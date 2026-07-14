ભોજશાળા પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, પરિસરની અંદર નમાજ પઢવાની માંગણી ફગાવી
સુપ્રીમ કોર્ટ ભોજશાળા પર હાઇકોર્ટના નિર્ણય પર સુનાવણી કરી રહી છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી છે.
Published : July 14, 2026 at 4:18 PM IST
નવી દિલ્હી/ધાર: ધારમાં ભોજશાળાને મંદિર જાહેર કરવાના મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકારતી મુસ્લિમ પક્ષ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ત્રણ અરજીઓની મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક સાથે સુનાવણી થઈ. સુપ્રીમ કોર્ટે મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના નિર્ણય સામે મુસ્લિમ પક્ષોની અપીલો સાંભળવા સંમતિ આપી. કોર્ટે શુક્રવારે પરિસરમાં નમાજ અદા કરવાની મુસ્લિમ પક્ષોની વિનંતી મંજૂર કરી ન હતી. આ કેસની સુનાવણી મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
મુસ્લિમ પક્ષ તરફથી ત્રણ અરજીઓ
સુપ્રીમ કોર્ટે, હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકારતી મુસ્લિમ પક્ષ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ત્રણ અરજીઓની સુનાવણી કરતી વખતે, કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) પાસેથી જવાબો માંગ્યા. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "અરજદારો અને મુસ્લિમ સમુદાયના અન્ય સભ્યોને શુક્રવારે બપોરે 1 થી 3 વાગ્યાની વચ્ચે નમાજ અદા કરવા માટે પરિસરની બાજુમાં એક અલગ ખુલ્લી જગ્યા પૂરી પાડી શકાય છે." કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, "આ વ્યવસ્થા અંતિમ પરિણામને આધીન રહેશે અને તે કામચલાઉ રહેશે. તે બંને પક્ષોના દાવાઓને અસર કરશે નહીં."
ભોજશાળામાં કોઈ ફેરફાર ન કરો
સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો હતો કે ASI કોઈ માળખાકીય ફેરફાર ન કરે. મુસ્લિમ પક્ષના વકીલે દલીલ કરી હતી કે 2003 થી ચાલી આવતી જૂની વ્યવસ્થા, જેના હેઠળ હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો નિયત દિવસોમાં સ્થળ પર પૂજા કરી શકતા હતા, તેને ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. તેમના અસીલોને સંપૂર્ણપણે બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે કહ્યું, "આ એક ખૂબ જ સંવેદનશીલ મામલો છે. કોર્ટમાં કહેવામાં આવેલી કોઈપણ વાત બિનજરૂરી રીતે વિવાદ પેદા કરી શકે છે અથવા ખોટો સંદેશ મોકલી શકે છે. આપણે જે કંઈપણ વાપરીએ છીએ તેના વિશે આપણે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ."
હાલની વ્યવસ્થા હાલ માટે અમલમાં રહેશે
કોર્ટે નોંધ્યું, "આ પહેલી વાર હતું જ્યારે વચગાળાની વ્યવસ્થાનો મુદ્દો તેની સમક્ષ આવ્યો હતો." કોર્ટે મૌખિક રીતે કહ્યું, "અમારો મત છે કે આ મામલો 10 થી 15 દિવસમાં યોગ્ય બેન્ચ સમક્ષ સૂચિબદ્ધ કરી શકાય છે, જ્યારે વર્તમાન વ્યવસ્થા અમલમાં છે. તેણે એવો કોઈ આદેશ પસાર ન કરવો જોઈએ જે તણાવ પેદા કરી શકે." મુસ્લિમ પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ હુઝેફા અહમદીએ દલીલ કરી હતી કે, "મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે શું હકીકતો અંગેના વિવાદોનો ઉકેલ રિટ અરજી દ્વારા લાવી શકાય છે. લગભગ 800 વર્ષથી અસ્તિત્વમાં રહેલી યથાસ્થિતિને ખલેલ પહોંચાડવામાં આવી છે."
યથાસ્થિતિને પુનઃસ્થાપિત કરવાથી વ્યવસ્થામાં ખલેલ પડશે
મધ્યપ્રદેશ અને કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું, "હાઇકોર્ટના નિર્ણય પછીના બે મહિનામાં ઘણા વિકાસ થયા છે." તેમણે યથાસ્થિતિને પુનઃસ્થાપિત કરવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. "જો તમે બે મહિના પછી પાછા આવો છો અને જૂની યથાસ્થિતિને પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ કરો છો, તો તે વહીવટી સમસ્યાઓ ઊભી કરશે." મુસ્લિમ અરજદારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ મીનાક્ષી અરોરાએ કહ્યું, "ત્યાં 12મી સદીથી એક મસ્જિદ અસ્તિત્વમાં છે અને ઓછામાં ઓછા 800 વર્ષથી ત્યાં નમાઝ અદા કરવામાં આવે છે, તો તેને શા માટે ખલેલ પહોંચાડવી જોઈએ?"
મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટે 15 મેના રોજ પોતાનો ચુકાદો આપ્યો
આ વર્ષે 15 મેના રોજ, મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે ધાર જિલ્લામાં વિવાદિત ભોજશાળા-કમલ મૌલા મસ્જિદ સંકુલ ખરેખર દેવી સરસ્વતીને સમર્પિત મંદિર છે. કોર્ટે ASI ના દાયકાઓ જૂના આદેશને પણ રદ કર્યો જેમાં મુસ્લિમ સમુદાયને આ સ્થળે શુક્રવારની નમાજ અદા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.