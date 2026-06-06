કોંગ્રેસના મહાસચિવ રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાનો દાવો - રામલિંગા રેડ્ડીએ રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું
સુરજેવાલાએ જણાવ્યુ કે, રામલિંગા રેડ્ડી 1973થી કોંગ્રેસ માટે કામ કરી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક વર્તમાન કોંગ્રેસના નેતાઓનો જન્મ પણ થયો ન હતો
Published : June 6, 2026 at 9:52 PM IST
બેંગલુરુ: કોંગ્રેસના મહાસચિવ રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાએ દાવો કર્યો કે રામલિંગા રેડ્ડીએ મંત્રીપદ પરથી રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું છે. તેમણે કહ્યું કે રેડ્ડીનો અનુભવ અને કુશળતા કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે ખૂબ કિંમતી છે.
સુરજેવાલાએ રામલિંગા રેડ્ડીને કોંગ્રેસ પાર્ટીની સંપત્તિ ગણાવ્યા. તેમણે મીડિયાને સંબોધન કરતી વખતે આ માહિતી શેર કરી. ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પર નિશાન સાધતા તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, પાર્ટી આ વિવાદમાંથી રાજકીય લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, રેડ્ડી NSUIમાં તેમના દિવસોથી કર્ણાટક પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ (KPCC) ના પ્રમુખ બી.કે. હરિપ્રસાદ સાથે કામ કરી રહ્યા છે.
સુરજેવાલાએ જણાવ્યુ કે, રામલિંગા રેડ્ડી 1973થી કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે કામ કરી રહ્યા છે, એક એવા સમયથી જ્યારે કેટલાક વર્તમાન કોંગ્રેસના નેતાઓનો જન્મ પણ થયો ન હતો. તેમણે ઉમેર્યું કે રેડ્ડીએ 1989 થી આઠ વખત કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપી છે અને અનેક વખત મંત્રી પદ સંભાળ્યું છે.
તેમણે સ્પષ્ટતા કરી, "રામાલિંગા રેડ્ડી, ડી.કે. શિવકુમાર અને કેપીસીસી પ્રમુખ બી.કે. હરિપ્રસાદ જેવા નેતાઓ સાથે, રાજ્યભરના લાખો પાર્ટી કાર્યકરો સાથે અતૂટ બંધન ધરાવે છે. તેઓ કોંગ્રેસ પાર્ટીના વફાદાર સૈનિક અને મંત્રી તરીકે સેવા આપતા રહેશે."
સુરજેવાલાએ આ ઘટનાને ગેરસમજ ગણાવી અને કહ્યું કે વરિષ્ઠ નેતા કોંગ્રેસ સરકારમાં મંત્રી તરીકે પોતાની ફરજો ચાલુ રાખશે. રાજીનામાની જાહેરાત અંગે પત્રકારોને સંબોધતા સુરજેવાલાએ કહ્યું, "કેટલીક ગેરસમજ થઈ હતી, અને તેઓ પાર્ટીના વફાદાર સૈનિક અને મંત્રી તરીકે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે."
બેંગલુરુ વિકાસ વિભાગને બદલે મુખ્ય અને મધ્યમ સિંચાઈ વિભાગ સોંપાયા બાદ રેડ્ડીએ શુક્રવારે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી હતી. કોંગ્રેસ નેતાએ રેડ્ડીને પાર્ટીના સૌથી અનુભવી નેતાઓમાંના એક ગણાવ્યા અને ઉલ્લેખ કર્યો કે પાર્ટીના સમગ્ર ટોચના નેતૃત્વએ આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યો હતો.
રામલિંગા રેડ્ડીને કોંગ્રેસના મુખ્ય નેતા ગણાવતા, સુરજેવાલાએ જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમાર, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, કર્ણાટક પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ (કેપીસીસી) ના પ્રમુખ બી.કે. હરિપ્રસાદ અને તેમણે પોતે રેડ્ડી સાથે તેમના રાજીનામાના અહેવાલો સામે આવ્યા પછી વાત કરી હતી. સુરજેવાલાએ કહ્યું, "મારું માનવું છે કે તેમણે (રેડ્ડી) તમને પહેલાથી જ જણાવી દીધું છે કે તેમણે પોતાનું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું છે."
ભાજપ પર નિશાન સાધતા, સુરજેવાલાએ ટિપ્પણી કરી કે વિપક્ષે શાસક પક્ષની અંદરના વિકાસની અકાળે ઉજવણી શરૂ કરી દીધી હતી. તેમણે કહ્યું, "ભાજપ ખરેખર આઘાતમાં છે કારણ કે તેમને લાગ્યું કે તેમને સત્તાના સરળ હસ્તાંતરણ અંગે કોઈ મુદ્દો મળી ગયો છે અને તેઓ કેટલાક રાજકીય લાભ મેળવવાની આશા રાખી રહ્યા છે."
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ બી.વાય. વિજયેન્દ્ર અને વિપક્ષના નેતા આર. અશોકનો ઉલ્લેખ કરતા, સુરજેવાલાએ જણાવ્યું હતું કે કર્ણાટકમાં મતદારો વિપક્ષને નકારતા રહેશે.
તેમણે કહ્યું, "હું વિજયેન્દ્ર અને અશોક બંનેને કહેવા માંગુ છું કે તમારે જનતાના દરબારમાં વારંવાર કારમી હારનો સામનો કરવો પડશે; જનતાનો વિશ્વાસ જીતવા માટે, તમારે પ્રામાણિકતા, પ્રતિબદ્ધતા અને જાહેર સેવા પ્રત્યે સમર્પણની જરૂર છે - જે ગુણો કોંગ્રેસ સરકારે તેની પાંચ ગેરંટી દ્વારા દર્શાવ્યા છે."
કોંગ્રેસ નેતાએ એમ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે બધા મંત્રીઓએ પોતપોતાના વિભાગોનો હવાલો સંભાળી લીધો છે અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે મુખ્યમંત્રી શિવકુમારના નેતૃત્વમાં નવી સરકાર રાજ્યમાં વિકાસના નવા તબક્કાની શરૂઆત કરશે.
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