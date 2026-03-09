ડુંગળી - લસણ પરની PILથી સુપ્રીમ કોર્ટ ભડક્યું અને પૂછ્યું, "શું તમે આ બધી અરજીઓ અડધી રાત્રે તૈયાર કરો છો?"
સુપ્રીમ કોર્ટે પાંચ અરજીઓ, જેમાં એક વિચિત્ર દાવાવાળી અરજીનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેને વ્યર્થ ગણાવીને ફગાવી દીધી.
By Sumit Saxena
Published : March 9, 2026 at 4:45 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્ય કાંતે સોમવારે એક જ વકીલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી પાંચ જાહેર હિતની અરજીઓના નબળા મુસદ્દા પર ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી અને તેમને વ્યર્થ ગણાવીને ફગાવી દીધા.
એક અરજીમાં ડુંગળી અને લસણમાં "તામસિક" (નકારાત્મક) ઉર્જા છે કે કેમ તે અંગે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસની માંગ કરવામાં આવી હતી. બીજી અરજીમાં દારૂ અને તમાકુ ઉત્પાદનોમાં હાજર હાનિકારક તત્વોને નિયંત્રિત કરવા માટે નિર્દેશોની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અરજીઓની સામગ્રીથી સ્પષ્ટપણે અસંમત સીજેઆઈએ પૂછ્યું કે શું વકીલે આ બધી અરજીઓ અડધી રાત્રિએ તૈયાર કરી હતી.
પાંચ અરજીઓ પર ટૂંકી સુનાવણી દરમિયાન, સીજેઆઈએ વકીલ સચિન ગુપ્તાની અરજીઓના મુસદ્દા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી અને તેમને સુપ્રીમ કોર્ટમાં વ્યર્થ અરજીઓ દાખલ ન કરવા કહ્યું. વધુમાં, CJI અને ન્યાયાધીશ જોયમાલય બાગચીની બનેલી બેન્ચે ટિપ્પણી કરી, "શું તમે આ બધી અરજીઓ મધ્યરાત્રિએ તૈયાર કરી રહ્યા છો?"
એક જાહેર હિતની અરજીમાં દારૂ અને તમાકુ ઉત્પાદનોમાં કથિત રીતે હાનિકારક ઘટકોને નિયંત્રિત કરવા માટે દિશા નિર્દેશોની માંગ કરવામાં આવી હતી.
CJI એ કહ્યું, "અમે કાનૂની ધારણા પર આગળ વધીએ છીએ કે તેઓ કોઈપણ દારૂ ઉત્પાદન પર છાપવા માટે કાયદેસર રીતે બંધાયેલા છે કે તે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે..." વકીલે દલીલ કરી કે જો તે હાનિકારક છે, તો તેના વેચાણને શા માટે મંજૂરી આપવી જોઈએ.
CJI એ મૌખિક ટિપ્પણી કરી, "જો લોકો કાનૂની લેખિત ચેતવણીઓ છતાં તેનું સેવન કરવાનું ચાલુ રાખે તો શું સમસ્યા છે?" વકીલે આગ્રહ કર્યો કે આ ઉત્પાદનો હાનિકારક છે.
CJI એ કહ્યું, "તો, તમે ઇચ્છો છો કે બોટલ સાથે તબીબી પ્રિસ્ક્રિપ્શન જારી કરવામાં આવે જેમાં જણાવવામાં આવે કે તેનાથી શું નુકસાન થશે?" બીજી અરજીમાં ડુંગળી અને લસણમાં રહેલા "તામસિક" અથવા નકારાત્મક ઘટકો પર સંશોધન કરવા માટે એક સમિતિ બનાવવાના નિર્દેશોની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અરજીમાં જૈન સમુદાયની આહારની આદતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેઓ પરંપરાગત રીતે ડુંગળી, લસણ અને મૂળ શાકભાજીને "તામસિક" ખોરાક ગણીને ટાળે છે.
CJI એ ગુપ્તાને પૂછ્યું, "તમે જૈન સમુદાયની લાગણીઓને કેમ ઠેસ પહોંચાડવા માંગો છો?" અરજદારે જવાબ આપ્યો કે આ એક સામાન્ય મુદ્દો છે અને દાવો કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં ખોરાકમાં ડુંગળીના ઉપયોગને કારણે છૂટાછેડા થયા હોવાનો આરોપ છે.
CJI એ કહ્યું કે આ અરજીઓ નબળી રીતે તૈયાર કરવામાં આવી હતી, અસ્પષ્ટ હતી અને કાયદાના કોઈ નોંધપાત્ર પ્રશ્નો ઉભા કરતી નહોતી. સખત નારાજગી વ્યક્ત કરતા, CJI એ કહ્યું, "આગલી વખતે જ્યારે તમે આવી વ્યર્થ અરજી લાવશો, ત્યારે તમે જોશો કે અમે શું કરીએ છીએ."
બીજી અરજીમાં શાસ્ત્રીય ભાષાઓની ઘોષણા અંગે માર્ગદર્શિકા માંગવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે અરજીઓની પ્રાર્થનાઓ અસ્પષ્ટ હતી અને તેમાં કોઈ મજબૂત કાનૂની આધારનો અભાવ હતો. CJI એ કહ્યું કે જો અરજદાર વકીલ ન હોત, તો તેમણે નોંધપાત્ર દંડ ફટકાર્યો હોત.
આ પણ વાંચો: