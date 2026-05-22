સુપ્રીમ કોર્ટ ધોરણ 9 માટે CBSE ની ત્રણ ભાષાની નીતિને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરશે
આ અદાલત ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બે ભારતીય ભાષાઓ ફરજિયાત બનાવવાના CBSE ની નવી નીતિને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરશે.
Published : May 22, 2026 at 1:47 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે 1 જુલાઈથી શરૂ થતી CBSE નીતિને પડકારતી અરજી પર આગામી સપ્તાહે સુનાવણી કરવા સંમતિ આપી છે, જે ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓછામાં ઓછી બે ભારતીય ભાષાઓ સહિત ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ ફરજિયાત બનાવે છે.
વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આ મામલો ઉઠાવ્યો હતો.
રોહતગીએ જણાવ્યું હતું કે આ એક તાત્કાલિક જાહેર હિતની અરજી છે અને અરજદારો વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને માતાપિતા છે. "તેઓ ધોરણ 9 માં વધુ બે ભાષાઓ ફરજિયાત બનાવતી CBSE ની નવી નીતિને પડકારી રહ્યા છે," રોહતગીએ કહ્યું.
રોહતગીએ ભાર મૂક્યો હતો કે નવી નીતિ અરાજકતા પેદા કરશે અને બેન્ચ પાસેથી વહેલી સુનાવણીની વિનંતી કરી હતી. તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટને સોમવારે આ મામલાની સુનાવણી કરવાની વિનંતી કરી.
જોકે, CJIએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલો આવતા સપ્તાહે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે કારણ કે કોર્ટ અઠવાડિયા દરમિયાન વ્યસ્ત રહેશે. તાજેતરના CBSE પરિપત્ર મુજબ, 1 જુલાઈથી શરૂ થતાં, ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓને ઓછામાં ઓછી બે ભારતીય ભાષાઓ સહિત ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી રહેશે.
ભાષાઓ અંગે CBSEનું તાજેતરનું પગલું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 (NEP 2020) સાથે સુસંગત મોટા પરિવર્તનનો એક ભાગ છે, જે બહુભાષીવાદ અને "ત્રણ-ભાષા ફોર્મ્યુલા" પર ભાર મૂકે છે. આ નીતિ વિદ્યાર્થીઓને ઓછામાં ઓછી બે ભારતીય ભાષાઓ સહિત બહુવિધ ભાષાઓ શીખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે, અને આ સુગમતા રાજ્યો અને શાળાઓ પર છોડી દેવામાં આવી છે.