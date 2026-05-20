દુશ્મનના પરસેવા છૂટી જશે! ભારતે 'સૂર્યાસ્ત' રૉકેટ સિસ્ટમનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું, જાણો તેની ખાસિયતો
'સૂર્યાસ્ત્ર'ના સફળ પરીક્ષણ સાથે ભારતે તેની ડિફેન્સ સિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવી છે
Published : May 20, 2026 at 7:10 PM IST
બાલાસોર (ઓડિશા): ભારતના રક્ષા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા અને 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' ને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં વધુ એક પગલું ભરતા, પુણે સ્થિત સંરક્ષણ કંપની નિબે લિમિટેડે ઓડિશાના ચાંદીપુરમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેસ્ટ રેન્જ ખાતે 'સૂર્યસ્ત્ર' રોકેટ સિસ્ટમનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું છે.
આ પરીક્ષણની સૌથી નોંધપાત્ર વિશેષતા એ હતી કે રોકેટ ખૂબ જ ઓછી ભૂલ સાથે લક્ષ્યને હિટ કરે છે. આ સિસ્ટમને યુદ્ધ ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ એક મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.
નિબે ગ્રુપે એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, 18 અને 19 મે, 2026 ના રોજ ઓડિશાના ચાંદીપુરમાં ઇન્ટરિમ ટેસ્ટ રેન્જ (ITR) ખાતે કરવામાં આવેલા સતત પરીક્ષણોએ ઉચ્ચ ચોકસાઈ સાથે તમામ મિશન ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કર્યા. આ સફળ પરીક્ષણો 2026 માં ભારતીય સેના દ્વારા કંપની સાથે મૂકવામાં આવેલા ખરીદી ઓર્ડર હેઠળ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
આ કરારથી સૂર્યસ્ત્ર યુનિવર્સલ રોકેટ લોન્ચર, તેમજ 150 કિલોમીટર અને 300 કિલોમીટરની રેન્જવાળા વિશિષ્ટ રોકેટના વિકાસ અને પુરવઠાને વેગ મળ્યો.
ડિફેન્સ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે બે દિવસના પરીક્ષણ દરમિયાન સિસ્ટમે અસાધારણ ચોકસાઈ દર્શાવી હતી. પરીક્ષણ ફાયરિંગમાં ટૂંકા, મધ્યમ અને લાંબા અંતર પર સિસ્ટમના પ્રદર્શનનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષણો દરમિયાન સૂર્યાસ્ત્ર રોકેટ સિસ્ટમે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, ચોક્કસ ચોકસાઈ પ્રાપ્ત કરી. ચાંદીપુર પરીક્ષણો દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલા ડેટાએ સિસ્ટમની લાંબા અંતરની ચોકસાઈ પ્રહાર ક્ષમતાઓને માન્ય કરી. રોકેટે પરીક્ષણ દરમિયાન ઓછામાં ઓછી ભૂલ સાથે ચોક્કસ ચોકસાઈ પ્રાપ્ત કરી.
આ રોકેટે ડિફેન્સની ભાષામાં ચોકસાઈ માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સર્ક્યુલર એરર પ્રોબેબલ (CEP) ના સંદર્ભમાં બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. 150 કિમી રેન્જના રોકેટનો CEP માત્ર 1.5 મીટર હતો. 300 કિમી રેન્જના રોકેટનો CEP માત્ર 2 મીટર હતો.
300 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ પર એક મીટરથી ઓછા CEP સાથે, સનસેટ વિશ્વની સૌથી સચોટ લાંબા અંતરની રોકેટ આર્ટિલરી સિસ્ટમ્સમાંની એક છે. તે ભારતીય સેનાને ન્યૂનતમ નુકસાન સાથે મોટા લક્ષ્યોને નિષ્ક્રિય કરવાની મંજૂરી આપે છે.
પરંપરાગત ફિલ્ડ આર્ટિલરી અને ભારે બેલિસ્ટિક મિસાઇલો વચ્ચેના અંતરને દૂર કરીને, સનસેટ સેનાને અત્યંત લવચીક, ઝડપથી પ્રતિભાવ આપતી અને સસ્તી ચોકસાઇ શસ્ત્ર પ્રણાલી પૂરી પાડે છે, જે આજના યુદ્ધભૂમિ માટે તૈયાર છે.
સનસેટ રોકેટ ઇઝરાયેલી એલ્બિટ સિસ્ટમ્સ દ્વારા ઉત્પાદિત ચોક્કસ અને યુનિવર્સલ લોન્ચિંગ સિસ્ટમ (PULS) રોકેટ છે અને હવે નિબે ગ્રુપ સાથે ભાગીદારીમાં ભારતમાં તેનું ઉત્પાદન કરવાની યોજના છે.
આ પણ વાંચો: