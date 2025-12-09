SIR દરમિયાન BLOને મળતી ધમકીઓથી સુપ્રીમ કોર્ટ ચિંતિંત, કહ્યું- 'ચૂંટણી પંચે કાર્યવાહી કરવી જોઇએ નહીં તો અરાજકતા ફેલાશે'
ગુજરાત સહિત દેશના 12 રાજ્યમાં SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન BLOને ધમકીઓ મળતા સુપ્રીમ કોર્ટ ચિંતિંત.
Published : December 9, 2025 at 4:54 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે BLOને જમીન પર ગણતરી કરતી વખતે તણાવ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "જો તેમને સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં નહીં આવે અને તેમના જીવન સુરક્ષિત નહીં હોય તો તે એક ગંભીર મુદ્દો બની જશે. ભારતના ચૂંટણી પંચે પગલાં લેવા જોઈએ, નહીંતર, તેનાથી અરાજકતા ફેલાશે."
ભારતના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે પશ્ચિમ બંગાળમાં SIR 2.0માં રોકાયેલા BLO અને અન્ય અધિકારીઓને મળી રહેલી ધમકીઓની નિંદા કરી છે. બેન્ચમાં સામેલ જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચીએ ભાર મૂક્યો હતો કે કોર્ટ SIR કવાયત અંગે વિવિધ રાજ્યો તરફથી ECIને કેવા પ્રકારના સહયોગ અને અસહોગ મળી રહ્યો છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે ECI વકીલને કહ્યું, "BLOના કામમાં અવરોધો, સહકારના અભાવના કિસ્સાઓ અમારા ધ્યાન પર લાવો અમે યોગ્ય આદેશો પસાર કરીશું."
બેન્ચે આ વાત એક અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે કહી હતી જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટને ECIને આદેશ આપવાની અપીલ કરી હતી કે તે પશ્ચિમ બંગાળના તમામ રાજ્ય પોલીસ અધિકારીને રાજ્યમાં ઇલેક્ટોરલ રોલના ફાઇનલ પબ્લિકેશન થવા સુધી ડેપ્યુટેશન પર રાખવા અને જરૂરી સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ તૈનાત કરવા આદેશ જાહેર કરવામાં આવે.
આ અરજીમાં 2023 અને 2024માં પશ્ચિમ બંગાળમાં થયેલી હિંસાની ઘટનાઓ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તે 2025માં પણ ચાલુ રહેશે, ખાસ કરીને SIR લાગુ થયા પછી, અને ECIને બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO)ની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પગલાં લેવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
દરેક BLOને સુરક્ષા મળવી જોઇએ
સુનાવણી દરમિયાન, ECI તરફથી સીનિયર વકીલ રાકેશ દ્વિવેદીએ દલીલ કરી હતી કે કાયદો અને વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારના હાથમાં છે. બેન્ચે સમજાવ્યું કે BLO ECI માટે કાયદેસર કાર્યો કરે છે, અને ચૂંટણી પંચના કર્મચારીઓ છે.
બેન્ચે રાકેશ દ્વિવેદીને કહ્યું, "દરેક BLOને ECI અથવા રાજ્ય સરકાર તરફથી રક્ષણ મળવું જોઈએ. લોકો કાયદો પોતાના હાથમાં કેવી રીતે લઈ શકે? જો કોઈ ખતરો હોય, જો હિંસા હોય, તો તમે લોકોને કાયદો પોતાના હાથમાં લેવાની મંજૂરી આપી શકતા નથી."
ચૂંટણી પંચે બેન્ચને જણાવ્યું કે તેણે પશ્ચિમ બંગાળ સરકારને એક પત્ર લખ્યો છે અને ચૂંટણી અધિકારીઓના કાર્યાલયોને પણ ઘેરી લેવામાં આવ્યા છે.
BLO પર દબાણ હોય છે કારણ કે તે ડેસ્કનું કામ નથી
બેન્ચે એક વકીલની અગાઉની દલીલોનો ઉલ્લેખ કરતા ECIના વકીલને કહ્યું હતું કે ECI એટલી મોટી ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બની રહી છે કે BLO થાકી રહ્યા છે.
ચૂંટણી પંચે એ દાવાને ફગાવી દીધો કે પશ્ચિમ બંગાળમાં BLO અત્યંત તણાવમાં હતા અથવા એવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા જે તેમને આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર કરી શકે.
દ્વિવેદીએ કહ્યું કે દરેક તરફથી ઘણી રાજકીય ચર્ચા ચાલી રહી છે. એક મતદાન મથક પર મહત્તમ 1200 મતદારો છે, એક મતદાન મથક પર એક અલગ BLO, એક સ્વયંસેવક અને BLAએ એવરેજ 36 મતદારોની ગણતરી કરવી પડે છે.
જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યું, "આ ડેસ્કનું કામ નથી. BLOને ઘરે ઘરે જઈને વેરિફાઇ કરવું પડે છે અને પછી તેમને ગણતરી ફોર્મ આપવામાં આવે છે અને તે અપલોડ કરે છે. આ ઘટના ઘરે ઘરે જઇ વેરિફાઇ કરવાનું કામ છે. આ દબાણ પર કોર્ટે ધ્યાન આપ્યું અને રાજ્યને (BLOની સંખ્યા વધારવા)ના આદેશ આપ્યા..."
