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આત્મસમર્પણ કરેલી નક્સલી મહિલાઓએ રેમ્પ વોક કર્યું, બદલાયેલા બસ્તરની નવી તસવીર

ક્યારેક બંદૂક અને હિંસા વચ્ચે જીવતી મહિલાઓએ હવે આત્મવિશ્વાસ સાથે રેમ્પ પર પગ મુક્યો અને છત્તીસગઢના પારંપરિક કોસા સિલ્ક અને હેન્ડલૂમ વસ્ત્રોનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.

આત્મસમર્પણ કરેલી નક્સલી મહિલાઓએ રેમ્પ વોક કર્યું હતું
આત્મસમર્પણ કરેલી નક્સલી મહિલાઓએ રેમ્પ વોક કર્યું હતું (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 9:15 AM IST

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રાયપુર: ક્યારેક બંદૂક અને હિંસા વચ્ચે જીવતી મહિલાઓએ હવે આત્મવિશ્વાસ સાથે રેમ્પ પર પગ મુક્યો હતો અને છત્તીસગઢના પારંપરિક કોસા સિલ્ક અને હેન્ડલૂમ વસ્ત્રોનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ ફેશન શો માત્ર પારંપરિક વસ્ત્રોનું પ્રદર્શન નહતું પરંતુ બદલાતા બસ્તર અને મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાઇને નવું જીવન શરૂ કરી રહેલી મહિલાઓની પ્રેરણાદાયી કહાની પણ સામે લઇને આવ્યું હતું. સ્વદેશી ફેશન શોમાં આત્મસમર્પિત મહિલા નક્સલીઓએ આત્મવિશ્વાસ સાથે રેમ્પ વોક કર્યું હતું. તેમણે છત્તીસગઢના પરંપરાગત વણાટ અને કોસા સિલ્કમાંથી બનાવેલા તેમના અદભુત વસ્ત્રો સાથે બદલાતા છત્તીસગઢની ઝલક દર્શાવી હતી.

પ્રથમ વખત રાયપુર પહોંચી હતી મહિલાઓ

આ મહિલાઓના પ્રદર્શને મેસેજ આપ્યો હતો કે હિંસાનો માર્ગ છોડીને મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા ફર્યા પછી માનનીય અને આત્મનિર્ભર જીવન માટે નવી શરૂઆત શક્ય છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, રેમ્પ પર ચાલનારી લગભગ બધી મહિલાઓ પહેલીવાર રાયપુર પહોંચી હતી. આ અનુભવ તેમના માટે ખૂબ જ ખાસ અને યાદગાર હતો. પરંપરાગત પોશાકમાં રેમ્પ પર ચાલતી મહિલાઓના ચહેરા પર આત્મવિશ્વાસ અને ઉત્સાહ સ્પષ્ટ દેખાતો હતો. રેમ્પ પર કોસા સિલ્ક પહેરીને ઉતરેલી મહિલાઓએ છત્તીસગઢની સમૃદ્ધ હેન્ડલૂમ પરંપરાનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.

સંસ્કૃતિની ઝલક

મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે હાથવણાટ એ કલાનું એક સ્વરૂપ છે જે આપણા દેશની સભ્યતા, સંસ્કૃતિ અને વારસાને એકસાથે વણે છે. તેના ઉત્પાદનો દેશ અને રાજ્યના આપણા કારીગરોની કુશળતા દર્શાવે છે, અને આપણી સંસ્કૃતિને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. જાંજગીર ચંપા પ્રદેશમાં રેશમ જે રીતે વણાય છે અને બસ્તરનું સિલ્ક સમગ્ર દેશમાં ઓળખ ધરાવે છે. આપણા કારીગરો દ્વારા ઉત્પાદિત રેશમની સાડીઓ અને કાપડની ગુણવત્તા સમગ્ર દેશમાં અજોડ છે. નેશનલ ઇંસ્ટિટ્યુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી રાયપુરમાં કામ શરૂ થઇ રહ્યું છે, જ્યાં આપણા સમાજના સભ્યોને નવી ડિઝાઇન શીખવવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે છત્તીસગઢ બદલાઈ રહ્યું છે. નક્સલ યુગ પછી, છત્તીસગઢ એક નવો અધ્યાય લખી રહ્યું છે. પુનર્વસિત દીકરીઓ હવે સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે કામ કરી રહી છે. આ પરિવર્તનના ઘણા અહેવાલો બહાર આવી રહ્યા છે. આ મહિલાઓએ જે રીતે તેમની છત્તીસગઢી કલા અને સંસ્કૃતિને લોકો સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે તે તેમના આત્મવિશ્વાસને દર્શાવે છે.

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