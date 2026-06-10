મમતા બેનરજીને ફરી મોટો ઝટકો: રાજ્યસભા સાંસદ સુષ્મિતા દેવનું રાજીનામું, પાર્ટીમાં બબાલ
તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ને વધુ એક મોટો ઝટકો આપતા રાજ્યસભા સાંસદ સુષ્મિતા દેવે પાર્ટી અને રાજ્યસભાના સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે
Published : June 10, 2026 at 1:17 PM IST
કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ને વધુ એક મોટો ઝટકો આપતા રાજ્યસભા સાંસદ સુષ્મિતા દેવે પાર્ટી અને રાજ્યસભાના સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર બાદ પાર્ટીમાં ચાલી રહેલા આંતરિક ઝઘડા અને રાજીનામાના સિલસિલા વચ્ચે આ પગલું ભર્યું છે.
સુષ્મિતા દેવ બુધવાર સવારે નવી દિલ્હીમાં આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માને પણ મળ્યા હતા. એવી અટકળો છે કે તેઓ ભાજપમાં સામેલ થઇ શકે છે. TMCમાં સામેલ થયા પહેલા સુષ્મિતા દેવ કોંગ્રેસમાં હતા, તેમના પિતા સ્વર્ગીય સંતોષ મોહન દેવ UPA-1 સરકારમાં કેન્દ્રીય મંત્રી હતા.
એક પત્રમાં સુષ્મિતા દેવે લખ્યું, "હું મારા રાજ્યસભાના સભ્ય પદ પરથી રાજીનામું આપી રહી છું, જેનો તાત્કાલિક સ્વીકાર થવો જોઇએ. હું માનનીય ઉપાધ્યક્ષ અને રાજ્યસભા સચિવાલયના તમામ અધિકારીઓનો આભાર માનું છું, જેમણે રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે મારા કાર્યકાળ દરમિયાન અતૂટ સમર્થન કર્યું.'
TMC MP Sushmita Dev resigns as a member of the Rajya Sabha pic.twitter.com/t801nkdWnx— ANI (@ANI) June 10, 2026
આ પહેલા 8 જૂનના રોજ, રાજ્યસભાના સાંસદ સુખેન્દુ શેખર રેએ રાજ્યસભાના સભ્યપદેથી અને TMCના પ્રાથમિક સભ્યપદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. સુખેન્દુ રેએ પોતાના રાજીનામામાં તાજેતરની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં TMCની હારની ટીકા કરી હતી અને તેમણે આ નિર્ણયને મમતા બેનરજીના પક્ષના 15 વર્ષના અરાજક શાસનનું પરિણામ ગણાવ્યું હતું.
રાજીનામાનો આ દોર TMCમાં વિભાજનની ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે આવ્યો છે, જેમાં લગભગ 20 લોકસભા સાંસદોએ બળવો કર્યો છે. બળવાખોર ટીએમસી સાંસદ કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારે ન્યૂઝ એજન્સી સાથે પુષ્ટિ કરી હતી કે 20 સાંસદોના જૂથે લોકસભા સ્પીકરને અલગ બેઠક વ્યવસ્થા માટે ઔપચારિક રીતે વિનંતી કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમે 20 સાંસદો છીએ જેમણે સ્પીકરને અલગ બેઠક વ્યવસ્થા માટે વિનંતી કરી છે, અને અમે પશ્ચિમ બંગાળના વિકાસ માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો સાથે મળીને કામ કરીશું."
કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપના પશ્ચિમ બંગાળના ચૂંટણી પ્રભારી ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી સાથે બળવાખોર સાંસદોની મુલાકાતોએ એવી અટકળોને વેગ આપ્યો છે કે આ જૂથ NDAમાં સામેલ થઇ શકે છે. બંધારણની દસમી અનુસૂચિ, જેને પક્ષપલટા વિરોધી કાયદા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે મુજબ, બળવાખોર સાંસદોએ ગેરલાયક ઠેરવવાથી બચવા માટે 2/3 બહુમતી સાથે મર્જ થવું આવશ્યક છે.
દરમિયાન, TMC સાંસદ અભિષેક બેનરજીએ દિલ્હીના 10, જનપથ ખાતે લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત કરી હતી. ગઈકાલે, TMCના અધ્યક્ષ મમતા બેનરજીએ પાર્ટીમાં આંતરિક ઝઘડા વચ્ચે કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી સાથે મુલાકાત કરી હતી.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં પાર્ટીમાંથી હાંકી કઢાયેલા ધારાસભ્ય ઋતાબ્રત બેનરજીએ પણ બળવાનું નેતૃત્ત્વ કર્યું હતું. ઋતાબ્રતને TMCમાંથી પાર્ટી વિરોધી ગતિવિધિઓને કારણે બહાર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમણે 58 ધારાસભ્યોના સમર્થનથી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં અલગ જૂથ બનાવ્યું છે અને બાદમાં સોભનદેવ ચટોપાધ્યાયનની જગ્યાએ વિપક્ષના નેતા ચૂંટાયા હતા.
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