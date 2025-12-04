ભાજપના સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજના પિતાનું નિધન, મિઝોરમના રહી ચુક્યા છે રાજ્યપાલ
સુષ્મા સ્વરાજના પતિ અને ભાજપના સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજના પિતાનું નિધન
Published : December 4, 2025 at 5:03 PM IST
નવી દિલ્હી: નવી દિલ્હીના ભાજપના સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજના પિતા સ્વરાજ કૌશલનું નિધન થયું છે. તે 73 વર્ષના હતા. તે મિઝોરમના રાજ્યપાલ પણ રહી ચુક્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના સીનિયર વકીલ અને સ્વર્ગિય નેતા સુષ્મા સ્વરાજના પતિ સ્વરાજ કૌશલના આકસ્મિક નિધનથી રાજકીય ગલીઓમાં શોકની લહેર ફેલાઇ ગઇ છે.
આ ઘટનાની જાણ ભાજપે X પર આપી છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાજપ સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજના પિતા સ્વરાજ કૌશલનું આજે નિધન થયું છે.
सांसद एवं प्रदेश मंत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी के पिताजी श्री स्वराज कौशल जी का आज 4 दिसम्बर, 2025 को निधन हो गया है।— BJP Delhi (@BJP4Delhi) December 4, 2025
उनका अंतिम संस्कार आज 4 दिसम्बर, 2025 को सायं 4.30 बजे लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जायेगा।
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સ્વરાજ કૌશલ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજના પતિ હતા. આજે દિલ્હી સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તે રાજ્યસભાના સાંસદ પણ હતા. તેમનો જન્મ 12 જુલાઇ,1952ના રોજ હિમાચલ પ્રદેશના સોલનમાં થયો હતો.1975માં તેમના લગ્ન સુષ્મા સ્વરાજ સાથે થયા હતા અને 1990માં મિઝોરમના રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે તેમની ઉંમર માત્ર 37 વર્ષની હતી. તે 1993 સુધી આ પદ પર રહ્યા. તે સૌથી નાની ઉંમરમાં રાજ્યપાલ બનનારા વ્યક્તિ હતા, તેના માટે તેમનું નામ લિમ્કા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં નોંધાયેલું છે. તે મિઝોરમના ત્રીજા રાજ્યપાલ હતા. તે 1998થી 2004 સુધી રાજ્યસભાના સાંસદ પણ રહ્યા છે. હરિયાણા વિકાસ પાર્ટી તરફથી તેમણે રાજ્યસભા મોકલવામાં આવ્યા હતા.
पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी।— Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) December 4, 2025
आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब माँ के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य… pic.twitter.com/imqpUb2DMS
આ પહેલા તે 1987થી 1990 સુધી મિઝોરમના એડવોકેટ જનરલ પણ રહ્યા હતા. 13 જુલાઇ 1975માં તેમના લગ્ન સુષ્મા સ્વરાજ સાથે થયા હતા. સુષ્મા સ્વરાજ અને સ્વરાજ કૌશલના લગ્ન લવ મેરેજ હતા. બન્નેની લવસ્ટોરી કોલેજના દિવસોમાં શરૂ થઇ હતી. બન્નેની મુલાકાત પંજાબ યૂનિવર્સિટી ચંદીગઢના લૉ ડિપાર્ટમેન્ટમાં થઇ હતી. બન્નેના લગ્ન માટે ઘણી મહેનત કરવી પડી હતી કારણ કે સુષ્મા સ્વરાજ હરિયાણામાં જન્મી હતી અને હરિયાણાના કોઇ યુવતી માટે પ્રેમલગ્નની વાત વિચારવી પણ મોટી વાત હતી. અંતે આ બન્ને લોકોનો પ્રયાસ સફળ રહ્યો. સ્વરાજ કૌશલ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ક્રિમિનિલના મોટા વકીલમાંથી એક હતા. સુષ્મા સ્વરાજ આગળ વધતા ગયા અને સ્વરાજ કૌશલે ખુદને પોતાના પરિવાર અને કામકાજ સુધી જ સીમિત કરી લીધા હતા.
