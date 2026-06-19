સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી વિજય રાહત! વિશ્વાસ મતમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપવાળી અરજી ફગાવી દીધી
સુપ્રીમ કોર્ટે 13 મેના રોજ તમિલનાડુ વિધાનસભામાં થયેલા વિશ્વાસ મતની તપાસની માંગ કરતી અરજીને ફગાવી
Published : June 19, 2026 at 4:16 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે તમિલનાડુ વિધાનસભામાં 13 મેના રોજ થયેલા વિશ્વાસ મતમાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને ભ્રષ્ટાચારની સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
અરજી પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કરતા, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચે ટિપ્પણી કરી કે તે "અસ્પષ્ટ, પાયાવિહોણા અને અપ્રમાણિત આરોપો" પર આધારિત છે જેમાં દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે કોઈ વિશ્વસનીય સામગ્રી નથી.
બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે, તે અરજી પર સુનાવણી કરવા માટે તૈયાર નથી. 13 મેના રોજ, સી. જોસેફ વિજયની આગેવાની હેઠળની તમિલનાડુ સરકારે, 25 બળવાખોર ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK) ધારાસભ્યોના સમર્થન સાથે, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) ના વોકઆઉટ વચ્ચે વિશ્વાસ મત જીતીને એક મોટા અવરોધને પાર કરી લીધો હતો.
234 સભ્યોની તમિલનાડુ વિધાનસભામાં ટીવીકે પોતાના દમ પર બહુમતી મેળવી શક્યું નહીં, પરંતુ વિજયે કોંગ્રેસ, વિદુથલાઈ ચિરુથૈગલ કાચી (વીસીકે), કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માર્ક્સવાદી), કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માર્ક્સવાદી) અને ઈન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (આઈયુએમએલ)નો ટેકો મેળવીને પોતાના ધારાસભ્યોની સંખ્યા 120 કરી લીધી અને સરકાર બનાવી.
વિપક્ષે ધારાસભ્યોના હોર્સ ટ્રેડિંગના આરોપો લગાવ્યા હતા, જેને વિજયે ફગાવી દીધા. અરજદાર કે.કે. રમેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ મુદ્દો લોકશાહી માટે ગંભીર ખતરો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દેશભરમાં શાસક પક્ષો હોર્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાયેલા છે.
તમિલનાડુ વિશ્વાસ મત અંગે, વકીલે જણાવ્યું હતું કે ધારાસભ્યે જાહેરમાં મીડિયાને સમર્થન પત્રો સબમિટ કર્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે રાજકીય પક્ષો લાંચ અને ધમકીઓ દ્વારા સાંસદો અને ધારાસભ્યોને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે.
જોકે, બેન્ચ વકીલની દલીલ સાથે સહમત ન હતી. અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરતા, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે રિટ પિટિશન કોઈ નક્કર પુરાવા પર આધારિત નથી. બેન્ચે તારણ કાઢ્યું હતું કે આ મામલામાં દખલગીરીનો કોઈ આધાર નથી.
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