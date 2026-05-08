સુવેન્દુ અધિકારી બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી, અમિત શાહે કરી જાહેરાત; આવતીકાલે શપથગ્રહણ
સુવેન્દુ અધિકારીને ભાજપ વિધાયક દળની બેઠકમાં નેતા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : May 8, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 5:16 PM IST
કોલકાતા: સુવેન્દુ અધિકારીને પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. અમિત શાહે વિધાયક દળની બેઠક બાદ સુવેન્દુ અધિકારીના નામની બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે જાહેરાત કરી હતી. અમિત શાહે કહ્યું કે, વિધાયક દળની બેઠકમાં માત્ર એક જ નામ પર સંમતિ બની હતી.
અમિત શાહે ભાજપના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોનો આભાર માન્યો
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બંગાળમાં વિધાયક દળની બેઠક પછી ચૂંટાયેલા ભાજપના ધારાસભ્યોનો આભાર માન્યો હતો. અમિત શાહે કહ્યું કે, "એક પ્રકારે તમારા લોકોના વિશ્વાસને કારણે બંગાળના ભાવિ મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી, સ્ટેજ પર હાજર તમામ સીનિયર રાજ્ય અને કેન્દ્રની ટીમના સાથીઓ અને આજે જેને જોઇને મન, આત્મા-શરીરમાં ખુશીની લહેર દોડે છે આટલું મોટુ ધારાસભ્ય દળ ભાજપનું આજે છે. તમામ ચૂંટાયેલા ભાજપના ધારાસભ્યોને મારા રામ રામ."
VIDEO | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) felicitates West Bengal BJP Legislature Party leader Suvendu Adhikari (@SuvenduWB).#WestBengalLegislativeAssemblyelection2026— Press Trust of India (@PTI_News) May 8, 2026
VIDEO | Kolkata: As Suvendu Adhikari is elected leader of the BJP legislature party in West Bengal and is set to take oath as Chief Minister, Union Home Minister Amit Shah (@AmitSha) says, "I would like to congratulate West Bengal Chief Minister-designate Suvendu Adhikari."… — Press Trust of India (@PTI_News) May 8, 2026
9મેએ બંગાળમાં નવી સરકારનો શપથગ્રહણ સમારંભ
9મેએ પશ્ચિમ બંગાળમાં નવી સરકારનો શપથગ્રહણ સમારંભ યોજાશે. શપથગ્રહણ સમારંભમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે ભાજપના અધ્યક્ષ નિતિન નવીન, NDA શાસિત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી અને ગઠબંધનના સીનિયર નેતા સામેલ થશે. 9મેએ પશ્ચિમ બંગાળમાં 11 વાગ્યે શપથગ્રહણ સમારંભ યોજાશે.
કોણ છે સુવેન્દુ અધિકારી?
સુવેન્દુ અધિકારી પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં પ્રભાવશાળી અને જાણીતું નામ છે. સુવેન્દુ અધિકારીના પિતા શિશિર અધિકારી પણ પીઢ રાજકારણી અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી રહી ચુક્યા છે.
સુવેન્દુ અધિકારીને 'નંદીગ્રામના જન નાયક' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે તેમણે ત્યાંના ખેડૂત આંદોલનમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. સુવેન્દુ અધિકારી 2009 અને 2014માં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)માંથી તમલુક બેઠક પરથી લોકસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા.
મમતા બેનરજી સરકારમાં તેમણે પરિવહન, જળ સંસાધન અને પર્યાવરણ જેવા મહત્ત્વના મંત્રાલયો સંભાળ્યા હતા. તેઓ TMCમાં મમતા બેનરજી પછી બીજા ક્રમના સૌથી શક્તિશાળી નેતા ગણાતા હતા.
સુવેન્દુ અધિકારી પક્ષ પલટો કરી 2020માં ભાજપમાં જોડાયા
ડિસેમ્બર 2020માં મમતા બેનરજી અને તેમના ભત્રીજા અભિષેક બેનરજી સાથેના મતભેદોને કારણે સુવેન્દુ અધિકારીએ TMCને છોડી દીધી હતી અને અમિત શાહની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા હતા.
2021ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમણે નંદીગ્રામ બેઠક પરથી ખુદ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીને હરાવીને દેશનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સુવેન્દુ અધિકારીએ ભવાનીપુર બેઠક પર પણ મમતા બેનરજીને 15 હજાર કરતા વધુ મતથી હરાવ્યા છે. સુવેન્દુ અધિકારી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર બે બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા અને બન્ને બેઠક પર જીત મેળવી છે.
