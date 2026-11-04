શ્રી ગંગાનગરમાં ટ્રેન ઉથલાવવાનું મોટું કાવતરું નિષ્ફળ! અનુપગઢ-સુરતગઢ રેલવે ટ્રેક પાસે શંકાસ્પદ બ્લાસ્ટ; ટ્રેન પસાર થયા બાદ થયો વિસ્ફોટ
બ્લાસ્ટથી રેલના પાટા નીચે બનેલા સીમેન્ટના બે પિલર તૂટી ગયા.
Published : November 4, 2026 at 8:22 AM IST
શ્રી ગંગાનગર: મંગળવારે રાત્રે જિલ્લાના અનુપગઢ-સુરતગઢ રેલ માર્ગ પર, 50 GB ગામ નજીક રેલવે ટ્રેક પાસે એક શંકાસ્પદ વિસ્ફોટ થયો હતો. આ વિસ્ફોટને કારણે રેલવે ટ્રેકને આધાર આપતા સિમેન્ટના બે થાંભલા તૂટી ગયા હતા, જેના પરિણામે તેમાં રહેલા સ્ટીલના સળિયા ખુલ્લા થઈ ગયા હતા. આ ઘટના રેલવે લાઇનને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ હતો. જોકે, પોલીસે હજુ સુધી આ વિસ્ફોટની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.
એસપીએ ઘટનાસ્થળનું કર્યું નિરીક્ષણ
શ્રીગંગાનગર પોલીસ અધીક્ષક હરિશંકરે ઘટના પર પહોંચીને ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે FSL ટીમને તપાસ માટે બોલાવવામા આવી છે. વિશેષજ્ઞોની ટીમ ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકઠા કરશે, જ્યાર બાદ ઘટનાના કારણોની જાણ થઈ શકશે. એસપીના અનુસાર હજુ એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે, પિલર કોઈ વિસ્ફોટના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયા છે કે તેના પાછળ કોઈ અન્ય કારણ છે. તપાસ પુરી થયા પહેલા કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું ઉચિત નથી.
સરહદી વિસ્તારમાં મળી આવેલા RDX સાથે કોઈ જોડાણ નથી
પોલીસ અધિક્ષક હરિશંકરે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના અને થોડા દિવસો પહેલા સરહદી વિસ્તારમાંથી આશરે 7.5 કિલો RDX મળી આવ્યું હતું, તે બંને વચ્ચે અત્યાર સુધી કોઈ સંબંધ જણાયો નથી. પોલીસ બંને ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ સંભવિત પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે. હાલના તબક્કે, પોલીસ તપાસ અને FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી)ના અહેવાલ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે રેલવે ટ્રેક પાસે બનેલી ઘટના વિસ્ફોટ હતો કે, પછી કોઈ અન્ય કારણસર થાંભલાને નુકસાન થયું હતું. આ ઘટનાના પગલે રેલવે માર્ગ પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવવામાં આવી છે.
પ્રારંભિક માહિતી મુજબ, અનુપગઢથી સુરતગઢ તરફ જતી એક ટ્રેન રાત્રે લગભગ 8.30 વાગ્યે આ સ્થળ પરથી પસાર થઈ હતી. તેના લગભગ એક કલાક બાદ વિસ્ફોટ થયાના અહેવાલો સામે આવ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે અનુપગઢ-ભટિંડા ટ્રેન આ હુમલાનું લક્ષ્ય હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અને સંબંધિત સુરક્ષા એજન્સીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. રેલવે ટ્રેક નજીક બનેલી આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને અને સુરક્ષાના સાવચેતીના પગલા રૂપે, સવારે 6.00 વાગ્યે અનુપગઢથી ભટિંડા જવા માટે નિર્ધારિત ટ્રેનને રદ કરવામાં આવી છે. રેલવે માર્ગની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને તપાસ પ્રક્રિયામાં સરળતા રહે તે હેતુથી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
સુરતગઢ-અનુપગઢ રેલ માર્ગ પર ચાર ટ્રેનો રદ
મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી અમિત સુદર્શનના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના બાદ સુરક્ષાને જોતા સાવચેતીના પગલા તરીકે રેલવેએ 4 ટ્રેનો રદ કરી છે. ટ્રેન નંબર 59711 અને 59715 સુરતગઢથી ઉપડશે નહીં, જ્યારે ટ્રેન નંબર 59712 અને 59716 અનુપગઢ તરફથી રદ રહેશે.
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