હરિદ્વાર: સુરેન્દ્ર કોળીએ કરી આત્મહત્યા, નોઇડા નિઠારી કાંડમાં કોર્ટે નિર્દોષ છોડ્યો હતો
નોઇડાના નિઠારી કાંડમાં નિર્દોષ સાબિત થયા બાદ સુરેન્દ્ર કોળી હરિદ્વારમાં રહેતો હતો જ્યાં તેનો શબ મળ્યો છે.
Published : September 18, 2026 at 2:20 PM IST
હરિદ્વાર: ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નોઇડાના નિઠારી કાંડના સુરેન્દ્ર કોળીએ હરિદ્વારમાં આત્મહત્યા કરી છે. સુરેન્દ્ર કોલીને કોર્ટમાં નિઠારી કાંડમાં નિર્દોષ ગણાવતા વર્ષ 2025માં છોડવામાં આવ્યો હતો. સુરેન્દ્ર કોળીનો શબ હરિદ્વાર નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ભૂપતવાલા વિસ્તારમાં મળ્યો છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને શબને કબજામાં લઇને તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ અનુસાર, પ્રથમ દ્રષ્ટીએ આ ઘટના આત્મહત્યા લાગી રહી છે. જોકે, મોતના કારણોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
CBIએ કરી હતી નિઠારી કાંડની તપાસ
નિઠારીના D-5 મકાનમાં સુરેન્દ્ર કોળી નોકર તરીકે કામ કરતો હતો. આ મકાન પાછળ ડિસેમ્બર 2006માં એક નાળા અને ખુલ્લા વિસ્તારમાં બાળકોના કંકાળ અને બીજા હાડકા મળવા લાગ્યા હતા. તે બાદ પોલીસે કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી અને 29 ડિસેમ્બર 2006ના રોજ સુરેન્દ્ર કોળી અને મકાન માલિક મોનિંદર સિંહ પંઢેરની અટકાયત કરી હતી. બાદમાં ઘટનાની તપાસ CBIને સોપવામાં આવી હતી.
VIDEO | Haridwar, Uttarakhand: Surendra Koli, an accused in the Nithari case, was found dead in the Bhupatwala area. Police said he allegedly died by suicide.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
Koli had reportedly been living in Bhupatwala and running a tea stall for the past few days.
Police reached the spot,… pic.twitter.com/9AYUkXh6Eb
આ મકાન બિઝનેસમેન મોનિંદર સિંહ પંઢેરની હતી. એવો આરોપ લાગ્યો હતો કે સુરેન્દ્ર બાળકોને ટોફી-ચોકલેટની લાલચ આપી ઘરમાં બોલાવતો હતો અને જ્યાં તેમની સાથે દુષ્કર્મ બાદ હત્યા કરવામાં આવતી હતી.
શું હતી ઘટના?
ઉત્તર પ્રદેશના નોઇડામાં નિઠારી સાથે આ હત્યાકાંડ જોડાયેલો છે. ડિસેમ્બર 2006માં તેનો ખુલાસો થયો હતો. મોનિંદર સિંહ પંઢેરના ઘરની પાછળ નાળામાં બાળકો અને મહિલાઓના કંકાળ મળ્યા હતા. મુખ્ય આરોપી પંઢેરનો નોકર સુરેન્દ્ર કોળી હતો, જેને કથિત રીતે 19 પીડિતોનું અપહરણ, રેપ અને હત્યા કરી તેમના શબને ટુકડામાં કાપ્યા હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર દેશને ચોંકાવી દીધો હતો.
આ પણ વાંચો: