા તરફ દોરી જતા સંજોગો વિશે કોઈ જાણકારી હોવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
- સાજિદ અકરમ અને તેના પુત્ર, નવીદના કટ્ટરપંથી બનવાના કારણો ભારત અથવા તેલંગાણામાં કોઈપણ સ્થાનિક પ્રભાવ સાથે જોડાયેલા હોય તેવું લાગતું નથી.
- 1998 માં ભારત છોડતા પહેલા ભારતમાં રહેતા સાજિદ અકરમ સામે તેલંગાણા પોલીસનો કોઈ ગુનાહિત રેકોર્ડ નથી.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેલંગાણા પોલીસ જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ અને અન્ય સમકક્ષો સાથે સહયોગ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, અને જનતા અને મીડિયાને વિનંતી કરી છે કે તેઓ ચકાસાયેલ તથ્યો વિના અનુમાન લગાવવા અથવા આરોપો લગાવવાનું ટાળે.
14 ડિસેમ્બરના રોજ સિડનીના બોન્ડી બીચ પર યહૂદી સમુદાયના સભ્યો તહેવારની ઉજવણી માટે ભેગા થયા હતા ત્યારે સાજિદ અકરમે તેના પુત્ર નવીદ સાથે નિર્દોષ લોકો પર ગોળીબાર કર્યો હતો. આ આતંકવાદી કૃત્યમાં 15 લોકો માર્યા ગયા હતા. પોલીસ ક્રોસ ફાયરમાં સાજિદનું મોત થયું હતું. ગોળીબારમાં ઘાયલ થયેલી નાવેદ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. સાજિદ પાસે ભારતીય પાસપોર્ટ હતો, જ્યારે તેનો પુત્ર ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક છે.
ઓસ્ટ્રેલિયામાં કાયમી સ્થાયી થતાં પહેલાં, સાજિદે યુરોપિયન મૂળની ખ્રિસ્તી મહિલા વેનેરા ગ્રોસો સાથે લગ્ન કર્યા હતા. નવીદ ઉપરાંત, તેને એક પુત્રી પણ છે. બંને પુત્રો અને પુત્રીઓ ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક છે.
સાજિદ અકરમના પરિવારે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે તેઓએ વર્ષો પહેલા તેની સાથે સંબંધો તોડી નાખ્યા હતા "કારણ કે તેણે એક ખ્રિસ્તી મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા હતા." સાજિદ જૂના હૈદરાબાદ શહેરના રહેવાસી હતા. કૌટુંબિક સૂત્રોએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે સાજિદે છેલ્લા 27 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વખત ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, છેલ્લી વખત 2022 માં.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, બોન્ડી બીચ આતંકવાદી હુમલાના થોડા અઠવાડિયા પહેલા સાજિદે ફિલિપાઇન્સની મુસાફરી માટે ભારતીય પાસપોર્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેના ભાઈ, નવીદે, વિદેશ પ્રવાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયન મુસાફરી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો.
