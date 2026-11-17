મતદાર યાદીના SIRમાં અનિયમિતતાનો આરોપ લગાવતી અરજીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં 9 ડિસેમ્બરે સુનાવણી
આ અરજીમાં રાહુલ ગાંધી અને અન્ય INDIA બ્લોક નેતાઓ દ્વારા મોટા પાયે મતદારોને કાઢી નાખવા અને ચૂંટણીમાં ગેરરીતિઓનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે
Published : November 17, 2026 at 4:11 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે 9 ડિસેમ્બરે મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ને પડકારતી અરજીઓનો સમૂહ નક્કી કર્યો છે, જેમાં કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી અને અન્ય ઈન્ડિયા બ્લોક નેતાઓ દ્વારા મોટા પાયે મતદારોને કાઢી નાખવા અને ચૂંટણીમાં ગેરરીતિઓનો આરોપ લગાવતી અરજીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી મોહનાની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. બેન્ચે સુનાવણી મુલતવી રાખી કારણ કે બપોરના ભોજન પછીના સત્રમાં આંશિક સુનાવણીનો મામલો લેવામાં આવશે. CJI એ કહ્યું કે બીજા મામલાની સુનાવણી માટે બપોરે 3.30 વાગ્યે એક ખાસ બેન્ચ પણ ભેગા થશે.
વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે રાહુલ ગાંધી અને અન્ય ઈન્ડિયા બ્લોક નેતાઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી તરફ કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું. સિબ્બલે કહ્યું કે, "અમે ચૂંટણી પંચ પાસેથી કેટલીક પૂછપરછ માંગી રહ્યા છીએ. તે દરમિયાન, તેઓ તેનો જવાબ આપી શકે છે."
આ અરજીમાં ચૂંટણી પંચ સમક્ષ 48 લેખિત પ્રશ્નો રજૂ કરવાની પરવાનગી માંગવામાં આવી હતી, જે મતદાર યાદીઓના દેશવ્યાપી SIR માટેની નિર્ણય પ્રક્રિયાને લગતા હતા. 'ઇન્ટરોગેટરીઝ' એટલે લેખિત પ્રશ્નોનો એવો સમૂહ, જે કોર્ટની પરવાનગીથી એક પક્ષ બીજા પક્ષને માહિતી મેળવવા માટે મોકલી શકે છે.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ કહ્યું, "અમે એક તારીખ નક્કી કરી રહ્યા છીએ. અમે 'ઇન્ટરોગેટરીઝ' અંગેની તમારી અરજી પર પણ સુનાવણી કરીશું અને ત્યારબાદ નિર્ણય લઈશું..."
ગાંધી ઉપરાંત, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સૌગાત રોય, અખિલેશ યાદવ, તેજસ્વી પ્રસાદ યાદવ, સંજય રાઉત, એમ.એ. બેબી, ડી. રાજા, મહુઆ માઝી, સુપ્રિયા સુળે, ઈ.ટી. મોહમ્મદ બશીર, થોલ થિરુમાવલાવન અને સજ્જાદ અહેમદ કિચલૂ આ કેસમાં સહ-અરજદારો છે.
તેમની પેન્ડિંગ અરજીમાં દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં, ગાંધી અને અન્યોએ ડેપ્યુટી ઇલેક્શન કમિશનર, જેમણે મતદાન પેનલનું પ્રતિ-એફિડેવિટ દાખલ કર્યું હતું, સીઈસી અને બે ઇલેક્શન કમિશનરો પાસેથી SIR ના અધિકૃતતા, મતદારોને કથિત રીતે બાકાત રાખવા અને કમિશનની ઓનલાઈન ઇલેક્શન રજીસ્ટ્રેશન સિસ્ટમમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો સંબંધિત ચોક્કસ મુદ્દાઓ પર શપથ લીધેલા જવાબો માંગ્યા હતા.
અરજીમાં પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો કે શું SIR અંગેના નિર્ણયો ખરેખર EC દ્વારા એક સામૂહિક સંસ્થા તરીકે લેવામાં આવ્યા હતા કે શું CEC એ EC ની સત્તાઓનો ઉપયોગ અન્ય EC ની જાણકારી, મંજૂરી અથવા સંમતિ વિના કર્યો હતો.
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