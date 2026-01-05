ETV Bharat / bharat

2020ના દિલ્હી રમખાણ, ઉમર અને શરજીલને ન મળ્યા જામીન, ગુલ્ફીશા ફાતિમા, મીરાં હૈદર સહિત 5ને જામીન

દિલ્હી પોલીસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે, આ એક સુનિયોજિત અને પૂર્વયોજિત યોજના હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 5, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
નવી દિલ્હી: ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે 2020ના દિલ્હી રમખાણો સંબંધિત કથિત 'મોટા કાવતરા' કેસમાં ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામ સહિત સાત આરોપીઓની જામીન અરજીઓ પર સુનાવણી કરી. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, કોર્ટે બંને આરોપીઓની જામીન અરજીઓ ફગાવી દીધી છે એટલે બંને આરોપીઓ જેલમાં રહેશે.

કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, કોર્ટે કહ્યું કે તેમનો કેસ અન્ય કેદીઓ કરતા અલગ છે. જોકે, કોર્ટે દિલ્હી રમખાણો કેસમાં કાર્યકર્તાઓ ગુલ્ફીશા ફાતિમા, મીરાં હૈદર, શિફા ઉર રહેમાન, મોહમ્મદ સલીમ ખાન અને શાદાબ અહેમદને જામીન આપ્યા છે. કોર્ટે કહ્યું કે ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામ બંનેના કેસ અન્ય કેદીઓ કરતા અલગ છે.

કથિત ગુનાઓમાં મુખ્ય ભૂમિકા

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, કથિત ગુનાઓમાં તેમની મુખ્ય ભૂમિકા ન હતી, બંને આરોપીઓ લાંબા સમયથી જેલમાં છે, પરંતુ આ બંધારણીય આદેશનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી અથવા કાયદા હેઠળ કાનૂની અવરોધને બાધ નથી. ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર અને એન.વી. અંજારિયાની SC બેન્ચે ગુલ્ફીશા ફાતિમા, મીરાં હૈદર, શિફા ઉર રહેમાન, મોહમ્મદ સલીમ ખાન અને શાદાબ અહેમદની જામીન અરજીઓ પર પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. અગાઉ, સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી 10 ડિસેમ્બરે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો.

પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી કસ્ટડીમાં

જામીન અરજીની માંગવાળી તેની અરજીની સુનાવણી દરમિયાન, તેમના તરફથી રજુ થયેલા વકીલોએ મુખ્યત્વે વિલંબ અને ટ્રાયલ શરૂ થવાની અશક્યતા પર દલીલ કરી હતી. કોર્ટને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી કસ્ટડીમાં છે જેમાં તેમની પર UAPA હેઠળ ગંભીર આરોપો છે. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે પાંચ વર્ષ પછી પણ, એવા કોઈ પુરાવા નથી કે તેમણે રમખાણો ભડકાવ્યા હતા.

દિલ્હી પોલીસે ઉઠાવ્યો વાંધો

બીજી તરફ, દિલ્હી પોલીસે જામીન અરજીઓ સામે વાંધો ઉઠાવતા કહ્યું કે, કથિત ગુનાઓમાં રાજ્યને અસ્થિર કરવાનો ઇરાદાપૂર્વકનો પ્રયાસ સામેલ છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે આ સ્વયંભૂ વિરોધ પ્રદર્શનો નહોતા, પરંતુ "શાસન પરિવર્તન" અને "આર્થિક રીતે ગળું દબાવવું" માટેનું ઇરાદાપૂર્વકનું સમજી વિચારી "સમગ્ર ભારતમાં" રચાયેલું કાવતરું હતું. દિલ્હી પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ કાવતરું કથિત રીતે તત્કાલીન યુએસ રાષ્ટ્રપતિની ભારતની સત્તાવાર મુલાકાત સાથે સુસંગત રીતે ઘડવામાં આવ્યું હતું, જેનો હેતુ આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનો અને નાગરિકતા સુધારો અધિનિયમ (CAA) ના મુદ્દાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉઠાવવાનો હતો.

753 FIR દાખલ

પ્રોસિક્યુશન પક્ષે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અરજદારો દ્વારા રચવામાં આવેલા "ઊંડી, પૂર્વયોજિત અને પૂર્વયોજિત કાવતરા" ના પરિણામે 53 લોકોનાં મોત થયા અને જાહેર સંપત્તિને મોટા પાયે નુકસાન થયું, જેના કારણે ફક્ત દિલ્હીમાં જ 753 એફઆઈઆર દાખલ થઈ.

સમગ્ર ભારતમાં આ કાવતરું ઘડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે રેકોર્ડ પરના પુરાવા સૂચવે છે કે, આ કાવતરું સમગ્ર ભારતમાં નકલ કરવાનો અને તેને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. 2 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે આ કેસના નવ આરોપીઓની જામીન અરજીઓ ફગાવી દીધી હતી, જેમાં ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઈમામનો સમાવેશ થાય છે, જેના પગલે આરોપીઓએ સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ, ઈમામ અને ખાલિદની સમગ્ર કાવતરામાં "ગંભીર" ભૂમિકા હતી, જેમણે "મોટા પાયે મુસ્લિમ સમુદાયના સભ્યોને એકત્રિત કરવા" માટે સાંપ્રદાયિક ધોરણે ભડકાઉ ભાષણો આપ્યા હતા.

રમખાણોમાં 700 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા

ફેબ્રુઆરી 2020માં થયેલા દિલ્હી રમખાણોના સંદર્ભમાં ઉમર ખાલિદ, શરજીલ ઇમામ અને અન્ય લોકોની જાન્યુઆરી 2020માં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તત્કાલીન પ્રસ્તાવિત નાગરિકતા સુધારો અધિનિયમ (CAA) અને રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર (NRC) સામેના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી, જેમાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 700 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.

