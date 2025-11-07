રખડતા શ્વાન અંગે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો, કહ્યું, "રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પરથી રખડતા પ્રાણી-પશુઓને દૂર કરો."
સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતા શ્વાનના મુદ્દા પરના પોતાના ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે,રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પરથી રખડતા ઢોર દૂર કરવા જોઈએ.
Published : November 7, 2025 at 1:56 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ સત્તામંડળ અને મ્યુનિસિપલ સંસ્થાઓને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો, રાજ્ય ધોરીમાર્ગો અને અન્ય રસ્તાઓ પરથી રખડતા પશુઓને દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને રખડતા પશુ-પ્રાણીઓને રસ્તાઓ પરથી પકડીને તેમને આશ્રયસ્થાનોમાં મૂકવા માટે હાઇવે ટીમો બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જે રખડતા પશુઓને પકડીને તેમને આશ્રયગૃહોમા મોકલી તેમની સાર સંભાળ કરે.
7 નવેમ્બર, 2025 ના રોજના એક ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે સમગ્ર ભારતમાં જાહેર રસ્તાઓ પર રખડતા પશુઓ અને શ્વાનોની સમસ્યાને ઉકેલવા માટે અનેક નિર્દેશો જારી કર્યા હતા. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર રખડતા પશુ-પ્રાણીઓને દૂર કરવા માટે તમામ રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, મ્યુનિસિપલ સંસ્થાઓ અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ સત્તામંડળ (NHAI)ને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો, રાજ્ય ધોરીમાર્ગો અને અન્ય રસ્તાઓ પરથી રખડતા પશુઓ અને શ્વાનોને દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
Supreme Court directs all States and Union Territories, National Highway Authority, and civic bodies to remove stray cattle from National Highways, state highways and roads.— ANI (@ANI) November 7, 2025
Supreme Court directs States and Union Territories to form highway patrol team to catch stray cattle from… pic.twitter.com/BCnyifqxZy
સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતા પ્રાણીઓના નિવારણ માટે હાઇવે પેટ્રોલિંગ ટીમોની રચના કરવાનું પણ કહ્યું છે. રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ ખાસ કરીને રસ્તાઓ પરથી રખડતા પશુઓને પકડવા માટે વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવી જોઈએ. તેમને આશ્રયસ્થાનોમાં લઈ જવા માટે હાઇવે પેટ્રોલિંગ ટીમો બનાવવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે. આ પ્રાણીઓની ત્યાં દરકાર કરવામાં આવે.
જાહેર સ્થળોએથી રખડતા શ્વાનોને દૂર કરવા માટે પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, હોસ્પિટલો, બસ સ્ટેન્ડ, રેલ્વે સ્ટેશન અને અન્ય જાહેર સ્થળોના પરિસરમાંથી રખડતા કૂતરાઓને દૂર કરવા અને આશ્રયસ્થાનોમાં ખસેડવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.સુપ્રીમ કોર્ટે એવો પણ આદેશ આપ્યો હતો કે રખડતા પ્રાણીઓને પકડ્યા પછી તેજ સ્થળે પાછા છોડવા જોઈએ નહીં.
આ નિર્ણય એક વ્યાપક ચાલી રહેલા કેસનો એક ભાગ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતા પ્રાણીઓના સંચાલન અંગે નિર્દેશો જારી કર્યા છે, જેમાં ઓગસ્ટ 2025 ના અગાઉના આદેશનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ આદેશમાં પશુ જન્મ નિયંત્રણ (ABC) કાર્યક્રમો, રસીકરણ અને નિયુક્ત ખોરાક વિસ્તારો અંગે વિવિધ નિયમો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન જાહેર સલામતી અને પ્રાણીઓ સાથે માનવીય વર્તન પર ભાર મૂક્યો છે.