સુપ્રીમ કોર્ટ ઇચ્છે છે SIR કોઇપણ અવરોધ વગર હાથ ધરવામાં આવે
જસ્ટિસ બાગચીએ BLO દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા તણાવ અને અસુવિધા તરફ ધ્યાન દોર્યું છે, જેનો આરોપ એક વકીલ દ્વારા અગાઉની સુનાવણીમાં કરવામાં આવ્યો હતો. જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યું, "અમે ખાતરી કરવા માંગીએ છીએ કે SIR કોઈપણ અવરોધ વિના જમીની સ્તરે હાથ ધરવામાં આવે." દ્વિવેદીએ કહ્યું કે આ તણાવ રાજકીય પક્ષો દ્વારા તેમના કામમાં દખલગીરીને કારણે છે. કેરળમાં જે એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે કોંગ્રેસે નિવેદન આપ્યું હતું કે CPM દબાણ લાવી રહી છે અને તે તેના માટે જવાબદાર છે.
બેન્ચે કહ્યું કે જો ECIને વધુ મેનપાવરની જરૂર છે તો રાજ્ય તેને આપવા માટે મજબૂર છે પરંતુ આ મુદ્દો જમીની સ્તરે BLO માટેના ખતરા સાથે જોડાયેલો છે.
CJIએ ECIને પૂછ્યું, અમને કહો કે ફરજ બજાવવામાં શું અવરોધ આવી રહ્યો છે?
બેન્ચે કહ્યું કે ચૂંટણી પંચ રાજ્ય તંત્રને પોલીસ દળ પૂરું પાડવા માટે લખી શકે છે. દ્વિવેદીએ કહ્યું કે તેમના ક્લાયન્ટે રાજ્યને પહેલેથી જ પત્ર લખી દીધો છે. બેન્ચે કહ્યું, "જો કોઈ ફરિયાદ હોય તો...અમારી સમક્ષ આવો, અમે યોગ્ય સૂચનાઓ આપીશું." બેન્ચે નોંધ્યું કે અરજદારે પશ્ચિમ બંગાળમાં ફક્ત એક જ FIRનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને પૂછ્યું, "શું એવું કહી શકાય કે આ પરિસ્થિતિ ફક્ત પશ્ચિમ બંગાળ માટે અનોખી અને વિશિષ્ટ છે? અન્ય કોઈ રાજ્યમાં કોઈ અવરોધો નથી? અને શું બધા રાજ્યોની પોલીસને ECIના નિયંત્રણ હેઠળ મૂકવી જોઈએ?"
SIRમાં રાજ્યોના સહયોગ અને અસહયોગ અંગે સ્પષ્ટ તસવીર સામે આવે તેવું SC ઇચ્છે છે: બેન્ચે કહ્યું કે કોઈપણ રાજ્ય સરકાર તરફથી સહયોગનો અભાવ હોય તો, ચૂંટણી પંચ કોર્ટને જાણ કરી શકે છે અને તે યોગ્ય નિર્દેશો આપશે.
બેન્ચે કહ્યું કે તે ECIને નોટિસ જારી કરી રહી છે અને તે ફક્ત પશ્ચિમ બંગાળ વિશે નથી અને તે વિવિધ રાજ્યોમાંથી કેવા પ્રકારના સહકાર અને અસહકાર મળી રહ્યા છે તેનું સ્પષ્ટ ચિત્ર ઇચ્છે છે.
CJIએ કહ્યું, "જો તમારા BLOને સુરક્ષા નહીં મળે અને તેમના જીવન સુરક્ષિત ન રહે તો તે એક ગંભીર મુદ્દો બની જશે... અને તેના કારણે તેઓ ખૂબ જ તણાવમાં છે... આ ખૂબ જ ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે."
ECIએ કહ્યું કે બંધારણ હેઠળ તેને કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય દળો પાસેથી મદદ મેળવવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. બેન્ચે કહ્યું, "સત્તા હોવી એ તેનો ઉપયોગ કરવા કરતાં અલગ છે. તમે હજુ સુધી તેનો ઉપયોગ કર્યો નથી, અને લોકો પીડાઈ રહ્યા છે..."
દ્વિવેદીએ જવાબ આપ્યો કે આ એક સંવેદનશીલ મામલો છે અને ચૂંટણી પંચ ઉતાવળમાં નિર્ણય લઈ શકે નહીં, તેમણે કોર્ટને ખાતરી આપી કે તેમના ક્લાયન્ટ BLOને સુરક્ષિત રાખવા માટે કડક પગલાં લેશે, કારણ કે તેમની પાસે નોંધપાત્ર શક્તિ છે, અને આગ્રહ કર્યો કે ECI કાર્યવાહી કરશે. CJIએ કહ્યું, "આ થવું જ જોઈએ, નહીં તો અરાજકતા ફેલાશેે..." બેન્ચે કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળ વતી વકીલે નોટિસ સ્વીકારી છે.
આ અરજી સનાતની સંસદ અને અન્યો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજદારોનું પ્રતિનિધિત્વ વરિષ્ઠ વકીલ વી. ગિરીએ કર્યું હતું. અરજીમાં SIR ફરજ પરના અધિકારીઓ સામે હિંસા અને ધમકીઓના આરોપો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો અને કોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે તેઓ ECIને તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિર્દેશ આપે.
